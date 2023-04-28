Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки. По бездорожью доберёмся до Мультинских озёр, спрятанных среди гор и хвойных лесов, заглянем в Усть-Канскую пещеру, где первые люди поселились ещё 600 тыс. лет назад, а если позволит погода, полюбуемся Белухой — высшей точкой Сибири.
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостиниц и турбаз в п. Cоузга, п. Манжерок. По запросу возможна встреча в аэропортуЗавершение: Горно-Алтайск, 20:00-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела 630 экскурсий для 297 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!Задать вопрос
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