1 день

Встреча с Алтаем. Камышлинский водопад, беловежские зубры, вкусный мастер-класс у костра

Встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска. Садимся в комфортабельный микроавтобус и путешествие начинается!

В начале пути остановимся в красивом месте на берегу Катуни, проведем обряд встречи с Алтаем и произнесем благопожелания на нашу поездку.

После долгого перелета нужно вкусно покушать! Едем на обед в ресторан.

В этот день мы посетим живописный Камышлинский водопад, дорога к которому ведет через подвесной мост через Катунь и умиротворяющий сосновый лес.

Заедем в гости к беловежским зубрам, угостим их морковкой и яблочками.

Заселяемся в наш уютный отель и идём на вкусный ужин, который плавно переходит мастер-класс у костра.

Мы приготовим настоящий тюркский хаан-чай (да-да, тот самый соленый чай кочевников) и сделаем конфеты чок-чок из талкана с креативными начинками.