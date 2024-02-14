Горный Алтай. Путешествие на край России

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Марсианские горы, панорамные пейзажи и экскурсии по самым отдалённым уголкам Алтая – лишь малая часть впечатлений, которые можно получить, посетив этот невероятный край.

Предлагаем отправиться в удивительное путешествие, которое наверняка останется в памяти ещё на долгие годы. Тур также проводится в любые даты под запрос для групп от 7 человек.
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Ближайшие даты:
8
июл
29
июл

Что вас ожидает:

Инопланетные пейзажи Марсианских гор
Инопланетные пейзажи Марсианских гор
Полюбуемся на самую известную достопримечательность Алтая – горы, будто перенесённые из какого-то фантастического фильма или вовсе с другой планеты
Загадочное Гейзерное озеро
Загадочное Гейзерное озеро
Загадаем желания на берегу озера с невероятным расписным узором и сделаем самые красивые снимки
Завораживающие Чуйские меандры
Завораживающие Чуйские меандры
Понаблюдаем за удивительными изгибами реки Чуя, серебристой лентой окаймляющей лесистые холмы и горы
Конная прогулка по альпийскому лугу
Конная прогулка по альпийскому лугу
Настоящая релакс-прогулка по живописной локации в сопровождении опытного инструктора
Свежее дыхание Северо-Чуйского хребта
Свежее дыхание Северо-Чуйского хребта
Кусочек зимы прямо в середине лета – где ещё увидишь такое удивительное сочетание?
Этнографическая экскурсия с ужином
Этнографическая экскурсия с ужином
Познакомимся с семьёй теленгитов, узнаем о быте и культуре местных жителей и отведаем вкуснейшей национальной кухни

Программа тура по дням

1 день

Переезд по Чуйскому тракту

Встреча в аэропорту, сбор группы.

Заедем в кафе на завтрак и познакомимся (не входит в стоимость).

Сегодня предстоит длительный переезд по красивейшему Чуйскому тракту.

Путь длинный и очень интересный.

По нему же и будем возвращаться обратно.

Поэтому, если что то не посмотрим в этот день, то в последний день будет много времени посетить самые пейзажные места.

Проедем два горных перевала, сделаем остановки на обед в проверенном кафе (не входит в стоимость).

Доезжаем до отеля в с. Кош-Агач.

Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.

Ужин и отдых.

Переезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс

Добро пожаловать в Горную страну – Алтай!

Поздравляем Вас, наши гости, это уникальное место глубокого Горного Алтая является приграничной зоной.

Совсем недалеко, примерно в 30 мин. находится граница с Монголией.

Наше же путешествие далее будет проходить вдоль этой границы в самом удаленном месте Республики.

Завтракаем и нас ждут на проходимой технике местные ребята, с которыми начнем покорять девственные места этого благодатного края.

Путешествуя по степному Алтаю посетим Тархатинский мегалитический комплекс – это археологический памятник, древний мегалитический комплекс.

Далее проедем пограничный пункт, у нас проверят паспорта и отправимся до туристического комплекса.

Весь путь будет необычный, в хорошую погоду даже видно г. Белуха – главная гора Сибири.

Сделаем остановку на перекус у реки – чай на травах на огне.

И вот ждет знакомство с самым удаленным населенным пунктом – Джазатор (или по-другому Беляши).

Гид Вам расскажет почему такие названия у этого поселка.

Проехав его, нас будут ждать на туркомплексе с вкусным национальным ужином и жаркой банькой.

Размещение в теплых домиках на берегу реки, но без удобств.

Эта местность еще не туристическая и не развита инфраструктура, поэтому здесь все девственно и нехоженная природа.

Всем гостям это очень нравится!

Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплексЭкскурсия в Тархатинский мегалитический комплексЭкскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс
3 день

Путешествие по высокогорью - перевалы и каньоны

Завтрак и примерно в 10:00 мы отправляемся по горам!

От пейзажей будет захватывать дух!

Такие горные перевалы и каньоны, просто - УХ!

Это настоящее высокогорье.

Высота 1600 м, вершины окрестных вершин поднимаются до 3-4 тыс. метров.

Доедем до Карагемского прорыва – это пять километров реки Аргут, текущей в глубоком ущелье.

С левого берега поджимают отроги Катунского хребта, с правого Южно-Чуйский хребет.

Место впечатляющее, которое, конечно, стоит посетить!

Путешествие пройдет по перевалу, с которого открывается вид на степь Самаха, далее целая территория археологических памятников – скифские захоронения и каменные изваяния.

Остановимся на берегу шумного Аргута и устроим вкусный пикник!

Можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид и можно разглядеть петроглифы.

Возвращение на туркомплекс к вечеру, ждет банька и вкусный ужин.

Отдых.

Путешествие по высокогорью - перевалы и каньоныПутешествие по высокогорью - перевалы и каньоныПутешествие по высокогорью - перевалы и каньоны
4 день

Отдых на природе и конная прогулка

Завтрак на природе.

Вдохновимся прекрасным утром и сегодня прогулка по окрестностям на лошадках.

Двухчасовая прогулка по красивым местам в сопровождении инструктора и просто релакс-пребывание в этом уникальном месте.

Смотря когда Вы выберете тур – в июле можно попасть на грибы, там их столько много!

