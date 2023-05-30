Красивейший Чуйский тракт, горные перевалы, цветение маральника, Телецкое озеро, водопады и многое другое.
Тур с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Телецкое озеро
Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00.
Переезжаем до Телецкого озера.
Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.
Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.
Удивит и встреча с местными жителями – северными алтайцами.
Вас встретят по алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем и угостят вкусными национальными блюдами.
Уже через 20 минут мы прибудем в отель, где разместимся и отдохнем.
Отель расположен на берегу реки Бия, это очень красивое место.
По желанию вы сможете заказать баню и провести вечер в беседке на берегу реки, обсуждая детали тура, знакомясь и приятно проводя время.
Мы также сварим глинтвейн на открытом огне.
Прогулка по Телецкому озеру
После завтрака мы отправимся на прогулку по Телецкому озеру, во время которой посетим пять самых красивых мест на его берегах.
Алтайцы издревле называют его Алтын-Коль, что означает “Золотое озеро”.
Даже на фоне других красот Алтая это место уникально.
Телецкое озеро внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и его прекрасные водопады порадуют наших гостей.
Гид расскажет об этом удивительном месте и о тайнах и легендах, связанных с ним.
Экскурсия по озеру продлится около трех часов, и у нас будет возможность посетить три водопада, вход на которые оплачивается отдельно.
Обед не входит в стоимость.
После обеда у нас будет свободное время.
Наши гости обычно любят прогуляться по окрестностям, посетить сувенирные лавки или прокатиться на лошадях (не входит в стоимость).
По желанию, мы можем организовать для вас легкий сплав по реке Бия (не входит в стоимость).
Переезд до берега Катуни. Национальный музей
После завтрака мы предлагаем прогуляться по тропе здоровья “Третья речка”.
Это прекрасная возможность насладиться красотой природы, сделать красивые фотографии и зарядиться энергией.
По пути к водопаду установлены скамейки, где можно отдохнуть и насладиться видом на горы и реку.
Затем мы отправимся в отель на берегу реки Катунь.
В городе Горно-Алтайске мы посетим Национальный музей, который удивит вас своими интересными экспонатами и историями о родном крае.
В отеле мы разместимся примерно к 17:00, и у вас будет время отдохнуть и насладиться баней с бассейном на территории отеля (если вы заранее забронируете эту услугу, не входит в стоимость).
Великолепный Чуйский тракт
После завтрака мы начнем наше путешествие по Горному Алтаю с изучения красивейшего Чуйского тракта.
Мы проедем через два горных перевала и посетим несколько достопримечательностей, включая место слияния рек и живописные пейзажи.
Чуйский тракт является одним из десяти самых красивых дорог в мире, и мы гарантируем, что вы будете восхищены его красотой и величием.
Мы также организуем пикник на берегу реки Катунь, где вы сможете насладиться ее красотой и мощью, а горы станут для вас настоящими защитниками (по желанию и силами группы, самостоятельно).
По пути мы посетим водопад Ширлак и главной достопримечательностью этого дня станет Гейзерное озеро - уникальное и красивое место.
После экскурсии мы вернемся в отель.
Долина Духов и цветущие горы
После завтрака мы продолжим наше путешествие и отправимся любоваться цветущими горами.
Мы будем путешествовать по долине реки Катунь, которая является главной рекой Алтая.
В это время года она особенно красива и величественна, так как талые воды наполняют ее, и она несется вперед, словно влюбленная женщина.
Гид расскажет нам о легенде, связанной с этой рекой и ее возлюбленным.
Во время экскурсии мы посетим Долину Духов и остановимся у красивейших мест, включая самое узкое место на реке Катунь.
В окружении черных скал река пробивается сильным потоком, создавая живописный пейзаж.
Также в этот день мы посетим популярное туристическое место - село Чемал.
Мы пройдем по подвесному мосту к действующему храму на острове Патмос, затем прогуляемся по козьей тропе вдоль реки Катунь и полюбуемся слиянием рек.
Затем мы отправимся к удивительно живописному месту - Зубам Дракона, где сделаем прекрасные фотографии.
Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафтах по реке Катунь до Камышлинского водопада (не входит в стоимость).
Обед и ужин будут организованы для нас в местных ресторанах (не входит в стоимость).
Вернувшись на туркомплекс, у нас будет время для отдыха и наслаждения природой.
Отъезд
Самостоятельный выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на двух туристических комплексах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Место в двухместном номере
|53 700
|Одноместное размещение
|69 200
|Дополнительное место
|43 800
Ниже представлены возможные варианты размещения, точные уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Артыбаш» или аналогичный
Двухместное размещение в комфортном отеле Артыбаш (предварительно) или аналогичном.
Отель «Золотые пески» или аналогичный
Это новый гостиничный комплекс, расположился в живописном месте, на самом берегу реки Катунь, в окружении сосен и гор. База включает в себя большую территорию, трехэтажный корпус из кедрового бруса и палаточный городок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа
- Размещение на туркомплексах
- Питание: завтраки со второго дня, этноужин в первый день
Что не входит в цену
- Авиа - билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание на маршруте (обеды, ужины, заезжаем в кафе)
- Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
- Входы на экскурсионные объекты
- Моторафты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
- возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
- путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.