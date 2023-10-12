Вас ждет катание на катере и знакомство с его чудесами – живописными бухтами и прекрасными водопадами.
Далее в программе погружение в алтайскую культуру на этно-экскурсии, посещение храма на каменном острове, знаменитый Чуйский тракт и удивительные узоры Гейзерного озера. А в завершении поднимемся на канатной дороге, исследуем пещеры и освежимся у Камышлинского водопада.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, путь к Телецкому озеру
В 11:00 сбор в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Если гости прилетают раньше на первых рейсах и не нужно никого ждать, то сразу и отправимся в путешествие по Алтаю.
Итак, мы всех встречаем и отправляемся на Телецкое озеро.
Дорога от Горно-Алтайска займет с остановками примерно 4 часа.
Мы уже начнем влюбляться в Горный Алтай.
Живописные смотровые площадки, родники не проедем.
Обязательно остановимся на блинчиках – очень вкусное угощение с взбитыми сливками и местной ягодой (оплачивается отдельно).
По приезду размещаемся в отеле.
Обычно мы встречаемся с гостями вечерком, знакомимся у костра и обсуждаем будущее путешествие.
Телецкое озеро
После завтрака в первой половине дня катание на катере по озеру.
Вас ждет экскурсия «Пять чудес Золотого Озера».
Это уникальное место, признанное достоянием ЮНЕСКО, поражает своей красотой.
Берега озера с их обрывистыми скалами, кедрами и живописными каньонами и бухтами поистине великолепны.
Во время экскурсии мы сделаем остановки у водопадов и других достопримечательностей, где вы сможете насладиться пейзажами и сделать фотографии на память.
После прогулки на катере у вас будет свободное время, которое можно провести по своему усмотрению.
Вы можете покататься на лошадях, совершить прогулку по окрестностям или присоединиться к дополнительной экскурсии в тайгу к исчезающим источникам.
Этно-экскурсия
После завтрака с вещами отправляемся в район Нижней Катуни, по пути заезжаем на интересную этноэкскурсию.
Представители малого народа Алтая - челканцы - поделятся своими традициями и обычаями, расскажут множество легенд и проведут по шаманской тропе.
В этнокомплексе можно поиграть в национальные игры и узнать больше о быте коренных народов в настоящем аиле.
Хозяйка комплекса приготовит для вас обед на свежем воздухе, включающий в себя необычные блюда, такие как вареники с черемшой и салат из папоротника.
Дорога до отеля займет около 3 часов, где мы разместимся и отдохнем.
Затем свободное время.
Остров Патмос. Долина духов
После завтрака нас ждет насыщенная программа.
Мы отправимся на знакомство с окрестностями села Чемал, где посетим уникальный остров Патмос.
Нас ждет прогулка по подвесному мосту к действующему храму на острове посреди реки Катунь.
Затем мы прогуляемся вдоль Катуни по так называемой “козьей тропе”, откуда открываются великолепные пейзажи на долину реки.
Многие наши гости остаются под впечатлением от посещения “Долины духов”.
В завершение дня мы посетим Ороктойский мост, который считается самым узким местом на Катуни.
Вечером нас ждет поздний ужин в кафе отеля (оплачивается дополнительно).
Чуйский Тракт, Гейзерное озеро
После завтрака мы отправимся в увлекательное путешествие по уникальному Чуйскому тракту - одной из самых красивых дорог России.
По пути мы увидим смену природных зон и климата, а также поразимся разнообразию горных цепей.
Это путешествие никого не оставит равнодушным и позволит по-настоящему познакомиться с Горным Алтаем.
Мы проедем через два горных перевала - Семинский и Чике-Таман, остановимся у слияния рек и доберемся до кульминации нашего пути - Гейзерного озера, считающегося одним из красивейших в России.
Это термальное озеро с бирюзовой водой и ярко-голубым дном, на котором бьют термальные источники и меняется картина дна.
В конце экскурсии нас ждут белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.
В стоимость включен обед в кафе.
Эта экскурсия займет целый день.
Оплата за вход на экскурсионные объекты оплачивается дополнительно.
Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад
После завтрака нас ждет день легких экскурсий.
Мы прокатимся на канатной дороге до горы Синюха - священной горы, покровительницы женщин и семьи, и насладимся удивительными видами на окрестности и реку Катунь.
На вершине горы есть смотровая площадка, кафе и комплекс “Легенда Алтая”.
Затем мы посетим Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад.
Чтобы добраться до водопада, нам нужно будет прокатиться на моторных лодках по реке Катунь - это очень эмоциональное и безопасное приключение.
На территории водопада живут кролики и работают сувенирные лавки.
После экскурсии нас ждет свободное время для отдыха.
Оплата за вход на экскурсионные объекты, канатная дорога, моторафты оплачиваются дополнительно.
Отъезд
Ранний трансфер до аэропорта, примерно в 6:00.
Если вылет у гостей в другое время, то добираться самостоятельно до аэропорта в удобное время.
Проживание
Тур предусматривает размещение в туре в двух отелях: туркомплекс на Телецком озере и в районе Нижней Катуни. Отель зависит от даты заезда. Номера комфортные, со всем необходимым.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения, руб. /чел:
|Стоимость тура
|Размещение в двух отелях
|двухместное размещение
|69 900
|одноместное размещение
|92 900
|дополнительное место
|58 900
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Артыбаш»
Гостиница «Артыбаш» находится на въезде в посёлок Артыбаш, в окружении вековых сосен, всего в 400 метрах от жемчужины Горного Алтая – Телецкого озера, одной из главных достопримечательностей Алтая.
