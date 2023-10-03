Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Только представьте это великолепное волшебное чувство: проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду, а кругом огромные массивы гор! Эти виды кружат голову, будоражат сознание и меняют реальность.

Вы сможете проехать по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититься невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, прогуляться по Алтайскому Марсу, охладиться у прекрасного водопада Куркуре, а также сделать невероятные снимки с высоты птичьего полета с видом на долину Чулышмана.
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Ближайшие даты:
27
июн
11
июл
25
июл
15
авг

Что вас ожидает:

Фотопленка впечатлений
Фотопленка впечатлений
Вы вернетесь домой с коллекцией снимков из абсолютно невероятных локаций Алтая
Путешествие на Марс
Путешествие на Марс
Посетите места, которые напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пустыни одновременно!
Краски сказочного озера
Краски сказочного озера
Увидите уникальное Гейзерное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

Перевалы Семинский, Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе Алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.

16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию (не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:

Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч- Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)

18:00 Возвращение на базу отдыха, BBQ, баня (не входит в стоимость).

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
3 день

Алтайский Марс и Курайская степь

4:00 Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор (оплачивается дополнительно 3000 руб. /чел.).

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсии: Курайская степь, завораживающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.

Тур на автомобилях повышенной проходимости на Марс-1 и пеший поход на Марс-2, фотосессия

16:00 Возвращение на базу отдыха, заключительный вечер.

Алтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степь
4 день

Завершение программы

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.

Ориентировочное время прибытие в Горно-Алтайск в 19:00, в Барнаул (кафе "Облепиха") 23:00, в Новосибирск 02:00, в Кемерово в 05:00.

Для туристов из других регионов возможна организация дополнительной ночевки на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок» или аналогичной.

Место размещения и категории номеров на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Номер2-х местный с удобствами на территории3-х местный с удобствами в номере2-х местный с полным комфортом
Стоимость31 90032 90034 900

Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый Колобок»

3 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Проживание на базе отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Все входные билеты
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Страховка от невыезда и несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 500 руб
  • BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
  • Туристическая страховка - 400 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Сбор группы:

  • г. Кемерово в 21:00 Летний вокзал;
  • г. Новосибирк в 01:00 ЖД вокзал;
  • г. Барнаул 04:00 кафе "Облепиха";
  • г. Горно-Алтайск в 09:00 Аэропорт.
Прибытие домой, время указано ориентировочное:
  • г. Горно-Алтайск в 19:00;
  • г. Барнаул 23:00 кафе "Облепиха";
  • г. Новосибирск в 02:00;
  • г. Кемерово в 05:00.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Добрый день, все прошло отлично, наш гид Ирина прекрасна, все слаженно, с заботой, с вниманием к каждому.
Работать с вами как тур оператором тоже было приятно, думаю это не последнее наше сотрудничество
Добрый день, все прошло отлично, наш гид Ирина прекрасна, все слаженно, с заботой, с вниманием к каждому.Добрый день, все прошло отлично, наш гид Ирина прекрасна, все слаженно, с заботой, с вниманием к каждому.Добрый день, все прошло отлично, наш гид Ирина прекрасна, все слаженно, с заботой, с вниманием к каждому.
Д
13 июня 2023
Все очень понравилось! Обширная экскурсионная программа, помощь от гида по всем вопросам

Хорошие домики, дешёвое и вкусное кафе на территории.
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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