1 день

Прибытие в Усть-Коксу

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).

Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Размещение в эко-отеле «Альтаир».

Инструктаж.

Прогулка на слияние рек Катуни и Коксы.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.