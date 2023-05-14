На Алтай на майские праздники
Авторский тур в Горно-Алтайске

Проехать по красивейшим местам Чуйского тракта, рассмотреть древности и узнать, как пахнет маральник

5
3 отзыва
Я покажу вам места силы и дикие места Алтая. Вы полюбуетесь слиянием рек, головокружительными горными перевалами и струящимися водопадами. Исследуем петроглифы и другие археологические памятники, погуляем по разноцветному «Марсу».

И всё это — в фиолетовой дымке алтайской сакуры, или маральника, цветущей в начале мая и окрашивающей просторы Алтая, словно художник, который случайно разлил банку с краской.
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение на усмотрение организатора.

Питание. Включены горячие завтраки и ужины, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.

Программа тура по дням

1 день

Село Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После обеда покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман — сакральные места Алтая и самые высокие точки нашего путешествия, где чистый воздух и бескрайние просторы. Проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Кажется, будто художник смешал два тюбика с краской, чтобы посмотреть, что получится. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегиреву, вы узнаете историю Чуйского тракта и о первых водителях, проехавших по нему. Вечером приедем на базу в село Чибит и отдохнём.

Всего за день проедем 600 км.

Село Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и КатуниСело Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни
2 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»

Утром побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу — небольшом термальном водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Много легенд связано с этим местом, говорят, что и зимой вода тут не замерзает!

Доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Это мекка для альпинистов, царство льда и снега, а на пустынной поверхности перед горным хребтом можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.

Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, которые миллионы лет были спрятаны под толщей воды, являясь частью реликтового Чуйского озера. Затем вдоль реки, где растут кустарники и тополя, прогуляемся на «Марс-2» (около 6 км без значительного набора высоты, 2 часа) и посмотрим на уникальные ландшафты начала Чуйской степи.

Всего за день проедем 200 км.

Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»
3 день

«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык

Сегодня едем в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». Остановимся у впечатляющих Красных ворот — высоких отвесных скал красноватого оттенка над узким проходом, где внизу продирается быстрая река и шум её вод отражается гулким эхом. Поднимемся на Улаганский перевал, высотой более 2000 метров. Полюбуемся живописными озёрами, просторами и вдохнём кедровый запах тайги.

Посетим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. Увидим и перевал Кату-Ярык — крутой спуск в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами, зелёная река, спешащая к Телецкому озеру, и водопады.

Всего за день проедем 200 км.

«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык
4 день

Археологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-Алтайск

В первой половине дня побываем в святилище Адыр-Кан — исторический и археологический комплекс, возраст которого более 2000-3000 тысяч лет. Вы рассмотрите петроглифы — древние рисунки на скалах, увидите каменные курганы и «Чуйского воина» — высокую каменную плиту, на которой изображён лик воина.

Понаблюдаем за мощными водами Катуни, которая на Ильгуменском пороге, одном из немногих доступных для наблюдения, разламывает камни. Пройдём до берега по подвесному мосту, а далее — вдоль гранитных валунов.

Заедем на сувенирный базар, где желающие смогут купить травяные чаи, мёд и кедровые орехи. В Горно-Алтайск прибудем около 16:00, в Барнаул — около 20:00. Всего за день проедем 600 км.

Археологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-АлтайскАрхеологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-АлтайскАрхеологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-АлтайскАрхеологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-АлтайскАрхеологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-Алтайск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на все экскурсии
  • Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по программе
  • Проживание
  • Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
  • Посещение бани (на группу 1 раз)
  • Медицинские страховки на участников
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б), в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30. (Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение села Сростки и стелы республики Алтай)
Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 мая 2023
Путешествие очень понравилось, всё было отлично) И гид по имени Ольга, и водитель по имени Игорь. Если случались проблемы, которые они решали. Гид и водитель были с позитивом, было очень приятно с ними взаимодействовать. Спасибо, что сделали моё путешествие в сто раз круче остальных)) Без чувства юмора Игоря, путешествие не путешествие.
Всем советую)))
М
10 мая 2023
Всё супер. Гид Ольга
Анастасия
9 мая 2023
Хочу сказать огромное спасибо Ольге и Игорю за терпение, отзывчивость и отличный тур! Локации были потрясающие. Игорь очень старался привезти всю группу на каждую точку как можно скорее. Несмотря на обстоятельства(лопнула шина у колеса), все равно старались соблюдать программу. Ольге большое спасибо за терпение: к сожалению, половина группы были неадекватные и поехавшие люди, а именно - возрастные женщины, которые приехали бухать каждый день, везде вставлять едкие комментарии и провоцировать на конфликты. Относились неуважительно к Ольге, воспринимали остальных людей как обслуживающий персонал, могли хамить на ровном месте, хотя по факту - обычные колхозницы в возрасте, которые считают, что поехали в Турцию в олинклюзив, где им пятки должны целовать. Ольга все время старалась настраивать группу на положительный лад, вела себя профессионально!
Хочу сказать огромное спасибо Ольге и Игорю за терпение, отзывчивость и отличный тур! Локации были потрясающие.Хочу сказать огромное спасибо Ольге и Игорю за терпение, отзывчивость и отличный тур! Локации были потрясающие.Хочу сказать огромное спасибо Ольге и Игорю за терпение, отзывчивость и отличный тур! Локации были потрясающие.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыЧуйский трактПопулярные места

Похожие туры из Горно-Алтайска

Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Аэропорт Горно-Алтайска
19 мая
23 мая
26 мая
30 мая
42 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
г. Белокуриха
Завтра
20 мая
27 мая
3 июня
от 50 900 за человека
Майские выходные на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Алтае
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра
53 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам