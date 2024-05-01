Да, в наш тур уже включена профессиональная фотосессия для каждого участника! Мы возьмём с собой платья, реквизиты и устроим красоту. С собой вы привезёте не только невероятные воспоминания от поездки, но и качественные снимки!
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костра
Встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска. Садимся в комфортабельный микроавтобус и путешествие начинается!
В начале пути остановимся в красивом месте на берегу Катуни, проведем обряд встречи с Алтаем и произнесем благопожелания на нашу поездку.
После долгого перелета нужно вкусно покушать! Едем на обед в ресторан.
В этот день мы посетим живописный Камышлинский водопад, дорога к которому ведет через подвесной мост через Катунь и умиротворяющий сосновый лес.
Заедем в гости к беловежским зубрам, угостим их морковкой и яблочками.
Заселяемся в наш уютный отель и идём на вкусный ужин, который плавно переходит мастер-класс у костра.
Мы приготовим настоящий тюркский хаан-чай (да-да, тот самый соленый чай кочевников) и сделаем конфеты чок-чок из талкана с креативными начинками.
Этнографический музей, остров Патмос, слияние Чемала и Катуни
После вкусного завтрака едем в старинное село Чемал. Там мы идём в Музей истории Алтайского народа на индивидуальную экскурсию.
В музее собраны подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни алтайцев 100−200 лет назад. Всё можно потрогать и примерить национальную алтайскую одежду.
После обеда посетим отвесный скальный остров Патмос, на котором стоит скит монастыря. Остров соединён с берегом длинным подвесным мостом, а рядом с храмом в скале вырублен образ Богородицы с младенцем.
Пройдя по «козьей тропке» вдоль Катуни, мы увидим слияние двух рек и понаблюдаем как причудливо смешивается вода двух цветов.
Вечером на базе организовываем ужин-барбекю! Жарим шашлыки и колбаски из мяса марала с кедровыми орешками.
Сплав по Катуни, деревня мастеров Аскат, сеанс музыкальной терапии. Вечер в кедровой бане
Сегодня у нас активный день! После завтрака едем на настоящее приключение — сплав на рафте по Катуни. Незабываемые впечатления, буря эмоций и всплеск адреналина гарантированы!
Сплав проводится под руководством опытного инструктора, не требует опыта и особой физической подготовки. Это безопасно и очень весело! Выдается экипировка: шлем, гидрокостюм, спасжилет.
Мокрые и счастливые, заваливаемся на обед на самую вкусную пиццу на Алтае.
В деревне мастеров Аскат нас ждёт живая экскурсия по Галерее искусств и сеанс музыкальной терапии. Сыграем на этнических музыкальных инструментах и даже создадим музыкальную группу!
После ужина идём греться в жаркую кедровую баню с душистыми березовыми веничками.
Ущелье Горных духов, обед в гастробаре глэмпинга и фотосессия в красивых платьях
После завтрака едем вглубь Алтая, дальше от цивилизации. Нас ждет мистическое ущелье горных духов Че Чекыш.
По горной тропе поднимаемся к водопаду и скале с древними петроглифами. С обзорной площадки открывается потрясающий вид на горы и Катунь.
Обедаем в гастробаре в глэмпинге на берегу Катуни, где нас угостят изысканными блюдами европейской кухни.
На десерт — съёмка с профессиональным фотографом на живописном Ороктойском мосту и черных вулканических скалах. Берите с собой красивое платье. Откроем бутылочку шампанского и устроим мегафотосессию!
Поужинаем и соберёмся вокруг костра обменяться впечатлениями.
Прощальный
Утром вкусно завтракаем и прощаемся с гостеприимным Алтаем.
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь…
И до новых приключений!
Проживание
Номера
Вы будете жить в уютном мини-отеле, состоящем всего из 8-ми номеров. В отеле будет только наша группа — полное ощущение отдыха в собственном загородном доме.
Номера с одной двуспальной или двумя раздельными кроватями с ортопедическими матрасами, бельём из 100% натурального хлопка, шторы blackout, индивидуальный санузел с душевой, безлимитная горячая вода и тепло в прохладные горные ночи.
