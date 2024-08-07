Проедем по бому к загадочному месту, где стоят древние каменные изваяния, познакомимся с
Программа тура по дням
Встреча. Дорога через горные перевалы
Выезд из аэропорта Горно-Алтайск и путь до места размещения.
Дорога предстоит долгая, но интересная.
Горные перевалы – Семинский, Ябоганский.
Остановка на живительных родниках и пейзажных смотровых площадках.
Обед в кафе.
Приезжаем, размещаемся, отдых – вечер знакомств.
Красная гора
После завтрака отправляемся на Красную гору.
Чем же она прекрасна?
Поднимаемся на проходимой технике на высоту 2400 м.
Проезжаем красивейшие места – кедровая чистая тайга и виднеются белоснежные вершины.
Далее пройдем по легкой тропе мимо первого высокогорного озера, далее ждет второе озеро – небольшое, но чистейшее и в окружении гор. а если поднимемся в гору, то увидим третье озеро и с высоты, с одной точки можно увидеть все три озера.
Пока гуляем, нам приготовят таежный чай и мы с удовольствием отдохнем после такой прогулки!
По возвращению можно баньку организовать (не входит в стоимость).
Река Катунь. Скифские курганы
Завтракаем и выезжаем на проходимой технике в красивую долину.
Проедем по бому вдоль зеленоглазой Катуни.
Посетим сакральные и пейзажные места, устроим пикник на берегу р. Катунь.
Посмотрим контрастное слияние р. Аккем и Катунь.
Познакомимся с каменными изваяниями и скифскими курганами.
День для фотосессий – горные снежные хребты, говорливые реки, разнотравье.
Вечером по приезду – свободное время.
Башталинские озера
После завтрака отправляемся на Башталинские озера.
Поднимаемся вверх на проходимой технике.
При подъеме удивят серпантинные дороги, будем проезжать по ручьям, по бездорожью на высоту.
Оттуда открывается прекрасный вид на г. Белуха, чистая тайга с кедрачом, высота более 2000 м.
Экскурсия займет практически целый день, можем организовать пикник в таком живописном месте.
Село Верх-Уймон
Завтрак и выезд.
По пути заезжаем в музей Рериха в с. Верх-Уймон.
В этот день знакомство с целым комплексом музеев – К. Н. Рериха, уникальный музей старообрядцев и музей Самоцветов.
Где можно не только восхититься картинами и изделиями из камней, но и приобрести их.
Эта экскурсия непродолжительная по времени и поэтому будет свободное время для отдыха.
Чем заняться?
Можно заказать баньку, сходить на пробную пантовую ванну, покататься на лошадке, просто погулять по окрестностям.
Дополнительно: вход в 2 музея – 400 руб.
Каракольская долина. Село Манжерок
После завтрака переезжаем в с. Манжерок.
Дорога предстоит долгая, но мы останавливаться будем во всех интересных местах и заедем в Каракольскую долину.
По приезду размещение, отдых.
Что такое Каракольская долина?
Это очень сакральная долина, в которой удивительные находки и сильная энергетическая зона.
В неё только с позитивными мыслями и нематериальными желаниями.
Сплав по реке Катунь. Камышлинский водопад
После завтрака сплав по реке Катунь.
Это прекрасное дополнение к путешествию, которое принесет много позитива и впечатлений.
Заедем на Камышлинский водопад и грот Ихтиандра.
Отъезд
Завтрак и вылет из аэропорта Горно-Алтайск.
Для тех, кому нужно ж/д и аэропорт другого города – обсуждаем все варианты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|76 100
|92 300
|66 000
Варианты проживания
База отдыха «Асонов ключ» или аналогичная
Уютные благоустроенные номера.
База отдыха в с. Манжерок
Уютные благоустроенные номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Размещение в комфортабельных номерах
- Питание: завтраки - 2-8 день, обед/пикник - 2-4 день, ужин - 7 день
- Сплав и после него согревающая баня с ужином
- Экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт будет в туре?
Трансфер организован исходя из количества участников тура:
- Группа до 3х человек – Тойота Камри.
- Группа 4-5 человек – Киа Карнивал.
- Группа от 6 до 16 человек – микроавтобус Мерседес.
Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.
Как организовано питание?
В стоимость тура входят завтраки 2-8 день, обед/пикник – 2 день, 3 день, 4 день, ужин – 7 день.
Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, которые есть на туркомплексах, где проживает группа.
Средний чек обеда/ужина 750-1000 рублей.
На какое время выбрать билеты?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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