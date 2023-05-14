Проехать по красивейшим местам Чуйского тракта, рассмотреть древности и узнать, как пахнет маральник
И всё это — в фиолетовой дымке алтайской сакуры, или маральника, цветущей в начале мая и окрашивающей просторы Алтая, словно художник, который случайно разлил банку с краской.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами. 2-, 3-местное размещение на усмотрение организатора.
Питание. Включены горячие завтраки и ужины, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.
Программа тура по дням
Село Сростки и гора Пикет, перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
После обеда покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман — сакральные места Алтая и самые высокие точки нашего путешествия, где чистый воздух и бескрайние просторы. Проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Кажется, будто художник смешал два тюбика с краской, чтобы посмотреть, что получится. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегиреву, вы узнаете историю Чуйского тракта и о первых водителях, проехавших по нему. Вечером приедем на базу в село Чибит и отдохнём.
Всего за день проедем 600 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»
Утром побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу — небольшом термальном водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Много легенд связано с этим местом, говорят, что и зимой вода тут не замерзает!
Доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Это мекка для альпинистов, царство льда и снега, а на пустынной поверхности перед горным хребтом можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.
Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, которые миллионы лет были спрятаны под толщей воды, являясь частью реликтового Чуйского озера. Затем вдоль реки, где растут кустарники и тополя, прогуляемся на «Марс-2» (около 6 км без значительного набора высоты, 2 часа) и посмотрим на уникальные ландшафты начала Чуйской степи.
Всего за день проедем 200 км.
«Страна озёр», Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык
Сегодня едем в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». Остановимся у впечатляющих Красных ворот — высоких отвесных скал красноватого оттенка над узким проходом, где внизу продирается быстрая река и шум её вод отражается гулким эхом. Поднимемся на Улаганский перевал, высотой более 2000 метров. Полюбуемся живописными озёрами, просторами и вдохнём кедровый запах тайги.
Посетим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. Увидим и перевал Кату-Ярык — крутой спуск в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами, зелёная река, спешащая к Телецкому озеру, и водопады.
Всего за день проедем 200 км.
Археологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-Алтайск
В первой половине дня побываем в святилище Адыр-Кан — исторический и археологический комплекс, возраст которого более 2000-3000 тысяч лет. Вы рассмотрите петроглифы — древние рисунки на скалах, увидите каменные курганы и «Чуйского воина» — высокую каменную плиту, на которой изображён лик воина.
Понаблюдаем за мощными водами Катуни, которая на Ильгуменском пороге, одном из немногих доступных для наблюдения, разламывает камни. Пройдём до берега по подвесному мосту, а далее — вдоль гранитных валунов.
Заедем на сувенирный базар, где желающие смогут купить травяные чаи, мёд и кедровые орехи. В Горно-Алтайск прибудем около 16:00, в Барнаул — около 20:00. Всего за день проедем 600 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на все экскурсии
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (на группу 1 раз)
- Медицинские страховки на участников
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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