Из окон гостиницы открывается великолепный вид на исток реки Бия и величественные горы. На ухоженной территории (около 1 га) расположены здание гостиницы, беседки для барбекю, способные вместить до 30 человек, площадки для пикников, русская баня с выходом к реке. Машину вы сможете оставить на охраняемой автостоянке.
Расстояние до ближайших крупных городов – до г. Горно-Алтайска 154 км, до г. Барнаула 417 км, до г. Новосибирска 617км.
Номер Студия:
Площадь номера: от 27 м. кв.
Количество мест: 2 основных и 1 дополнительное место.
В номере: двуспальная кровать, 1 кресло-кровать, телевизор, фен, чайные пары, чай, сахар, вода в бут., тапочки, халаты, прикроватные тумбы, вешалка передвижная, лампы для чтения, чайник, холодильник. Дополнительные места: кресло-кровать. Санузел: унитаз, душевая кабина.
Номер Стандарт:
Площадь номера: 15-21 м. кв.
Количество мест (два варианта размещения): 2 основных и 1 дополнительное место; 2 основных места.
В номере: 2 раздельные кровати, телевизор, фен, прикроватные тумбы, вешалка передвижная, лампа для чтения, холодильник (в номерах с дополнительными местами), чайник и чайные пары, предметы гостеприимства. Дополнительные места: кресло-кровать. Санузел: унитаз, душевая кабина.
Туристическая база отдыха «Исток»
Отдельно стоящие, двухэтажные коттеджи на количество номеров от 4-х номеров (каждый номер имеет отдельный вход с улицы), до 8-ми номеров.
Номера семейного типа (площадь номера 25 м. кв.): двуспальная и односпальная кровать как дополнительное место.
Во всех номерах имеются чайник, чайные чашечки, набор полотенец для каждого гостя. Гигиенические средства.
База отдыха «Чыгыш»
«Чыгыш» на алтайском языке означает «Восход» и это название выбрано для нашей Базы отдыха не случайно. Именно здесь, в отдалении от шума городов, в стороне от мелькания людей и машин, Вы можете насладиться не только чудесным ароматом алтайских сосен, но и встретить вместе с ними восход Солнца, когда рано утром оно, выглядывая из-за поросших соснами гор, начинает протягивать Вам свои теплые лучи и звать Вас к новым открытиями этого потрясающего края - Горного Алтая.
Номер Стандарт и Стандарт+:
- Количество комнат: 1.
- Номер с двухспальной кроватью или двумя односпальными.
- Количество проживающих: 2.
- В номере: – кровать, мебель, ТВ – шкаф для одежды – мини холодильник – доп. место – санузел с душевой кабиной.
Домики шале:
- Количество комнат: 1.
- Номер с двухспальной кроватью или двумя односпальными.
- Количество проживающих: 2.
- Номер с отдельным выходом и терассой.
- В номере: – кровать, мебель, ТВ – шкаф для одежды – мини холодильник – доп место – санузел с душевой кабиной.
Гостиничный комплекс «Золотые пески»
Номер Мансарда:
Однокомнатный номер без террасы и балкона.
В номере: 2 двуспальные кровати, 2 прикроватные тумбы, ЖК-телевизор, журнальный столик, шкаф-купе; в каждом номере: холодильник, фен, чайник, чайные пары. Санузел: туалетная комната с раковиной, зеркалом, WC, душевой кабиной, набором туалетных принадлежностей, тапочки.
Номер Полулюкс:
Просторный уютный номер: одна большая комната с двуспальной кроватью, 2-мя прикроватными тумбами, ЖК-телевизором, комодом, диваном, журнальным столиком, шкафом-купе В номере есть холодильник, фен, чайник, чайные пары. Санузел: туалетная комната с раковиной, зеркалом, WC, душевой кабиной, набором туалетных принадлежностей, тапочки. Большая терраса с выходом на Катунь, оборудованная летней мебелью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска
- Проживание в комфортных номерах
- Питание: завтраки со второго дня, обед в 5-ый день, ужин в 1,3 и 6 день
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Этноэкскурсия
- Экскурсионная программа + трансфер
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д до г. Горно-Алтайск и обратно
- Медицинская страховка
- Питание, не указанное в программе тура
- Развлечения вне программы
- Оплата за вход на экскурсионные объекты: пещеры, водопады, канатная дорога
- Индивидуальный трансфер до аэропорта
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На этот маршрут нужны удобные одежда и обувь.
Средства от солнца, купальные принадлежности и солнцезащитные препараты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Водитель и микроавтобус так же на высоте! Удобно, без задержек/спешки!
Размещение в выбранных гостиницах - вот что портит всё впечатление о поездке. Претензии следующие:
- отели старые, их менеджмент, вероятно, застрял где-то в начале нулевых,
- прилегающая территория и общественные зоны содержатся в крайне удручающем состоянии (покосившиеся фонари, грязные крыши, просевшие и заросшие растительностью дорожки, неработающие светильники в холлах, отвалившийся декор, старая мебель),
- отсутствие звукоизоляции во всех номерах (!!!), так как дома из дерева. А ведь сон на отдыхе - причем таком активном - это мега важная вещь!
- отельный сервис низкого качества (в меню ресторанов нет десертов, номера не убираются, отрегулировать отопление невозможно, официант ходит в толстовке "Армия России", до ресепшен в вечернее время не дозвониться).
На будущее обязательно скриньте названия отелей на маршруте тура и убедитесь, что они соответствуют ожидаемому уровню.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации проживания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!