2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту:

Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч- Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосет у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада - Куркуре (с переправой через Чулышман)

18:00 Возвращение на базу отдыха, BBQ, баня (не входит в стоимость).