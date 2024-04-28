Нас ждут самые красивые и узнаваемые локации, дегустация продуктов из мёда на пасеке, таинство святилищ и концерт горлового пения.
Тур в меру насыщен активностями — мы также сплавимся на рафтах по Катуни, погуляем по Алтайскому Марсу. А при желании устроим конную прогулку или покатаемся на квадроциклах. Впечатления обеспечены!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по Катуни
Встречаем вас утром в аэропорту Горно-Алтайска.
Отправляемся на прогулку до вершины «Чёртов Палец», с которой открывается шикарный вид на Катунь.
После обеда поедем по Чемальскому тракту, посетим пасеку, на которой познакомимся с искусством пчеловодства. Продегустируем различныесорта мёда, а также уникальную бездрожжевую медовуху.
Ближе к вечеру остановимся в отеле в селе Чемал. А затем отправимся на рафтинг по реке Катунь.
После возвращаемся в отель, где нас будет ожидать приветственный ужин, знакомство и общение!
*Возможен перенос посещения пасеки на другой день.
Чемальская ГЭС, остров Патмос, Долина горных духов и водопад Че-Чкыш. Дополнительные активности на выбор
Утро мы начнём с конной прогулки по прекрасным горным тропам вдоль Катуни. Любители острых ощущений могут выбрать поездку на квадроциклах.
После обеда мы посетим Чемальскую ГЭС, рядом с которой желающие прокатятся на зип-лайне через реку Чемал.
Далее посетим остров Патмос, где сходим в православную часовню и увидим красоты скалистых берегов.
После обеда отправляемся на Ороктойский мост — здесь Катунь имеет наибольшую глубину.
Затем продолжим путь в Долину горных духов, поднимемся на смотровую площадку и насладимся завораживающим видом алтайских гор.
Прогуляемся до водопада Че-Чкыш, в котором можно набрать чистейшей воды, а особо закалённые смогут постоять под потоками охлаждающей воды.
*Конная прогулка / квадроциклы не включены в стоимость тура.
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-Таш
Сегодня поедем на юг республики — к границе с Монголией, в самые удалённые и захватывающие дух места! К Северо-Чуйскому хребту, в Курайскую и Чуйскую степи.
Наш путь будет проходить по Чуйскому тракту, входящему в ТОП 10 самых красивых дорог по версии журнала National Geographic.
Мы остановимся на Семинском перевале и перевале Чике-Таман, откуда открываются потрясающие виды.
Увидим впечатляющие скалы Инегеня и Малого Яломана, побываем на месте силы — слиянии своенравной реки Чуи и бирюзовой Катуни. Прикоснёмся к истории и своими глазами увидим наскальные рисунки в святилище Калбак-Таш.
Вечером мы прибываем на нашу базу в посёлке Акташ, где поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке.
Космическое путешествие на Алтайский Марс. Национальный ужин, концерт горлового пения
Многие выбирают наш маршрут за возможность посетить уникальное для России место — долину холмов Кызыл-Чина, известного как Алтайский Марс.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего 90 миллионов лет назад, а выходы разноцветных глин и сейчас создают ощущение другой планеты.
Особо удачливые могут найти на территории долины камни, на которых отпечатались ракушки, рыбы и водоросли.
В наше время Марс — самое сухое место в России, здесь за год выпадает не более 150 мм осадков!
Следующая остановка не менее завораживающая, ведь на этот раз мы прикоснёмся к наследию уже нематериальной культуры Алтая — искусству сказаний «кай». Посреди Курайской степи для нас выступят кайчи — сказители. На протяжении тысячелетий кайчи (горловые певцы) в устной форме, в своих песнях и былинах хранят всё богатство и многообразие древнего алтайского народа.
Вечером, на базе, нас будет ждать национальный ужин и мы проведём остаток дня вновь проживая впечатления от приключений на Алтае!
Гейзерное озеро, водопад Девичьи Слёзы. Праздничный ужин на курорте «Манжерок»
Отправимся на Гейзерное озеро, которое как опал разливается яркими красками в солнечном свете. Находясь здесь, чувствуешь, будто попал в сказку Средиземья.