Ягода настоящая, дикая – вкус необычный и с огромным количеством витаминов.

Альпийские луга, высокие горы с белками, чистые говорливые реки – то, что нужно для настоящего отдыха!

Отдых на природе и конная прогулкаОтдых на природе и конная прогулкаОтдых на природе и конная прогулка
5 день

От Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озера

После завтраками с вещами покидаем это уютное место и переезжаем до с. Акташ.

Познакомимся с теленгитами – малая народность алтайской языковой семьи, хозяйка аила расскажет о быте и культуре местных жителей, угостит национальной кухней.

Далее путешествие будет насыщенным – посетим Марсианские горы – популярное туристическое место!

Эти горы как-будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета.

После этого пейзажного места сделаем остановку в Курайской степи и классные фото на фоне Северо-Чуйского хребта.

Вечные ледники этого хребта поражают своим величием.

А чем удивим еще в этот день!

Конечно, Чуйскими меандрами – это шикарное панорамное место!

Не оставит равнодушным и Гейзерное озеро, знакомство с ним и завершим насыщенный день.

Доезжаем до туркомплекса, размещаемся, отдых.

Здесь размещение в деревянных домиках (санузел и душ в домике).

Вечерний ужин на костре – очень приятная обстановка!

Дополнительно: вход на Марс – 300 руб. /чел. и на Гейзерное озеро – 100 руб. /чел.

От Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озера
6 день

Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал

Этот день поразит своими пейзажами по-особому.

Будем также передвигаться на проходимой технике – джипы или УАЗ патриот.

Кульминация – перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина.

Но, чтобы доехать до этих красивейших мест мы познакомим Вас с Красными воротами, мертвым озером, Улаганским перевалом, который щедро усыпан кедром, пазырыкскими захоронениями (находки этого места хранятся в Эрмитаже).

И вот, добравшись до перевала, точно влюбитесь в это место.

Удивительный каньон с водопадами, здесь получаются самые ТОПовые фото путешествий по Алтаю.

Спустимся по серпантину вниз на р. Чулышман и организуем пикник.

Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал
7 день

Чуйский тракт и слияние р. Чуи и Катунь

После завтрака выезжаем до г. Горно-Алтайска.

За нами придет комфортный микроавтобус и далее путешествие пройдет по прекрасному Чуйскому тракту.

Сделаем остановки у водопада Ширлак, слияние р. Чуи и р. Катунь, познакомимся с волшебной долиной, где загадаем желание, которое обязательно сбудется.

Этот тур наполнит Вас энергией, здоровьем, пройдет мощная перезагрузка – результат не заставит себя ждать.

После путешествия Вы будете чудесным образом достигать невероятных целей, о которых только мечтали.

По дороге обед в проверенном кафе (не входит в стоимость) и до отеля в г. Горно-Алтайске доберемся к вечеру.

Размещение, отдых.

На этом гид с Вами прощается и утром следующего дня отъезд.

Если нужна помощь в организации и выстраивании логистики, то с удовольствием подскажем как лучше и куда добраться.

Чуйский тракт и слияние р. Чуи и КатуньЧуйский тракт и слияние р. Чуи и КатуньЧуйский тракт и слияние р. Чуи и Катунь
8 день

Отъезд

Самостоятельный отъезд.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортных номерах (3 ночи), уютных домиках на берегу реки среди гор (3 ночи), в отеле в г. Горно-Алтайск (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеДет. доп. место
80 30097 30074 000

Варианты проживания

Отель в с. Кош-Агач

1 ночь

Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.

Туркомплекс в п. Джазатор

3 ночи

Размещение в уютных и тёплых домиках на берегу реки (без удобств).

Турбаза в с. Акташ

2 ночи

Деревянные домики с удобствами – есть душ и санузел.

Отель в г. Горно-Алтайск

1 ночь

Комфортные номера с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в комфортных номерах (3 ночи) и в уютных домиках на берегу реки среди гор (3 ночи), отель в г. Горно-Алтайске (1 ночь)
  • Питание (кроме обеда в первый, шестой и седьмой дни)
  • Экскурсии и трансфер
  • Пикники на природе
  • Этнографическая экскурсия с ужином
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Баня (2, 3, 4 день)
  • Прогулка на лошадях 2 часа (4 день)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительные дни размещения в отеле (до и после тура)
  • Питание в первый и последний день путешествия
  • Дополнительные услуги
  • Входы на экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные препараты. Желательно иметь треккинговую обувь.
  • Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому стоит зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, воду.
  • При желании разместиться в одноместном номере или номере с повышенной комфортностью, нужно сообщить об этом менеджеру.
  • Если хочется дополнить отдых оздоровлением на курорте, можно дополнительно заказать соответствующую путёвку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Середина лета считается наиболее приятной для посещения Горного Алтая.

Температура воздуха днём обычно составляет около +23-27 градусов, часто поднимается выше +30.

Ночью столбик термометра может не опускаться ниже +15-20.

Но при посещении горной местности рекомендуется взять с собой что-то тёплое, погода может быть неустойчивой, а ветер прохладным.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 фев 2024
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Е
13 дек 2023
Нареканий нет.
Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.
Е
20 окт 2023
Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Все турыПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

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