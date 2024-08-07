Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай

Уютной небольшой компанией мы отправимся в самую сакральную долину Алтая и каждый день будем знакомиться с интересными объектами.

Проедем по бому к загадочному месту, где стоят древние каменные изваяния, познакомимся с
читать дальше

музеем Рериха и музеем старообрядцев, побываем на Башталинских озерах, откуда открывается вид на красавицу Белуху. Затем переезжаем в район Манжерок и там нас ждет сплав по реке Катунь. Насыщенная программа и классные впечатления гарантированы!

4.67
3 отзыва
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
Беловодье и Белуха: открытие таинственной долины. Тур на Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога через горные перевалы

Выезд из аэропорта Горно-Алтайск и путь до места размещения.

Дорога предстоит долгая, но интересная.

Горные перевалы – Семинский, Ябоганский.

Остановка на живительных родниках и пейзажных смотровых площадках.

Обед в кафе.

Приезжаем, размещаемся, отдых – вечер знакомств.

Встреча. Дорога через горные перевалыВстреча. Дорога через горные перевалыВстреча. Дорога через горные перевалыВстреча. Дорога через горные перевалы
2 день

Красная гора

После завтрака отправляемся на Красную гору.

Чем же она прекрасна?

Поднимаемся на проходимой технике на высоту 2400 м.

Проезжаем красивейшие места – кедровая чистая тайга и виднеются белоснежные вершины.

Далее пройдем по легкой тропе мимо первого высокогорного озера, далее ждет второе озеро – небольшое, но чистейшее и в окружении гор. а если поднимемся в гору, то увидим третье озеро и с высоты, с одной точки можно увидеть все три озера.

Пока гуляем, нам приготовят таежный чай и мы с удовольствием отдохнем после такой прогулки!

По возвращению можно баньку организовать (не входит в стоимость).

Красная гораКрасная гораКрасная гораКрасная гора
3 день

Река Катунь. Скифские курганы

Завтракаем и выезжаем на проходимой технике в красивую долину.

Проедем по бому вдоль зеленоглазой Катуни.

Посетим сакральные и пейзажные места, устроим пикник на берегу р. Катунь.

Посмотрим контрастное слияние р. Аккем и Катунь.

Познакомимся с каменными изваяниями и скифскими курганами.

День для фотосессий – горные снежные хребты, говорливые реки, разнотравье.

Вечером по приезду – свободное время.

Река Катунь. Скифские курганыРека Катунь. Скифские курганыРека Катунь. Скифские курганыРека Катунь. Скифские курганы
4 день

Башталинские озера

После завтрака отправляемся на Башталинские озера.

Поднимаемся вверх на проходимой технике.

При подъеме удивят серпантинные дороги, будем проезжать по ручьям, по бездорожью на высоту.

Оттуда открывается прекрасный вид на г. Белуха, чистая тайга с кедрачом, высота более 2000 м.

Экскурсия займет практически целый день, можем организовать пикник в таком живописном месте.

Башталинские озераБашталинские озераБашталинские озераБашталинские озера
5 день

Село Верх-Уймон

Завтрак и выезд.

По пути заезжаем в музей Рериха в с. Верх-Уймон.

В этот день знакомство с целым комплексом музеев – К. Н. Рериха, уникальный музей старообрядцев и музей Самоцветов.

Где можно не только восхититься картинами и изделиями из камней, но и приобрести их.

Эта экскурсия непродолжительная по времени и поэтому будет свободное время для отдыха.

Чем заняться?

Можно заказать баньку, сходить на пробную пантовую ванну, покататься на лошадке, просто погулять по окрестностям.

Дополнительно: вход в 2 музея – 400 руб.

Село Верх-УймонСело Верх-УймонСело Верх-Уймон
6 день

Каракольская долина. Село Манжерок

После завтрака переезжаем в с. Манжерок.

Дорога предстоит долгая, но мы останавливаться будем во всех интересных местах и заедем в Каракольскую долину.

По приезду размещение, отдых.

Что такое Каракольская долина?

