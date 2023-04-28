По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае

Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов

Описание
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Ближайшие даты:
3
июн
6
июн
10
июн
13
июн
17
июн
20
июн
24
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Отправляемся в путешествие, чтобы увидеть нетипичный Алтай: наслаждаться пейзажами Канской степи, рассматривать репродукции Рериха и слушать удивительные истории хранительницы музея, сидя в крестьянской избе у печки. По бездорожью доберёмся до Мультинских озёр, спрятанных среди гор и хвойных лесов, заглянем в Усть-Канскую пещеру, где первые люди поселились ещё 600 тыс. лет назад, а если позволит погода, полюбуемся Белухой — высшей точкой Сибири.

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостиниц и турбаз в п. Cоузга, п. Манжерок. По запросу возможна встреча в аэропорту
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

На машине
Можно с детьми
Летние
Туры на 4 дня
Многодневные туры
Музеи
Природа и пейзажи

Похожие туры из Горно-Алтайска

Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов
Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30...
29 апр
6 мая
4200021 000 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Аэропорт Горно-Алтайска
30 апр
6 мая
69 900 за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Аэропорт Горно-Алтайска
17 мая
21 мая
24 мая
28 мая
64 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