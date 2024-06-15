Позавтракав, пойдём в музей Архиерейского подворья. Экспозиция перенесёт нас в XVIII-XIX века. Узнаем много интересного об истории Алтая и роли Алтайской духовной миссии в ней, секреты подвалов архиерейского дома.

После этого отправляемся в горы. По пути увидим северные остроги Чергинского и Семинского хребтов. Сделаем остановку в городе-курорте Белокуриха. Заглянем в кузницу, где понаблюдаем за процессом ковки и желающие смогут почувствовать себя кузнецами, выковав себе сувенир самостоятельно. Затем проследуем в Белокуриху-2 по серпантину с 62 поворотами. Поднявшись на смотровую площадку увидим, как горы обнимают степи. Зайдём в трактир XIX века, посетим дом знахарки, винокурню и дом хлеба, чтобы получить представление о том, как жили крестьяне на Алтае в XIX веке.

Ближе к вечеру приедем в посёлок Искра и заселимся в гостевой дом.