Это очень сакральная долина, в которой удивительные находки и сильная энергетическая зона.

В неё только с позитивными мыслями и нематериальными желаниями.

Каракольская долина. Село МанжерокКаракольская долина. Село МанжерокКаракольская долина. Село МанжерокКаракольская долина. Село Манжерок
7 день

Сплав по реке Катунь. Камышлинский водопад

После завтрака сплав по реке Катунь.

Это прекрасное дополнение к путешествию, которое принесет много позитива и впечатлений.

Заедем на Камышлинский водопад и грот Ихтиандра.

Сплав по реке Катунь. Камышлинский водопадСплав по реке Катунь. Камышлинский водопадСплав по реке Катунь. Камышлинский водопадСплав по реке Катунь. Камышлинский водопад
8 день

Отъезд

Завтрак и вылет из аэропорта Горно-Алтайск.

Для тех, кому нужно ж/д и аэропорт другого города – обсуждаем все варианты.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеДоп. место
76 10092 30066 000

Варианты проживания

База отдыха «Асонов ключ» или аналогичная

5 ночей

Уютные благоустроенные номера.

База отдыха «Асонов ключ» или аналогичнаяБаза отдыха «Асонов ключ» или аналогичнаяБаза отдыха «Асонов ключ» или аналогичнаяБаза отдыха «Асонов ключ» или аналогичная

База отдыха в с. Манжерок

2 ночи

Уютные благоустроенные номера.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Размещение в комфортабельных номерах
  • Питание: завтраки - 2-8 день, обед/пикник - 2-4 день, ужин - 7 день
  • Сплав и после него согревающая баня с ужином
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Баня
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На тур нужна удобная спортивная одежда и обувь, ветровка, сменную одежду, купальные принадлежности, солнцезащитные
очки и препараты. Расстояния по Алтаю большие, поэтому нужно учесть личное состояние и взять необходимые лекарственные препараты
.54aee3ef979acba1d7509da34110b6b0.jpeg
Входят ли билет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт будет в туре?

Трансфер организован исходя из количества участников тура:

  • Группа до 3х человек – Тойота Камри.
  • Группа 4-5 человек – Киа Карнивал.
  • Группа от 6 до 16 человек – микроавтобус Мерседес.

Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.

Как организовано питание?

В стоимость тура входят завтраки 2-8 день, обед/пикник – 2 день, 3 день, 4 день, ужин – 7 день.

Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, которые есть на туркомплексах, где проживает группа.

Средний чек обеда/ужина 750-1000 рублей.

На какое время выбрать билеты?
Время встречи группы в аэропорту до 11 часов местного времени. В последний день программы для гостей организуем групповой
трансферт в аэропорт на ранние утренние авиа рейсы. Для более позднего вылета гости добираются до аэропорта самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
E
7 авг 2024
Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный Алтай, привести обратно в Белокуриху в час ночи, а через день вести нас по
читать дальше

этому же пути в Акташ - очень странная и непродуманная организация. Гораздо удобнее было бы посмотреть все в Белокурихе, переехать в Чемал, там переночевать, и двинуться дальше. 2. Организация питания: по полчаса стояли в очереди в кафе- большая потеря времени; комплексные обеды в данной ситуации были бы более удобными. Все остальное очень хорошо! Спасибо большое!! ❤️

Напишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в ГорныйНапишу некоторые пожелания по организации тура: 1. Логистика: отправить нас на экскурсию из Белокурихи в Горный
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
читать дальше

в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

О
20 июл 2024
Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на "Ура", все четко организовано, мы не успевали к чему-то придраться😁. Вообще на Алтае душевные и общительные люди.
Прекрасная организация принимающей стороны! Тур провели на &quot;Ура&quot;, все четко организовано, мы не успевали к чему-то
А
18 июл 2024
Всё было чётко организовано. В чате была вся информация, транспорт для экскурсий был комфортабельный. Гиды замечательные профессиональные люди! Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Сплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
На машине
8 отзывов
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
46 000 за человека
Погружение в Алтай. Конный тур
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: Село Манжерок
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: Село Манжерок
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 54 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам