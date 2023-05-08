Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Групповой тур в Горно-Алтайске

Майские праздники на Алтае

5
3 отзыва
Весной так хочется быть поближе к природе, видеть ее пробуждение, вместе с ней черпать из земли жизненные силы, ощущать свободу от всего наносного и суетливого.

Одним из самых замечательных мест для весенних экскурсий является Алтай – удивительное место, золотой запас России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Ближайшие даты:
5
мая

Что вас ожидает:

Встреча с травником
Встреча с травником
Встретимся с травниками, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях
Загадки старообрядчества
Загадки старообрядчества
Совершим экскурсию в музей самоцветов
Просыпающийся Алтай
Просыпающийся Алтай
Увидим красоты весеннего Алтая и насладимся Мультинскими озёрами в весеннем пейзаже
Необычный транспорт
Необычный транспорт
Совершим поездку на легендарном ГАЗ-66

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Усть-Коксу

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).

Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Размещение в эко-отеле «Альтаир».

Инструктаж.

Прогулка на слияние рек Катуни и Коксы.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.

Прибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-Коксу
2 день

Радиальный выход на гору Маяк

Радиальный выход на гору Маяк.

После обеда посещаем Дом Ремесел.

Мастер-класс по изготовлению куклы оберега.

Протяжённость: 8 км

Способ передвижения: пешком

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник

Радиальный выход на гору МаякРадиальный выход на гору МаякРадиальный выход на гору Маяк
3 день

Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях.

Пикник.

Отдых.

Вечером ужин.

Протяжённость: 40 км, 1-2 км

Способ передвижения: авто, пешком

Питание: завтрак и ужин - в кафе, обед - пикник

Встреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травником
4 день

Экскурсия на Мультинские озера

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.

Пикник на природе.

Возвращение в Усть-Коксу к ужину.

Протяжённость: 115 км/7 км.

Способ передвижения: микроавтобус, ГАЗ-66.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Экскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озераЭкскурсия на Мультинские озера
5 день

Поездка в Тюнгур. Вид на Белуху

Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.

Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.

На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер - Трехглавая.

На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть - седловина.

Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая - Катунь.

Подъем на смотровую площадку на гору Байда, где открывается панорамный вид на Белуху.

Переезд в ущелье Тюргунда, где находятся каменные изваяния и к месту слияния рек Аккем и Катунь.

Протяжённость: 120 км/5 км.

Способ передвижения: авто/пешком

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Поездка в Тюнгур. Вид на БелухуПоездка в Тюнгур. Вид на БелухуПоездка в Тюнгур. Вид на Белуху
6 день

Отъезд в Горно-Алтайск

После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Посещение музея самоцветов.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.

Размещение в гостинице (самостоятельно)

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).

На следующий день трансфер в аэропорт самостоятельно.

Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р)

Протяжённость: 375 км

Способ передвижения: микроавтобус.

Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле/гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное, эко отель/гостиницаСтоимостьДоплата за одноместное (по запросу, при наличии свободных мест).
Эконом (удобства на этаже)51 7009 000
Стандарт (удобства в номере)55 20012 500
Джуниор Сюит (удобства в номере)61 45018 750
46 700 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и Джуниор Сюит).
47 700 руб. /чел – размещение на дополнительном месте (кровать) (в номерах Джуниор Сюит).

Варианты проживания

Туркомплекс «Альтаир»

5 ночей

Туркомплекс «Альтаир» расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь. Территория туркомплекса составляет 1 Га. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая - Катунь. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.

Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»Туркомплекс «Альтаир»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка МС - 150000, СНС - 50000 (оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 390 р. если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
  • Размещение на эко т/к «Альтаир» в номерах эконом-класса с удобствами на этаже или в номерах комфорт с удобствами в номере
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Входные билеты в музей старообрядчества
  • Музей семьи Рерихов
  • Музей самоцветов
  • Экскурсия с травником
Что не входит в цену
  • Авиа билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск: взрослый - 6 000 руб. дети до 14 лет - 5 400 руб
  • Взрослый - 6 000 руб
  • Дети до 14 лет - 5 400 руб
  • Питание в дороге
  • Баня от 1500 руб/час
  • Стирка - 1 закладка от 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт
  • путёвка или документ, заменяющий её (ваучер, лист бронирования)
  • пуховик/тёплая куртка
  • дождевик
  • гамаши от снега
  • небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
  • треккинговые ботинки
  • утеплённый костюм наподобие горнолыжного или комплект из теплого термобелья в совокупности с ветровкой-брюками из синтетической ткани
  • теплую шапочку
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки/перчатки
  • шерстяной свитер
  • футболки 2-3 шт.
  • носки шерстяные 2 пары
  • носки тонкие 3-4 пары
  • предметы личной гигиены
  • фонарик
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Какое будет питание?

в пути от Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания. По прибытии в село Усть-Кокса - питание в кафе на т/к в с. Усть-Кокса. Завтрак и ужин – в кафе, обед – пикник.

Входят ли билеты на самолёт/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой предоставляется транспорт?

предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус, автобус.

Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное! По дороге в Усть-Коксу есть сложные участки дорожного покрытия (гравийка), возможно запыление багажа. Рекомендуем в качестве защиты багажа от дорожной пыли заранее упаковать свой багаж в защитный чехол/мешок. (с отличительным знаком, чтобы не перепутать).

Какие особенности маршрута?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

- В течении всего маршрута Вы проживание в эко-отеле «Альтаир» в с. Усть-Кокса, в номерах выбранной категории.

- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС)

- На протяжении всего маршрута ежедневно можно пользоваться услугами бани (вместимость до 5 чел).

- Бесплатный WI-FI на территории туркомплекса «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

Что нужно знать о клещах?

Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита или страховку от укуса клеща.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1 Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2 Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.

3 Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
8 мая 2023
На майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием "Альтаир"! Это была моя первая поездка на Алтай. Хочу выразить организаторам огромную благодарность за чудесный, насыщенный отдых!!! Мы ни дня не скучали, каждый день приносил что-то новое) Отдельное спасибо кухне! Ребята, СПАСИБО так держать!!! 😉
На майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездкаНа майские праздники ездил на замечательную туристическую базу под названием &quot;Альтаир&quot;! Это была моя первая поездка
Т
7 мая 2023
Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.
Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.Я очарована Алтаем, прекрасный тур, несмотря на поздний приход весны. Никакие фотографии не передадут этих великолепных видов.
Л
16 мая 2021
Хочу выразить огромную благодарность тур. фирме Большая страна,всё четко спланировано,встретили в аэропорту,все экскурсии были очень насыщенные,интересные,9 дней пролетели незаметно,10-й день не считаю,т. к. был отъезд,кормили очень много и вкусно))),отдельное спасибо Анастасии и гиду Артёму, буду обязательно обращаться к Вам снова и рекомендовать друзьям!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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