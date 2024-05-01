Алтай на майские

Групповой тур в Горно-Алтайске
Полыхающие сиреневым цветом горы, покрытые цветущим маральником — это невероятное зрелище и главное событие весны на Алтае! Не придумать лучше времени и места, чтобы отдохнуть от суеты городской жизни, поучаствовать в задушевных беседах у костра, зарядиться энергией и вдохновением. Наш тур для гедонистов — расслабленный, гурманский, насыщенный живописными видами. Идеальный коктейль впечатлений для первого свидания с Алтаем. Но главная его фишка — фотосессия с профессиональным фотографом.

Да, в наш тур уже включена профессиональная фотосессия для каждого участника! Мы возьмём с собой платья, реквизиты и устроим красоту. С собой вы привезёте не только невероятные воспоминания от поездки, но и качественные снимки!
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Алтай на майские
Ближайшие даты:
1
мая
7
мая

Что вас ожидает:

Профессиональная фотосессия
Профессиональная фотосессия
Возьмём с собой красивые платья, а для лучшего настроения откроем бутылочку шампанского
Знакомство с зубрами
Знакомство с зубрами
Огромные серьёзные зубры ждут в гости, будем угощать их морковкой и чесать лохматые носы
Этническое погружение
Этническое погружение
Проникнемся культурой местного народа, узнаем побольше об их быте, традициях и обычаях
Сплав на рафте по Катуни
Сплав на рафте по Катуни
Быстрая река, невероятные пейзажи, брызги и эмоции на год вперёд!
Алтайские угощения
Алтайские угощения
Будем наслаждаться кухней в местах, где кормят вкусно, а подача — эстетична!
Мастер-класс у костра
Мастер-класс у костра
Приготовим и отведаем настоящий тюркский хаан-чай и конфеты чок-чок из талкана

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костра

Встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска. Садимся в комфортабельный микроавтобус и путешествие начинается!

В начале пути остановимся в красивом месте на берегу Катуни, проведем обряд встречи с Алтаем и произнесем благопожелания на нашу поездку.

После долгого перелета нужно вкусно покушать! Едем на обед в ресторан.

В этот день мы посетим живописный Камышлинский водопад, дорога к которому ведет через подвесной мост через Катунь и умиротворяющий сосновый лес.

Заедем в гости к беловежским зубрам, угостим их морковкой и яблочками.

Заселяемся в наш уютный отель и идём на вкусный ужин, который плавно переходит мастер-класс у костра.

Мы приготовим настоящий тюркский хаан-чай (да-да, тот самый соленый чай кочевников) и сделаем конфеты чок-чок из талкана с креативными начинками.

Встреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костраВстреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костраВстреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костра
2 день

Этнографический музей, остров Патмос, слияние Чемала и Катуни

После вкусного завтрака едем в старинное село Чемал. Там мы идём в Музей истории Алтайского народа на индивидуальную экскурсию.

В музее собраны подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни алтайцев 100−200 лет назад. Всё можно потрогать и примерить национальную алтайскую одежду.

После обеда посетим отвесный скальный остров Патмос, на котором стоит скит монастыря. Остров соединён с берегом длинным подвесным мостом, а рядом с храмом в скале вырублен образ Богородицы с младенцем.

Пройдя по «козьей тропке» вдоль Катуни, мы увидим слияние двух рек и понаблюдаем как причудливо смешивается вода двух цветов.

Вечером на базе организовываем ужин-барбекю! Жарим шашлыки и колбаски из мяса марала с кедровыми орешками.

Этнографический музей, остров Патмос, слияние Чемала и КатуниЭтнографический музей, остров Патмос, слияние Чемала и КатуниЭтнографический музей, остров Патмос, слияние Чемала и Катуни
3 день

Сплав по Катуни, деревня мастеров Аскат, сеанс музыкальной терапии. Вечер в кедровой бане

Сегодня у нас активный день! После завтрака едем на настоящее приключение — сплав на рафте по Катуни. Незабываемые впечатления, буря эмоций и всплеск адреналина гарантированы!

Сплав проводится под руководством опытного инструктора, не требует опыта и особой физической подготовки. Это безопасно и очень весело! Выдается экипировка: шлем, гидрокостюм, спасжилет.

Мокрые и счастливые, заваливаемся на обед на самую вкусную пиццу на Алтае.

В деревне мастеров Аскат нас ждёт живая экскурсия по Галерее искусств и сеанс музыкальной терапии. Сыграем на этнических музыкальных инструментах и даже создадим музыкальную группу!

После ужина идём греться в жаркую кедровую баню с душистыми березовыми веничками.

Сплав по Катуни, деревня мастеров Аскат, сеанс музыкальной терапии. Вечер в кедровой банеСплав по Катуни, деревня мастеров Аскат, сеанс музыкальной терапии. Вечер в кедровой банеСплав по Катуни, деревня мастеров Аскат, сеанс музыкальной терапии. Вечер в кедровой бане
4 день

Ущелье Горных духов, обед в гастробаре глэмпинга и фотосессия в красивых платьях

После завтрака едем вглубь Алтая, дальше от цивилизации. Нас ждет мистическое ущелье горных духов Че Чекыш.

По горной тропе поднимаемся к водопаду и скале с древними петроглифами. С обзорной площадки открывается потрясающий вид на горы и Катунь.

