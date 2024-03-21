июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск - пос. Замульта
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку.
Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
Приезд село Замульта, размещение на турбазе.
Активная часть: 2 км пешком.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру.
Заселение в туркомплекс с 13:00.
Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги.
Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.
После приезда, сразу отправляемся на прогулку!
Выходим на берег нижнего Мультинского озера – и сразу захватывает дух!
Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, – бесконечные кедровые леса!
По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру.
Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней – Шумы.
Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность 3-4 часа.
Верхнее Мультинское озеро
Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины.
Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!
Пересечем на катерах 2 водоема, дальше – пешком!
Тропа поведет нас по кедровым лесам и альпийским лугам.
Так непривычно, но здесь практически нет подъемов!
За весь трек наберём всего 100 м по вертикали!
Если в последнее время были дожди, то рекомендуем идти на маршрут в резиновых сапогах, так как тропа становится очень грязной.
Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру!
Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде.
Здесь все дышит простором и тишиной.
Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность 7-8 часов.
Озеро и водопад Куйгук
Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!
Реки Алтая очень бурные, полноводные.
Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады.
Высота нашего водопада – около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды.
Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем.
Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук.
Только подходишь к его берегу – и сразу замирает дыхание!
Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы.
Вокруг витает тишина, изредка парят птицы.
Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой.
Возле озера устроим обед и большой привал.
Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность 7-8 часов.
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
Посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!
Часть пути преодолеем на лошадках.
Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.
Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.
Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая!
Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров.
Смотровая гора – уникальная точка.
Сюда обязательно стоит сходить.
Активная часть: 9,8 км, перепад высот 2000-2580 м, продолжительность 6-7 часов.
Поперечное озеро
Впереди поход на Поперечное озеро.
Сегодня выйдем пораньше, так как путь предстоит длинный.
По уже знакомой тропе выйдем на развилку: правая тропа идёт к верхнему Мультинскому озеру, а нам сегодня налево.
Недолгий подъем по лесу – и мы вновь движемся по зоне альпийских лугов.
В какой-то момент путь кажется бесконечным, но вдруг, после очередного пригорка, перед вами откроется озеро.
Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро.
На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки.
Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты.
В этом месте вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в Алтай.
Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность 9-10 часов.
Переезд в Горно-Алтайск
Сегодня нам предстоит длительный переезд в г. Горно-Алтайск.
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку.
Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
16:00-17:00 Прибытие в Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базах отдыха (2-3-хместные номера).
Доплата за одноместное размещение в номере: 22 800 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Мультинские озера» с. Замульта
Турбаза «Мультинские озера» возле Мультинского озера
Проживание на турбазе возле Мультинского озера. База возле Нижнего Мультинского: двух-, трехместные номера. В номере стол, стулья, розетка. Полотенце выдают. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). Вода в душе нагревается от солнечных батарей и расходуется всеми жильцами турбазы, в душе может быть очередь или отсутствие горячей воды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
- Проживание на турбазе
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) - меню комплексное, не индивидуальное, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Входные билеты в музей Рериха
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 400-700 руб
- Баня (по желанию)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- трекинговые палки, палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- шапка;
- термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь по маршруту:
- день 1 – до 16:00;
- день 7 – после 17:00;
- День 2-7 – в одной локации возле Нижнего Мультинского озера ловит только оператор Билайн, в плохую погоду связи может совсем не быть.
В соседнем кафе есть платный Wi-Fi (300 руб. /сутки).
Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?
Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.