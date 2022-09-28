2 день

Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»

Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) – древнейший археологический памятник – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО.

Посещение пещеры «Музейная» – глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов, расположена в долине реки Каракол.

Она дает возможность познакомиться с таинственным подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов.

Возвращение на базовую стоянку. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 12 км, пешком – 2 км, спелео – 0,85 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.