Обедаем в гастробаре в глэмпинге на берегу Катуни, где нас угостят изысканными блюдами европейской кухни.

На десерт — съёмка с профессиональным фотографом на живописном Ороктойском мосту и черных вулканических скалах. Берите с собой красивое платье. Откроем бутылочку шампанского и устроим мегафотосессию!

Поужинаем и соберёмся вокруг костра обменяться впечатлениями.

Ущелье Горных духов, обед в гастробаре глэмпинга и фотосессия в красивых платьяхУщелье Горных духов, обед в гастробаре глэмпинга и фотосессия в красивых платьяхУщелье Горных духов, обед в гастробаре глэмпинга и фотосессия в красивых платьях
5 день

Прощальный

Утром вкусно завтракаем и прощаемся с гостеприимным Алтаем.

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Теплые слова напоследок, обещание увидеться вновь…

И до новых приключений!

ПрощальныйПрощальныйПрощальный

Проживание

Номера

Вы будете жить в уютном мини-отеле, состоящем всего из 8-ми номеров. В отеле будет только наша группа — полное ощущение отдыха в собственном загородном доме.

Номера с одной двуспальной или двумя раздельными кроватями с ортопедическими матрасами, бельём из 100% натурального хлопка, шторы blackout, индивидуальный санузел с душевой, безлимитная горячая вода и тепло в прохладные горные ночи.

Территория отеля

По краю территории протекает горная река, на берегу которой мы будем сидеть у костра под алтайскими звездами.

Также на территории отеля есть аил (здание в традиционном алтайском стиле) с террасой, на которой приятно посидеть с бокалом вина и нарезочкой вкуснейшего алтайского сыра.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Мини-отель

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги:
  • Проживание:
  • Питание:
  • Экскурсии и развлечения:
Что не входит
  • Авиабилеты из вашего города до Горно-Алтайска и обратно — при необходимости
  • Обеды и ужины в кафе и ресторанах, алкоголь.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список рекомендаций, что взять с собой и как подготовиться к поездке мы всегда высылаем нашим гостям по электронной почте при бронировании.

В чем фишка наших туров?

Мы тщательно подходим к разработке тура, стараемся делать программу не так, как у всех. Соблюдаем баланс по принципу: ТОП + культура + wow-эмоции + комфорт = идеальный тур!

  • ТОПовые локации, включаем все must see, чтобы вы получили полное представление о регионе.
  • Культура и традиции. Знакомимся с регионом через национальные традиции, общение с коренными жителями и дегустацию местной кухни.
  • WOW-эмоции. Добавляем необычный экспириенс: сплав по Катуни, фотосессия с профессиональным фотографом, сабраж шампанским на красивом мосту. Чтобы у вас остались незабываемые эмоции, о которых можно рассказывать друзьям и вспоминать в течение года)
  • И все это с комфортом и сервисом. Никаких палаток и рюкзаков. Проживание на комфортной базе, все номера с душем и туалетом. Мы знаем, как много значит комфорт в путешествии и уже позаботились об этом.

Мы тщательно продумываем питание. С нами вы будете кушать вкусно! Вкусная и красиво поданная еда — половина впечатлений от путешествия!

Завтракать и ужинать будем в кафе, известном своей вкусной кухней и душевной атмосферой. Завтрак входит в стоимость тура, а ужины вы сможете заказать по меню.

Для обедов мы нашли и забронировали для вас самые лучшие, вкусные и красивые кафе, рестораны и даже один гастробар!

Словом, мы уже позаботились обо всем! Вам останется только открыться новому и как следует отдохнуть от обыденности!

Может ли измениться программа путешествия?

Программа тура может меняться в связи с погодными условиями.

Будет ли мобильная связь?

В гостевом доме ловит сотовая связь, есть Wi-fi. На экскурсиях мобильная связь нестабильна.

Как встретиться с группой?

Участники путешествия познакомятся друг с другом заранее. Мы добавим тебя в чат группы в WhatsApp. Там можно будет задать любые вопросы о предстоящей поездке.

В первый день мы встречаем вас в аэропорту. Ну а вечером в нашем гостевом доме познакомимся уже всей группой за вкусным ужином.

Что делать, если не с кем поехать в тур? Могу ли я поехать в тур одна/один?

Конечно! Более того, в наших приключениях ты найдешь единомышленников и друзей. Мы уделяем особое внимание общению и сплочению группы, создаем чат знакомств за неделю до поездки, устраиваем игры, чтобы лучше друг друга узнавать.

Зачастую после поездки участники тура продолжают и поддерживают общение, вместе путешествуют.

Размещение на базе по 2 человека в номере, поэтому мы подберем хорошую пару того же пола в качестве соседки или соседа.

С детьми какого возраста можно поехать?

Рекомендуемый возраст ребенка — от 8 лет. Начиная с данного возраста дети могут быть полноценными участниками нашего тура, участвовать в активностях, не уставать на маршруте.

Возможно ли провести индивидуальный тур по похожей программе?

Да, по запросу мы можем организовать тур для вас.

Какие условия отмены бронирования?

При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:

  • отмена в срок более чем за 30 дней до начала тура — возвращается 40% предоплаты;
  • отмена в срок за 30 и менее дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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