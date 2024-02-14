1 день

Переезд по Чуйскому тракту

Встреча в аэропорту, сбор группы.

Заедем в кафе на завтрак и познакомимся (не входит в стоимость).

Сегодня предстоит длительный переезд по красивейшему Чуйскому тракту.

Путь длинный и очень интересный.

По нему же и будем возвращаться обратно.

Поэтому, если что то не посмотрим в этот день, то в последний день будет много времени посетить самые пейзажные места.

Проедем два горных перевала, сделаем остановки на обед в проверенном кафе (не входит в стоимость).

Доезжаем до отеля в с. Кош-Агач.

Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.

Ужин и отдых.