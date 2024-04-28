1 день

Встреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по Катуни

Встречаем вас утром в аэропорту Горно-Алтайска.

Отправляемся на прогулку до вершины «Чёртов Палец», с которой открывается шикарный вид на Катунь.

После обеда поедем по Чемальскому тракту, посетим пасеку, на которой познакомимся с искусством пчеловодства. Продегустируем различныесорта мёда, а также уникальную бездрожжевую медовуху.

Ближе к вечеру остановимся в отеле в селе Чемал. А затем отправимся на рафтинг по реке Катунь.

После возвращаемся в отель, где нас будет ожидать приветственный ужин, знакомство и общение!

*Возможен перенос посещения пасеки на другой день.