Следующая остановка на водопаде Ширлак или Девичьи Слёзы. Онне только хорошо освежает в жаркий летний день, но ещё и хранит в себе легенду, о которой мы расскажем в туре.
Ближе к вечеру мы прибудем в один из лучших отелей Алтая — курорт «Манжерок», а на финальном ужине отпразднуем завершение этого невероятного отдыха!
Окончание тура. Трансфер в аэропорт
Как бы поздно мы сегодня ни легли, вставать нам рано!
Уже утром вылетают все самолеты в европейскую часть страны. Поэтому мы прощаемся и едем в аэропорт!
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в гостиницах и на турбазах с лучшими условиями по нашему маршруту:
- в Чемале — 2 ночи;
- в курортном отеле «Манжерок» — 1 ночь;
- в селе Акташ — 2 ночи.
Варианты проживания
Гостевой дом «Ивановский»
Гостевой дом «Ивановский» расположен в Чемале. К вашим услугам: бесплатная парковка, возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi, прокат велосипедов, караоке и общая гостиная с телевизором.
В номерах есть все необходимое для комфортного прибывания: удобные кровати, отопление, вместительные шкафы, прикроватные тумбочки, хорошее освещение. Постояльцам предоставляются бесплатные туалетные принадлежности.
Имеется общая кухня, обустроенная всем необходимым, предусмотрена обеденная зона на улице и ресторан.
Парк-отель «Лес и горы»
Парк-отель «Лес & Горы» с террасой и садом расположен в поселке Чемал на территории Чемальской ГЭС.
В отеле 23 комфортабельных номера в европейском стиле. На территории расположена большая зона барбекю с мангалом и камином.
Для самых маленьких гостей предусмотрена детская площадка. Также для детей возле отеля находятся аттракционы, катапульта, тарзанки и прочие развлечения.
Курортный отель «Манжерок»
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска. Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В большинстве номеров установлен телевизор с плоским экраном и обустроена собственная ванная комната с ванной или душем.
База отдыха «Караван»
Новый эко-туркомплекс «Караван» расположен в живописном месте в селе Акташ в Горном Алтае.
База состоит из комплекса кедровых домиков с отоплением, аила, юрты, беседок, качели, бани, душа.
В домиках имеются: кровати, телевизор, электрочайник, холодильник, туалет, раковина, душевая кабина, горячая вода, отопление.
База отдыха «Майман»
База отдыха «Майман» находится в тихом месте села Акташ, на огороженной территории с видом на горы, недалеко от речки Менка.
Для проживания база отдыха предлагает отдельные деревянные домики, построенные из дерева пихты.
Каждый домик рассчитан на проживание 2-4 человек (2 взрослых и 2 детских спальных места). Все домики однотипные.
Внутри домика летняя терраса со столом, жилая комната, двуспальная и полуторная кровати (кровати деревянные), постельное белье, небольшой холодильник, туалет со смывом городского типа, умывальник с холодной водой, электрочайник и чашки.
Душ общего пользования расположен в бане.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в эко-отелях (check-in в 14:00, check-out в 12:00)
- Питание: завтраки, обеды и ужины (за исключением последнего ужина в ресторане «Горный»)
- Все входные билеты и активности по программе кроме прогулок на лошадях и поездок на квадроциклах
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Все переезды по программе
- Сборы за паркинг места
- Трансфер из/в аэропорт в день начала и окончания тура
- Трансфер по «Марсу» на УАЗах, на ледник Актру на ЗИЛ-131
- Жаркая баня с вениками после горного треккинга на 4-й день тура
- Сопровождение гида
- Концерт горлового пения «кай»
- Сплав по реке Катунь
- Подъём на канатной дороге на ГЛК «Манжерок»
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Горно-Алтайск и обратно
- Ужин в ресторане «Горный» в заключительный день тура
- Сувениры
- Конная прогулка и поездка на квадроцикле — по желанию
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору