2 день

Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы

С утра собираем лагерь и далее нас ждет переезд на горном транспорте к Нижнему Мультинскому озеру (переезд займет около 2 часов).

После приезда разобьем палаточный лагерь на ближайшие 5 ночей.

И вот они, перед нами горы Алтая!

Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию!

Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами.

А у подножия гор плещутся озера.

Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера.

Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка.

Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт.

В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.

Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера.

Между прочим, длина озера – 2300 м!

Это вам не просто скромный, горный водоем.

Это роскошное озеро Алтая.

Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро.

Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы.

Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку.

Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами.

На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.