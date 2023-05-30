1 день

Встреча. Переезд на Телецкое озеро

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00.

Переезжаем до Телецкого озера.

Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.

Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.

Удивит и встреча с местными жителями – северными алтайцами.

Вас встретят по алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем и угостят вкусными национальными блюдами.

Уже через 20 минут мы прибудем в отель, где разместимся и отдохнем.

Отель расположен на берегу реки Бия, это очень красивое место.

По желанию вы сможете заказать баню и провести вечер в беседке на берегу реки, обсуждая детали тура, знакомясь и приятно проводя время.

Мы также сварим глинтвейн на открытом огне.