Территория отеля
По краю территории протекает горная река, на берегу которой мы будем сидеть у костра под алтайскими звездами.
Также на территории отеля есть аил (здание в традиционном алтайском стиле) с террасой, на которой приятно посидеть с бокалом вина и нарезочкой вкуснейшего алтайского сыра.
Варианты проживания
Мини-отель
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги:
- Проживание:
- Питание:
- Экскурсии и развлечения:
- Что не входит
- Авиабилеты из вашего города до Горно-Алтайска и обратно — при необходимости
- Обеды и ужины в кафе и ресторанах, алкоголь.
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список рекомендаций, что взять с собой и как подготовиться к поездке мы всегда высылаем нашим гостям по электронной почте при бронировании.
- В чем фишка наших туров?
Мы тщательно подходим к разработке тура, стараемся делать программу не так, как у всех. Соблюдаем баланс по принципу: ТОП + культура + wow-эмоции + комфорт = идеальный тур!
- ТОПовые локации, включаем все must see, чтобы вы получили полное представление о регионе.
- Культура и традиции. Знакомимся с регионом через национальные традиции, общение с коренными жителями и дегустацию местной кухни.
- WOW-эмоции. Добавляем необычный экспириенс: сплав по Катуни, фотосессия с профессиональным фотографом, сабраж шампанским на красивом мосту. Чтобы у вас остались незабываемые эмоции, о которых можно рассказывать друзьям и вспоминать в течение года)
- И все это с комфортом и сервисом. Никаких палаток и рюкзаков. Проживание на комфортной базе, все номера с душем и туалетом. Мы знаем, как много значит комфорт в путешествии и уже позаботились об этом.
Мы тщательно продумываем питание. С нами вы будете кушать вкусно! Вкусная и красиво поданная еда — половина впечатлений от путешествия!
Завтракать и ужинать будем в кафе, известном своей вкусной кухней и душевной атмосферой. Завтрак входит в стоимость тура, а ужины вы сможете заказать по меню.
Для обедов мы нашли и забронировали для вас самые лучшие, вкусные и красивые кафе, рестораны и даже один гастробар!
Словом, мы уже позаботились обо всем! Вам останется только открыться новому и как следует отдохнуть от обыденности!
- Может ли измениться программа путешествия?
Программа тура может меняться в связи с погодными условиями.
- Будет ли мобильная связь?
В гостевом доме ловит сотовая связь, есть Wi-fi. На экскурсиях мобильная связь нестабильна.
- Как встретиться с группой?
Участники путешествия познакомятся друг с другом заранее. Мы добавим тебя в чат группы в WhatsApp. Там можно будет задать любые вопросы о предстоящей поездке.
В первый день мы встречаем вас в аэропорту. Ну а вечером в нашем гостевом доме познакомимся уже всей группой за вкусным ужином.
- Что делать, если не с кем поехать в тур? Могу ли я поехать в тур одна/один?
Конечно! Более того, в наших приключениях ты найдешь единомышленников и друзей. Мы уделяем особое внимание общению и сплочению группы, создаем чат знакомств за неделю до поездки, устраиваем игры, чтобы лучше друг друга узнавать.
Зачастую после поездки участники тура продолжают и поддерживают общение, вместе путешествуют.
Размещение на базе по 2 человека в номере, поэтому мы подберем хорошую пару того же пола в качестве соседки или соседа.
- С детьми какого возраста можно поехать?
Рекомендуемый возраст ребенка — от 8 лет. Начиная с данного возраста дети могут быть полноценными участниками нашего тура, участвовать в активностях, не уставать на маршруте.
- Возможно ли провести индивидуальный тур по похожей программе?
Да, по запросу мы можем организовать тур для вас.
- Какие условия отмены бронирования?
При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:
- отмена в срок более чем за 30 дней до начала тура — возвращается 40% предоплаты;
- отмена в срок за 30 и менее дней до начала тура — предоплата не возвращается.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.