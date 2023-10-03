Вы сможете проехать по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититься невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, прогуляться по Алтайскому Марсу, охладиться у прекрасного водопада Куркуре, а также сделать невероятные снимки с высоты птичьего полета с видом на долину Чулышмана.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.
16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).
Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
9:00 Завтрак
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:
Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч- Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)
18:00 Возвращение на базу отдыха, BBQ, баня (не входит в стоимость).
Алтайский Марс и Курайская степь
4:00 Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор (оплачивается дополнительно 3000 руб. /чел.).
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсии: Курайская степь, завораживающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Тур на автомобилях повышенной проходимости на Марс-1 и пеший поход на Марс-2, фотосессия
16:00 Возвращение на базу отдыха, заключительный вечер.
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.
Ориентировочное время прибытие в Горно-Алтайск в 19:00, в Барнаул (кафе "Облепиха") 23:00, в Новосибирск 02:00, в Кемерово в 05:00.
Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.
Место размещения и категории номеров на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Номер
|2-х местный с удобствами на территории
|3-х местный с удобствами в номере
|2-х местный с полным комфортом
|Стоимость
|31 900
|32 900
|34 900
Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Варианты проживания
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.
В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Проживание на базе отдыха
- Экскурсионная программа
- Все входные билеты
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Страховка от невыезда и несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
- Обеды, ужины - средний чек 500 руб
- BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
- Туристическая страховка - 400 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
Сбор группы:
- г. Кемерово в 21:00 Летний вокзал;
- г. Новосибирк в 01:00 ЖД вокзал;
- г. Барнаул 04:00 кафе "Облепиха";
- г. Горно-Алтайск в 09:00 Аэропорт.
- г. Горно-Алтайск в 19:00;
- г. Барнаул 23:00 кафе "Облепиха";
- г. Новосибирск в 02:00;
- г. Кемерово в 05:00.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Работать с вами как тур оператором тоже было приятно, думаю это не последнее наше сотрудничество
Хорошие домики, дешёвое и вкусное кафе на территории.