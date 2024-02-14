Предлагаем отправиться в удивительное путешествие, которое наверняка останется в памяти ещё на долгие годы. Тур также проводится в любые даты под запрос для групп от 7 человек.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд по Чуйскому тракту
Встреча в аэропорту, сбор группы.
Заедем в кафе на завтрак и познакомимся (не входит в стоимость).
Сегодня предстоит длительный переезд по красивейшему Чуйскому тракту.
Путь длинный и очень интересный.
По нему же и будем возвращаться обратно.
Поэтому, если что то не посмотрим в этот день, то в последний день будет много времени посетить самые пейзажные места.
Проедем два горных перевала, сделаем остановки на обед в проверенном кафе (не входит в стоимость).
Доезжаем до отеля в с. Кош-Агач.
Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.
Ужин и отдых.
Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс
Добро пожаловать в Горную страну – Алтай!
Поздравляем Вас, наши гости, это уникальное место глубокого Горного Алтая является приграничной зоной.
Совсем недалеко, примерно в 30 мин. находится граница с Монголией.
Наше же путешествие далее будет проходить вдоль этой границы в самом удаленном месте Республики.
Завтракаем и нас ждут на проходимой технике местные ребята, с которыми начнем покорять девственные места этого благодатного края.
Путешествуя по степному Алтаю посетим Тархатинский мегалитический комплекс – это археологический памятник, древний мегалитический комплекс.
Далее проедем пограничный пункт, у нас проверят паспорта и отправимся до туристического комплекса.
Весь путь будет необычный, в хорошую погоду даже видно г. Белуха – главная гора Сибири.
Сделаем остановку на перекус у реки – чай на травах на огне.
И вот ждет знакомство с самым удаленным населенным пунктом – Джазатор (или по-другому Беляши).
Гид Вам расскажет почему такие названия у этого поселка.
Проехав его, нас будут ждать на туркомплексе с вкусным национальным ужином и жаркой банькой.
Размещение в теплых домиках на берегу реки, но без удобств.
Эта местность еще не туристическая и не развита инфраструктура, поэтому здесь все девственно и нехоженная природа.
Всем гостям это очень нравится!
Путешествие по высокогорью - перевалы и каньоны
Завтрак и примерно в 10:00 мы отправляемся по горам!
От пейзажей будет захватывать дух!
Такие горные перевалы и каньоны, просто - УХ!
Это настоящее высокогорье.
Высота 1600 м, вершины окрестных вершин поднимаются до 3-4 тыс. метров.
Доедем до Карагемского прорыва – это пять километров реки Аргут, текущей в глубоком ущелье.
С левого берега поджимают отроги Катунского хребта, с правого Южно-Чуйский хребет.
Место впечатляющее, которое, конечно, стоит посетить!
Путешествие пройдет по перевалу, с которого открывается вид на степь Самаха, далее целая территория археологических памятников – скифские захоронения и каменные изваяния.
Остановимся на берегу шумного Аргута и устроим вкусный пикник!
Можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид и можно разглядеть петроглифы.
Возвращение на туркомплекс к вечеру, ждет банька и вкусный ужин.
Отдых.
Отдых на природе и конная прогулка
Завтрак на природе.
Вдохновимся прекрасным утром и сегодня прогулка по окрестностям на лошадках.
Двухчасовая прогулка по красивым местам в сопровождении инструктора и просто релакс-пребывание в этом уникальном месте.
Смотря когда Вы выберете тур – в июле можно попасть на грибы, там их столько много!
Ягода настоящая, дикая – вкус необычный и с огромным количеством витаминов.
Альпийские луга, высокие горы с белками, чистые говорливые реки – то, что нужно для настоящего отдыха!
От Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озера
После завтраками с вещами покидаем это уютное место и переезжаем до с. Акташ.
Познакомимся с теленгитами – малая народность алтайской языковой семьи, хозяйка аила расскажет о быте и культуре местных жителей, угостит национальной кухней.
Далее путешествие будет насыщенным – посетим Марсианские горы – популярное туристическое место!
Эти горы как-будто покрашены полосами в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета.
