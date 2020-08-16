Такие разные по своему характеру реки, как Чуя и Катунь, навсегда оставят неизгладимое впечатление на туристов, которые отправятся в водный тур по ним. Категория сплава определяется как четвертая из 6 возможных.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Переезд до р. Бооки
Трансфер до места начала тура не входит в стоимость, подобрать вариант доставки Вам поможет менеджер.
Туркомплекс "Таежник" – река Бооки.
Путешествие по древнейшему пути Сибири — Чуйскому тракту.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Протяженность: на авто – 300 км.
Река Бооки - порог Турбина
Начало водной части маршрута.
Инструктаж по техники безопасности на воде, правила пользования водным снаряжением.
На водной части сплава по реке Чуя с группой идет машины сопровождения, для перевозки основного груза, таким образом все пороги проходятся не груженными лодками.
В этот день туристы становятся настоящими "покорителями Белой воды".
Первый небольшой переход, во время которого туристы вспомнить технику управления рафтом.
В этот же день туристам предстоит преодолеть первое водное препятствие порог "Буревестник" (IV к. с.) и порог "Ербалыкский".
Порог пятой категории сложность "Бегемот": узкие сливы, глубокие "бочки", большая скорость потока, протяженностью 800 метров, две ступени.
Предварительный просмотр порога, обеспечение страховки.
Обед.
На заминку пороги "Классический" (III к. с.) и "Слаломный" (IV к. с.), которые следуют друг за другом и на протяжении пяти километров не дают расслабиться не на секунду, представляя собой огромное количество камней и бочек.
Ночевка на берегу р. Чуи.
Протяженность: рафт – 30 км.
Порог "Турбина - порог"Горизонт " - река Катунь
Кульминацией дня станут пороги "Турбинный" (V к. с.) и "Горизонт" (V к. с.).
Порог "Турбинный" находятся в месте сужения реки, и представляет собой водопадный участок реки.
Порог "Горизонт" – это каскад сливов с очень сильным навалом на скалу.
Завершая сплав, группа выходит в устье реки Чуя, которая впадает в одну их самых красивых и крупных рек Алтая – Катунь.
Далее сплав по спокойному участку реки Катунь до "Лагуны".
Протяженность: рафт – 41 км.
Лагуна - Шабаш
Выход на маршрут.
Первое серьезное препятствие на пути – порог Ильгумень (IV кат. сложности) протяженностью 500 м. и валами высотой до 4 м., далее следует порог Кадринская труба (III кат. сложности) 6 км. больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка».
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.
Ужин готовят гиды на костре.
Протяженность: рафт – 38 км.
Шабаш - Устье р. Каянча
Завтрак готовят гиды на костре.
После завтрака – выход на маршрут.
В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности, протяженность 700 м.) – один из самых опасных на Средней Катуни) и 3 ступени порога Каянча (II кат. сложности) с его шиверами и бочками.
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча.
Пешеходная экскурсия к древним наскальным рисункам – петроглифам.
Ужин готовят гиды на костре.
Баня.
Протяженность: рафт – 25 км.
Сплав р. Каянча - Куюс. Переезд до т/к Таежник. Выезд
Завтрак готовят гиды на костре.
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат. сложности).
По окончании сплава в районе с. Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто выбрал Аэропорт Горно-Алтайска – возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Протяженность: рафт – 60 км, авто – 100 км.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программе тура
- Турстоянки (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня, согласно программе тура
- Работа инструкторов
- Рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Трехразовое питание
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка до туркомплекса "Таежник" и обратно
- Проживание до начала тура и после
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
2. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
3. Термобелье или хб футболка под гидрокостюм.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
6. Теплый свитер.
7. Теплая куртка.
8. Теплая шапочка.
9. Кепка или панама.
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Купальный костюм.
13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
16. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
17. Сидение туристическое (хоба).
18. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств).
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку); фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
Какие особенности маршрута?
- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт водных походов;
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой?"
- На маршруте работают 2-4 инструктора;
- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Входит ли доставка в стоимость тура?
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка в стоимость тура не входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Питание на маршруте
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите.
А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5 градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег для водных туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
- брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
- гидроноски;
- спасательный жилет;
- каска.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.