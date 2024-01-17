Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

Пообедав, отправляемся покорять гору со скальным выступом, напоминающим торчащий из земли палец, за что она и называется Чёртов палец. Подъём займёт около часа, а сверху откроется завораживающий вид на Катунь, горы и густые леса. После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Увидим Зубы дракона — гряду острых скал посередине течения Катуни. О них тоже есть легенда, которую вы узнаете.

Вечером приедем на базу и отдохнём.