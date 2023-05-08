Майские праздники на Алтае
Одним из самых замечательных мест для весенних экскурсий является Алтай – удивительное место, золотой запас России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Усть-Коксу
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).
Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Размещение в эко-отеле «Альтаир».
Инструктаж.
Прогулка на слияние рек Катуни и Коксы.
Ужин.
Вечер знакомств.
Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.
Радиальный выход на гору Маяк
Радиальный выход на гору Маяк.
После обеда посещаем Дом Ремесел.
Мастер-класс по изготовлению куклы оберега.
Протяжённость: 8 км
Способ передвижения: пешком
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник
Встреча с травником
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях.
Пикник.
Отдых.
Вечером ужин.
Протяжённость: 40 км, 1-2 км
Способ передвижения: авто, пешком
Питание: завтрак и ужин - в кафе, обед - пикник
Экскурсия на Мультинские озера
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.
Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.
Протяжённость: 115 км/7 км.
Способ передвижения: микроавтобус, ГАЗ-66.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Поездка в Тюнгур. Вид на Белуху
Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.
Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.
На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер - Трехглавая.
На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть - седловина.
Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая - Катунь.
Подъем на смотровую площадку на гору Байда, где открывается панорамный вид на Белуху.
Переезд в ущелье Тюргунда, где находятся каменные изваяния и к месту слияния рек Аккем и Катунь.
Протяжённость: 120 км/5 км.
Способ передвижения: авто/пешком
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Отъезд в Горно-Алтайск
После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Посещение музея самоцветов.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.
Размещение в гостинице (самостоятельно)
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
На следующий день трансфер в аэропорт самостоятельно.
Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р)
Протяжённость: 375 км
Способ передвижения: микроавтобус.
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле/гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Двухместное, эко отель/гостиница
|Стоимость
|Доплата за одноместное (по запросу, при наличии свободных мест).
|Эконом (удобства на этаже)
|51 700
|9 000
|Стандарт (удобства в номере)
|55 200
|12 500
|Джуниор Сюит (удобства в номере)
|61 450
|18 750
Варианты проживания
Туркомплекс «Альтаир»
Туркомплекс «Альтаир» расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь. Территория туркомплекса составляет 1 Га. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая - Катунь. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гида-проводника
- Страховка МС - 150000, СНС - 50000 (оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 390 р. если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
- Размещение на эко т/к «Альтаир» в номерах эконом-класса с удобствами на этаже или в номерах комфорт с удобствами в номере
- Экскурсия в село Верхний Уймон
- Входные билеты в музей старообрядчества
- Музей семьи Рерихов
- Музей самоцветов
- Экскурсия с травником
Что не входит в цену
- Авиа билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск: взрослый - 6 000 руб. дети до 14 лет - 5 400 руб
- Взрослый - 6 000 руб
- Дети до 14 лет - 5 400 руб
- Питание в дороге
- Баня от 1500 руб/час
- Стирка - 1 закладка от 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт
- путёвка или документ, заменяющий её (ваучер, лист бронирования)
- пуховик/тёплая куртка
- дождевик
- гамаши от снега
- небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
- треккинговые ботинки
- утеплённый костюм наподобие горнолыжного или комплект из теплого термобелья в совокупности с ветровкой-брюками из синтетической ткани
- теплую шапочку
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки/перчатки
- шерстяной свитер
- футболки 2-3 шт.
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- предметы личной гигиены
- фонарик
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Какое будет питание?
в пути от Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания. По прибытии в село Усть-Кокса - питание в кафе на т/к в с. Усть-Кокса. Завтрак и ужин – в кафе, обед – пикник.
Входят ли билеты на самолёт/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой предоставляется транспорт?
предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус, автобус.
Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное! По дороге в Усть-Коксу есть сложные участки дорожного покрытия (гравийка), возможно запыление багажа. Рекомендуем в качестве защиты багажа от дорожной пыли заранее упаковать свой багаж в защитный чехол/мешок. (с отличительным знаком, чтобы не перепутать).
Какие особенности маршрута?
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
- В течении всего маршрута Вы проживание в эко-отеле «Альтаир» в с. Усть-Кокса, в номерах выбранной категории.
- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС)
- На протяжении всего маршрута ежедневно можно пользоваться услугами бани (вместимость до 5 чел).
- Бесплатный WI-FI на территории туркомплекса «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Что нужно знать о клещах?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита или страховку от укуса клеща.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1 Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2 Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
3 Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет 10%.