После этого пейзажного места сделаем остановку в Курайской степи и классные фото на фоне Северо-Чуйского хребта.
Вечные ледники этого хребта поражают своим величием.
А чем удивим еще в этот день!
Конечно, Чуйскими меандрами – это шикарное панорамное место!
Не оставит равнодушным и Гейзерное озеро, знакомство с ним и завершим насыщенный день.
Доезжаем до туркомплекса, размещаемся, отдых.
Здесь размещение в деревянных домиках (санузел и душ в домике).
Вечерний ужин на костре – очень приятная обстановка!
Дополнительно: вход на Марс – 300 руб. /чел. и на Гейзерное озеро – 100 руб. /чел.
Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал
Этот день поразит своими пейзажами по-особому.
Будем также передвигаться на проходимой технике – джипы или УАЗ патриот.
Кульминация – перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина.
Но, чтобы доехать до этих красивейших мест мы познакомим Вас с Красными воротами, мертвым озером, Улаганским перевалом, который щедро усыпан кедром, пазырыкскими захоронениями (находки этого места хранятся в Эрмитаже).
И вот, добравшись до перевала, точно влюбитесь в это место.
Удивительный каньон с водопадами, здесь получаются самые ТОПовые фото путешествий по Алтаю.
Спустимся по серпантину вниз на р. Чулышман и организуем пикник.
Чуйский тракт и слияние р. Чуи и Катунь
После завтрака выезжаем до г. Горно-Алтайска.
За нами придет комфортный микроавтобус и далее путешествие пройдет по прекрасному Чуйскому тракту.
Сделаем остановки у водопада Ширлак, слияние р. Чуи и р. Катунь, познакомимся с волшебной долиной, где загадаем желание, которое обязательно сбудется.
Этот тур наполнит Вас энергией, здоровьем, пройдет мощная перезагрузка – результат не заставит себя ждать.
После путешествия Вы будете чудесным образом достигать невероятных целей, о которых только мечтали.
По дороге обед в проверенном кафе (не входит в стоимость) и до отеля в г. Горно-Алтайске доберемся к вечеру.
Размещение, отдых.
На этом гид с Вами прощается и утром следующего дня отъезд.
Если нужна помощь в организации и выстраивании логистики, то с удовольствием подскажем как лучше и куда добраться.
Отъезд
Самостоятельный отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение в комфортных номерах (3 ночи), уютных домиках на берегу реки среди гор (3 ночи), в отеле в г. Горно-Алтайск (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Дет. доп. место
|80 300
|97 300
|74 000
Варианты проживания
Отель в с. Кош-Агач
Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.
Туркомплекс в п. Джазатор
Размещение в уютных и тёплых домиках на берегу реки (без удобств).
Турбаза в с. Акташ
Деревянные домики с удобствами – есть душ и санузел.
Отель в г. Горно-Алтайск
Комфортные номера с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в комфортных номерах (3 ночи) и в уютных домиках на берегу реки среди гор (3 ночи), отель в г. Горно-Алтайске (1 ночь)
- Питание (кроме обеда в первый, шестой и седьмой дни)
- Экскурсии и трансфер
- Пикники на природе
- Этнографическая экскурсия с ужином
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Баня (2, 3, 4 день)
- Прогулка на лошадях 2 часа (4 день)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительные дни размещения в отеле (до и после тура)
- Питание в первый и последний день путешествия
- Дополнительные услуги
- Входы на экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные препараты. Желательно иметь треккинговую обувь.
- Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому стоит зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, воду.
- При желании разместиться в одноместном номере или номере с повышенной комфортностью, нужно сообщить об этом менеджеру.
- Если хочется дополнить отдых оздоровлением на курорте, можно дополнительно заказать соответствующую путёвку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода в туре?
Середина лета считается наиболее приятной для посещения Горного Алтая.
Температура воздуха днём обычно составляет около +23-27 градусов, часто поднимается выше +30.
Ночью столбик термометра может не опускаться ниже +15-20.
Но при посещении горной местности рекомендуется взять с собой что-то тёплое, погода может быть неустойчивой, а ветер прохладным.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.