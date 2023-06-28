Несмотря на отдаленность от цивилизации, место излюблено путешественниками со всего мира и фотографами. Насладитесь чистым горным воздухом и окружающим пейзажем, познавая эти уникальные озера. В походе вас будут сопровождать вьючные лошади.
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Программа тура по дням
Выезд в село Усть-Кокса
Выезд в село Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ул. Советская, 65.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11.00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00 (обед в пути за свой счет).
Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Инструктаж.
Ужин. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Переезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеру
Переезд в деревню Мульта-маральник.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много грибов и ягод.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 м. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 м и шириной до 900 м, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус.
Протяженность: на авто – 41 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 13 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру
Озеро приютилось на высоте 1860 м в глубоком скальном цирке у нижней границы карового ледника.
Тропа проходит через «Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озерами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике. Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озер.
На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.
Протяженность: пешком – 26 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход на смотровую площадку горы Михайловка
Радиальный выход на смотровую площадку горы Михайловка (2690 м).
С вершины видны Проездные озера и Холодные белки.
Протяженность: пешком – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Переход к озеру Куйгук
Установка лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25 м).
Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Озеро Куйгук - перевал Куйгук
Озеро Куйгук – перевал Куйгук (категория сложности 1а, высота 2520 м).
Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов и разнотравья высокогорной тундры.
С перевала хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с удивительно бирюзовым цветом воды.
Ночевка на высокогорном плато.
Протяженность: пешком – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Озеро Акчан - г. Колбан
Озеро Акчан – г. Колбан (высота над уровнем моря 3022 м).
Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.
С вершины открывается великолепный панорамный вид.
Протяженность: пешком – 21 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Возвращение в село Усть-Кокса
Спуск вниз по реке Мульта.
Трансфер в Усть-Коксу.
Отдых.
Протяженность: пешком – 16 км, на авто – 41 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.
Экскурсия по музеям села Верхний Уймон. Отъезд
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Питание: завтрак и обед в кафе в Усть-Коксе в 9 день.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Для тех, кто едет до Новосибирска/Барнаула есть возможность остаться на базе доп. сутки отдохнуть после маршрута, сходить на доп. эскурсии, тк трансфер на следующий день.
Проживание на базе в палатках без доп. платы.
Проживание в гостинице (за доп. плату и при наличии свободных мест), или на соседних ТК.
Питание самостоятельно, или в кафе за доп. плату.
На следующий день отправление трансфера в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18:00.
В 04:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск.
Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение на маршруте и на территории Эко ТК "Альтаир" (1 и 8 день) в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (по обед в 9 день, кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
- Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000 * (возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
- Путевка в заповедник (3-й день)
- Размещение на территории Эко ТК «Альтаир» (1 и 8 день)
- Экскурсия в село Верхний Уймон (9-й день)
- Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
- Трансфер Усть-Кокса - М-Маральник - Усть-Кокса
- Рекреационные сборы (стоянка на Нижнем Мультинском озере)
- Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (5 день маршрута)
- Заброска общественного снаряжения до Нижнего Мультинского озера во 2-й день на ГАЗ-66
- Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
- Дрова на Нижнем Мультинском озере
- Душ на ЭКО тк/ «Альтаир»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге и в 9-10 день в ожидании трансфера в Барнаул/Новосибирск
- Баня, возможна на нижнем Мультинском озере (2,3 и 4 дни маршрута), ориентировочно 2000 р. /час, на Эко ТК «Альтаир» (1,8 день), 1500 р. в час
- Стирка вещей - 400 руб. /1 закладка
- На туркомплексе можно дополнительно заказать: сплав и др. экскурсии (1 и 10 дни)
- Возможна заброска до Нижнего озера (2 день) рюкзака - 500 р. или туриста с рюкзаком - 3000 р
- В 3 день возможна заброска на моторной лодке до среднего озера и на обратном пути от среднего озера. Ориентировочно 400 р. с человека за один проезд. Один проезд сокращает путь примерно на 3 километра
- Транспортная доставка до Усть-Коксы: Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб. /чел. Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 9 200 руб. /чел
- Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 800 руб. /чел
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет: Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 5 400 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 000 руб. /чел. Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 400 руб. /чел
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 5 400 руб. /чел
- Барнаул (Новоалтайск) - Усть-Кокса - Барнаул (Новоалтайск) - 8 000 руб. /чел
- Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
- Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
- куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
- Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
- Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
- Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
- Теплые носки для сна – 1 пара;
- Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
- КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
- Сидушка (подпопник);
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- Фонарик налобный лёгкий;
- Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
- Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Как организован трансфер в туре?
