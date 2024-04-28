Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники

Групповой тур в Горно-Алтайске
Алтай — это место, где древние легенды оживают, а горные ручьи зовут в путь! Мы создали авторский тур, который откроет для вас новый мир Сибири.

Нас ждут самые красивые и узнаваемые локации, дегустация продуктов из мёда на пасеке, таинство святилищ и концерт горлового пения.

Тур в меру насыщен активностями — мы также сплавимся на рафтах по Катуни, погуляем по Алтайскому Марсу. А при желании устроим конную прогулку или покатаемся на квадроциклах. Впечатления обеспечены!
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Путешествие по местам силы Алтая на майские праздники
Ближайшие даты:
28
апр
7
мая

Что вас ожидает:

Брызги и экстрим
Брызги и экстрим
Отправимся в несложный рафтинг по знаменитой Катуни в окружении алтайских пейзажей
Телепорт в космос
Телепорт в космос
Почувствуем себя пришельцами с другой планеты в прогулке по Алтайскому Марсу
Погружение в сказку
Погружение в сказку
Посетим Гейзерное озеро, похожее на декорацию к сказке про Средиземье
Активный отдых на свой вкус
Активный отдых на свой вкус
При желании дополним отдых конной прогулкой или поездкой на квадроциклах
Вкус Алтая
Вкус Алтая
Отведаем местных блюд и лакомств на национальном ужине с горловым пением и прощальном ужине в ресторане
Медовое приключение
Медовое приключение
Узнаем секреты пчеловодства, попробуем мёд и бездрожжевую медовуху

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по Катуни

Встречаем вас утром в аэропорту Горно-Алтайска.

Отправляемся на прогулку до вершины «Чёртов Палец», с которой открывается шикарный вид на Катунь.

После обеда поедем по Чемальскому тракту, посетим пасеку, на которой познакомимся с искусством пчеловодства. Продегустируем различныесорта мёда, а также уникальную бездрожжевую медовуху.

Ближе к вечеру остановимся в отеле в селе Чемал. А затем отправимся на рафтинг по реке Катунь.

После возвращаемся в отель, где нас будет ожидать приветственный ужин, знакомство и общение!

*Возможен перенос посещения пасеки на другой день.

Встреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по КатуниВстреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по КатуниВстреча, прогулка до вершины «Чёртов Палец». Посещение пасеки с дегустацией, рафтинг по Катуни
2 день

Чемальская ГЭС, остров Патмос, Долина горных духов и водопад Че-Чкыш. Дополнительные активности на выбор

Утро мы начнём с конной прогулки по прекрасным горным тропам вдоль Катуни. Любители острых ощущений могут выбрать поездку на квадроциклах.

После обеда мы посетим Чемальскую ГЭС, рядом с которой желающие прокатятся на зип-лайне через реку Чемал.

Далее посетим остров Патмос, где сходим в православную часовню и увидим красоты скалистых берегов.

После обеда отправляемся на Ороктойский мост — здесь Катунь имеет наибольшую глубину.

Затем продолжим путь в Долину горных духов, поднимемся на смотровую площадку и насладимся завораживающим видом алтайских гор.

Прогуляемся до водопада Че-Чкыш, в котором можно набрать чистейшей воды, а особо закалённые смогут постоять под потоками охлаждающей воды.

*Конная прогулка / квадроциклы не включены в стоимость тура.

Чемальская ГЭС, остров Патмос, Долина горных духов и водопад Че-Чкыш. Дополнительные активности на выборЧемальская ГЭС, остров Патмос, Долина горных духов и водопад Че-Чкыш. Дополнительные активности на выборЧемальская ГЭС, остров Патмос, Долина горных духов и водопад Че-Чкыш. Дополнительные активности на выбор
3 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-Таш

Сегодня поедем на юг республики — к границе с Монголией, в самые удалённые и захватывающие дух места! К Северо-Чуйскому хребту, в Курайскую и Чуйскую степи.

Наш путь будет проходить по Чуйскому тракту, входящему в ТОП 10 самых красивых дорог по версии журнала National Geographic.

Мы остановимся на Семинском перевале и перевале Чике-Таман, откуда открываются потрясающие виды.

Увидим впечатляющие скалы Инегеня и Малого Яломана, побываем на месте силы — слиянии своенравной реки Чуи и бирюзовой Катуни. Прикоснёмся к истории и своими глазами увидим наскальные рисунки в святилище Калбак-Таш.

Вечером мы прибываем на нашу базу в посёлке Акташ, где поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке.

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-ТашЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-ТашЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-ТашЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-таман, Чуйская и Курайская степи. Наскальные рисунки Калбак-Таш
4 день

Космическое путешествие на Алтайский Марс. Национальный ужин, концерт горлового пения

Многие выбирают наш маршрут за возможность посетить уникальное для России место — долину холмов Кызыл-Чина, известного как Алтайский Марс.

Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего 90 миллионов лет назад, а выходы разноцветных глин и сейчас создают ощущение другой планеты.

Особо удачливые могут найти на территории долины камни, на которых отпечатались ракушки, рыбы и водоросли.

В наше время Марс — самое сухое место в России, здесь за год выпадает не более 150 мм осадков!

Следующая остановка не менее завораживающая, ведь на этот раз мы прикоснёмся к наследию уже нематериальной культуры Алтая — искусству сказаний «кай». Посреди Курайской степи для нас выступят кайчи — сказители. На протяжении тысячелетий кайчи (горловые певцы) в устной форме, в своих песнях и былинах хранят всё богатство и многообразие древнего алтайского народа.

