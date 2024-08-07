2 день

Красная гора

После завтрака отправляемся на Красную гору.

Чем же она прекрасна?

Поднимаемся на проходимой технике на высоту 2400 м.

Проезжаем красивейшие места – кедровая чистая тайга и виднеются белоснежные вершины.

Далее пройдем по легкой тропе мимо первого высокогорного озера, далее ждет второе озеро – небольшое, но чистейшее и в окружении гор. а если поднимемся в гору, то увидим третье озеро и с высоты, с одной точки можно увидеть все три озера.

Пока гуляем, нам приготовят таежный чай и мы с удовольствием отдохнем после такой прогулки!

По возвращению можно баньку организовать (не входит в стоимость).