Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После обеда покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман — сакральные места Алтая и самые высокие точки нашего путешествия, где чистый воздух и бескрайние просторы. Проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Кажется, будто художник смешал два тюбика с краской, чтобы посмотреть, что получится. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегиреву, вы узнаете историю Чуйского тракта и о первых водителях, проехавших по нему. Вечером приедем на базу в село Чибит и отдохнём.

Всего за день проедем 600 км.