Вечером, на базе, нас будет ждать национальный ужин и мы проведём остаток дня вновь проживая впечатления от приключений на Алтае!

Космическое путешествие на Алтайский Марс. Национальный ужин, концерт горлового пенияКосмическое путешествие на Алтайский Марс. Национальный ужин, концерт горлового пенияКосмическое путешествие на Алтайский Марс. Национальный ужин, концерт горлового пения
5 день

Гейзерное озеро, водопад Девичьи Слёзы. Праздничный ужин на курорте «Манжерок»

Отправимся на Гейзерное озеро, которое как опал разливается яркими красками в солнечном свете. Находясь здесь, чувствуешь, будто попал в сказку Средиземья.

Следующая остановка на водопаде Ширлак или Девичьи Слёзы. Онне только хорошо освежает в жаркий летний день, но ещё и хранит в себе легенду, о которой мы расскажем в туре.

Ближе к вечеру мы прибудем в один из лучших отелей Алтая — курорт «Манжерок», а на финальном ужине отпразднуем завершение этого невероятного отдыха!

Гейзерное озеро, водопад Девичьи Слёзы. Праздничный ужин на курорте «Манжерок»
6 день

Окончание тура. Трансфер в аэропорт

Как бы поздно мы сегодня ни легли, вставать нам рано!

Уже утром вылетают все самолеты в европейскую часть страны. Поэтому мы прощаемся и едем в аэропорт!

Окончание тура. Трансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостиницах и на турбазах с лучшими условиями по нашему маршруту:

  • в Чемале — 2 ночи;
  • в курортном отеле «Манжерок» — 1 ночь;
  • в селе Акташ — 2 ночи.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом «Ивановский»

2 ночи

Гостевой дом «Ивановский» расположен в Чемале. К вашим услугам: бесплатная парковка, возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi, прокат велосипедов, караоке и общая гостиная с телевизором.

В номерах есть все необходимое для комфортного прибывания: удобные кровати, отопление, вместительные шкафы, прикроватные тумбочки, хорошее освещение. Постояльцам предоставляются бесплатные туалетные принадлежности.

Имеется общая кухня, обустроенная всем необходимым, предусмотрена обеденная зона на улице и ресторан.

Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»Гостевой дом «Ивановский»

Парк-отель «Лес и горы»

2 ночи

Парк-отель «Лес & Горы» с террасой и садом расположен в поселке Чемал на территории Чемальской ГЭС.

В отеле 23 комфортабельных номера в европейском стиле. На территории расположена большая зона барбекю с мангалом и камином.

Для самых маленьких гостей предусмотрена детская площадка. Также для детей возле отеля находятся аттракционы, катапульта, тарзанки и прочие развлечения.

Парк-отель «Лес и горы»Парк-отель «Лес и горы»Парк-отель «Лес и горы»Парк-отель «Лес и горы»

Курортный отель «Манжерок»

1 ночь

Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска. Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.

Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.

В большинстве номеров установлен телевизор с плоским экраном и обустроена собственная ванная комната с ванной или душем.

Курортный отель «Манжерок»Курортный отель «Манжерок»Курортный отель «Манжерок»Курортный отель «Манжерок»

База отдыха «Караван»

2 ночи

Новый эко-туркомплекс «Караван» расположен в живописном месте в селе Акташ в Горном Алтае.

База состоит из комплекса кедровых домиков с отоплением, аила, юрты, беседок, качели, бани, душа.

В домиках имеются: кровати, телевизор, электрочайник, холодильник, туалет, раковина, душевая кабина, горячая вода, отопление.

База отдыха «Караван»

База отдыха «Майман»

2 ночи

База отдыха «Майман» находится в тихом месте села Акташ, на огороженной территории с видом на горы, недалеко от речки Менка.

Для проживания база отдыха предлагает отдельные деревянные домики, построенные из дерева пихты.

Каждый домик рассчитан на проживание 2-4 человек (2 взрослых и 2 детских спальных места). Все домики однотипные.

Внутри домика летняя терраса со столом, жилая комната, двуспальная и полуторная кровати (кровати деревянные), постельное белье, небольшой холодильник, туалет со смывом городского типа, умывальник с холодной водой, электрочайник и чашки.

Душ общего пользования расположен в бане.

База отдыха «Майман»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в эко-отелях (check-in в 14:00, check-out в 12:00)
  • Питание: завтраки, обеды и ужины (за исключением последнего ужина в ресторане «Горный»)
  • Все входные билеты и активности по программе кроме прогулок на лошадях и поездок на квадроциклах
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Все переезды по программе
  • Сборы за паркинг места
  • Трансфер из/в аэропорт в день начала и окончания тура
  • Трансфер по «Марсу» на УАЗах, на ледник Актру на ЗИЛ-131
  • Жаркая баня с вениками после горного треккинга на 4-й день тура
  • Сопровождение гида
  • Концерт горлового пения «кай»
  • Сплав по реке Катунь
  • Подъём на канатной дороге на ГЛК «Манжерок»
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Горно-Алтайск и обратно
  • Ужин в ресторане «Горный» в заключительный день тура
  • Сувениры
  • Конная прогулка и поездка на квадроцикле — по желанию
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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