До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно, акции и скидки на трансфер не распространяются).
Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:
- из Новосибирска в 20:00 накануне тура (время местное, MSK+4). Место отправления – ул. Советская, 65;
- из Барнаула в 23:50 накануне тура (время местное, MSK+4). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13);
- из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в день начала тура.
Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:
- в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) на 10 день (следующий после окончания активной части маршрута) в 18:00 (время местное, MSK+4). Ориентировочное прибытие: в Новосибирск – 08:00, в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00.
- в Горно-Алтайск в 15:00 в 9 день (день окончания активной части тура) (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.). Аэропорт Горно-Алтайска закрыт до 05:00.
Можно приехать самостоятельно на своей машине, есть охраняемая парковка.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Каковы особенности тура?
- Дополнительно Вы можете заказать на туркомплексе в с. Усть-Кокса: конно - верховые прогулки, сплав по реке Кокса (1-ый и 9,10- й дни маршрута).
- Услугами бани можно воспользоваться во 1-ый,2,3,8,9-й дни программы.
- Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
- Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
- Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания до Нижнего Мультинского озера и до озера Куйгук - второй и пятый дни маршрута - используются въючные лошади. Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-10 кг). На третий, четвертый дни у Вас будут радиальные выходы из базового лагеря налегке. На 6-ой и 7-ый день Вас ожидает радиальный выход с ночевкой на высокогорном плато - для штурма горы Колбан, при этом каждому туристу придется дополнительно нести продукты (около 1 кг) и палатки. Все вещи, которые не понадобятся для восхождения на г. Колбан, можно будет оставить в базовом лагере на озере Куйгук. Использование лошадей на данном участке маршрута невозможно. И на 8-й день - спуск вниз по тропе до деревни Мульта-Маральник. Вы можете дополнительно арендовать себе лошадь для переноски личных вещей (2-ой и 5-ый день), стоимость аренды одной лошади в день – 2500 рублей, услуги коневода – 2500 руб. в день.
- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС)
- Бесплатный WI-FI на территории туркомплекса «Альтаир» в с. Усть-Кокса (1-й и 10-й дни маршрута).
Как организовано питание на маршруте?
в пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.
В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке.
Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности. Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.
В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты. Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Как организована безопасность на маршруте?
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
- эластичный бинт,
- мозольные пластыри,
- бинт,
- йод,
- бальзам Спасатель,
- противопростудные средства,
- обезболивающие средства,
- сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000.
Возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400 Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
- Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
- Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Какая погода в туре?
Дневная температура может быть около 25-30 градусов, ночная может опускаться до +15-+10 градусов. Плюс в горах очень быстро меняется погода.
Для восхождения на вершину Колбан понадобится ветрозащитная куртка, с капюшоном, там открытая местность, снег и ветер.
Второй год подряд в 20х числах июня у нас идет снег, и это после 20 градусов тепла в мае, поэтому пуховик иногда нужен даже летом. В июле достаточно теплой куртки, и под низ можно флисовую поддеву.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Какой предоставляется транспорт?
Транспорт: предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус, автобус. Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное! По дороге в Усть-Коксу есть сложные участки дорожного покрытия (гравийка), возможно запыление багажа. Рекомендуем в качестве защиты багажа от дорожной пыли заранее упаковать свой багаж в защитный чехол/мешок. (с отличительным знаком, чтобы не перепутать).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Но осень нещадно надвигалась, поэтому мы спустились чуть раньше в Усть-Коксу и делали радиальные вылазки. Спасибо организаторам- они о нас позаботились и ночевали мы уже не в палатках, а в куполе.
Ростислав коренной житель Усть-Коксы и показал нам замечательные виды.