1 день

Встреча, путь к Телецкому озеру

В 11:00 сбор в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Если гости прилетают раньше на первых рейсах и не нужно никого ждать, то сразу и отправимся в путешествие по Алтаю.

Итак, мы всех встречаем и отправляемся на Телецкое озеро.

Дорога от Горно-Алтайска займет с остановками примерно 4 часа.

Мы уже начнем влюбляться в Горный Алтай.

Живописные смотровые площадки, родники не проедем.

Обязательно остановимся на блинчиках – очень вкусное угощение с взбитыми сливками и местной ягодой (оплачивается отдельно).

По приезду размещаемся в отеле.

Обычно мы встречаемся с гостями вечерком, знакомимся у костра и обсуждаем будущее путешествие.