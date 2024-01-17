Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов
Спустимся в пещеры, увидим Зубы дракона, побываем в «Долине горных духов» и пройдёмся по известному висячему мосту над Катунью. А ещё вы попробуете знаменитый алтайский мёд.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с. Сростки и стелы республики Алтай.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение на усмотрение организатора.
Питание. Включены горячие завтраки и ужины, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды на маршруте оплачиваются самостоятельно: в обеденное время заезжаем в кафе.
Программа тура по дням
Гора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещеры
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
Пообедав, отправляемся покорять гору со скальным выступом, напоминающим торчащий из земли палец, за что она и называется Чёртов палец. Подъём займёт около часа, а сверху откроется завораживающий вид на Катунь, горы и густые леса. После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Увидим Зубы дракона — гряду острых скал посередине течения Катуни. О них тоже есть легенда, которую вы узнаете.
Вечером приедем на базу и отдохнём.
Урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров Патмос
Сегодня вас ждёт прогулка по урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. Побываем у ручья Здоровья и я расскажу, почему он носит такое название. Посмотрим на водопад и послушаем его умиротворяющее шуршание. Со смотровой площадки полюбуемся речной долиной. Заглянем в пещеру с наскальными рисунками, изображающими быт скифов.
Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни. Сделаем остановки в живописных местах с цветущим маральником, который ещё именуют алтайской сакурой, чтобы сфотографироваться на фоне фиолетовой дымки.
После обеда побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов и где написал «Апокалипсис». Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России.
В завершении дня заедем на пасеку: вы узнаете о тонкостях медового дела и попробуете это полезное лакомство.
Ярмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские пороги
Сегодня утром посетим ремесленную ярмарку, где можно рассмотреть и при желании приобрести сувениры ручной работы. Затем вдоль Катуни по лесу прогуляемся до внушительных размеров Камышлинского водопада: вы ощутите свежесть от разлетающихся брызг и сможете сравнить его «голос» с увиденным вчера.
После обеда заедем к минеральному источнику Аржан-Суу, чтобы побыть в одном из почитаемых у алтайцев мест и набрать с собой в дорогу целебной воды. Содержание серебра и железа в ней выше, чем в легендарных минералках «Боржоми» и «Ессентуки»!
Напоследок остановимся у живописных Манжерокских порогов, где грохот и плеск воды не умолкает ни на секунду. Довольные и полные впечатлений, вернёмся в Барнаул и Горно-Алтайск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и все трансферы по программе
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (двух - или трёхместное размещение на усмотрение организатора)
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (1 раз на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте. Заезжаем в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек - 500-600 руб. на человека за один приём
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула