Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Авторский тур в Горно-Алтайске

Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов

5
2 отзыва
В конце апреля-начале мая на Алтае цветёт рододендрон, окрашивая склоны гор и берега рек в оттенки фиолетового и лилового. Вы окажетесь среди ярких красок, погреетесь на тёплом весеннем солнце, посетите живописные перевалы.

Спустимся в пещеры, увидим Зубы дракона, побываем в «Долине горных духов» и пройдёмся по известному висячему мосту над Катунью. А ещё вы попробуете знаменитый алтайский мёд.
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Ближайшие даты:
6
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с. Сростки и стелы республики Алтай.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение на усмотрение организатора.

Питание. Включены горячие завтраки и ужины, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды на маршруте оплачиваются самостоятельно: в обеденное время заезжаем в кафе.

Программа тура по дням

1 день

Гора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещеры

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

Пообедав, отправляемся покорять гору со скальным выступом, напоминающим торчащий из земли палец, за что она и называется Чёртов палец. Подъём займёт около часа, а сверху откроется завораживающий вид на Катунь, горы и густые леса. После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Увидим Зубы дракона — гряду острых скал посередине течения Катуни. О них тоже есть легенда, которую вы узнаете.
Вечером приедем на базу и отдохнём.

Гора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещерыГора Пикет, Чёртов палец, Тавдинские пещеры
2 день

Урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров Патмос

Сегодня вас ждёт прогулка по урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. Побываем у ручья Здоровья и я расскажу, почему он носит такое название. Посмотрим на водопад и послушаем его умиротворяющее шуршание. Со смотровой площадки полюбуемся речной долиной. Заглянем в пещеру с наскальными рисунками, изображающими быт скифов.

Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни. Сделаем остановки в живописных местах с цветущим маральником, который ещё именуют алтайской сакурой, чтобы сфотографироваться на фоне фиолетовой дымки.

После обеда побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов и где написал «Апокалипсис». Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России.

В завершении дня заедем на пасеку: вы узнаете о тонкостях медового дела и попробуете это полезное лакомство.

Урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров ПатмосУрочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров ПатмосУрочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров ПатмосУрочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров ПатмосУрочище Че-Чкыш, Ороктойский мост, остров Патмос
3 день

Ярмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские пороги

Сегодня утром посетим ремесленную ярмарку, где можно рассмотреть и при желании приобрести сувениры ручной работы. Затем вдоль Катуни по лесу прогуляемся до внушительных размеров Камышлинского водопада: вы ощутите свежесть от разлетающихся брызг и сможете сравнить его «голос» с увиденным вчера.

После обеда заедем к минеральному источнику Аржан-Суу, чтобы побыть в одном из почитаемых у алтайцев мест и набрать с собой в дорогу целебной воды. Содержание серебра и железа в ней выше, чем в легендарных минералках «Боржоми» и «Ессентуки»!
Напоследок остановимся у живописных Манжерокских порогов, где грохот и плеск воды не умолкает ни на секунду. Довольные и полные впечатлений, вернёмся в Барнаул и Горно-Алтайск.

Ярмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские порогиЯрмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские порогиЯрмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские порогиЯрмарка, Камышлинский водопад, Манжерокские пороги

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и все трансферы по программе
  • Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по программе
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках с удобствами (двух - или трёхместное размещение на усмотрение организатора)
  • Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
  • Посещение бани (1 раз на группу)
  • Медицинская страховка
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте. Заезжаем в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек - 500-600 руб. на человека за один приём
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б), в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсии в с. Сростки и на стелы республики Алтай)
Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
17 янв 2024
Впечатления наилучшие. Всем организаторам спасибо.
Д
1 мая 2023
Прекрасное начало для знакомства с Алтаем! Он прекрасен! Обязательно приеду ещё 😃. Всего три дня, а кажется путешествуем неделю. Понравилось что была маленькая группа, было очень комфортно. Большое спасибо нашему гиду Евгению, интересно рассказывал про достопримечательности, местные легенды, заботился о нас 🙂. А Алтай показал себя и жарким и солнечным, и дождливым и холодным. И маральником полюбовались!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыВесенниеПрирода и пейзажиГорыВодопады

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