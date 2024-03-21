6 день

Поперечное озеро

Впереди поход на Поперечное озеро.

Сегодня выйдем пораньше, так как путь предстоит длинный.

По уже знакомой тропе выйдем на развилку: правая тропа идёт к верхнему Мультинскому озеру, а нам сегодня налево.

Недолгий подъем по лесу – и мы вновь движемся по зоне альпийских лугов.

В какой-то момент путь кажется бесконечным, но вдруг, после очередного пригорка, перед вами откроется озеро.

Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро.

На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки.

Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты.

В этом месте вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в Алтай.

Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность 9-10 часов.