Выбрали этот тур, поскольку были с ребенком, не хотели заморачиваться с ношением рюкзаков, палаток и тд. По прилету встретили вовремя, довезли с комфортом (почти 400 км), палатки и спальники чистые и новые, сама база Альтаир, где лагерь, очень приятная. Чистые туалеты, душ, прекрасно и вкусно организовано питание. Но увы нам не повезло с гидом. Владимир Коротаев, который занимался нашей группой был абсолютно равнодушен к своим туристам, ни одного факта об Алтае, даже из Википедии, пофигизм во время подъема группы на гору, гид просто идет и сам по себе гуляет. О том, чтобы присматривать за группой нет и речи. Во время подъема на Верхнее Мультинское озеро упала женщина в возрасте, сильно на спину, у гида не было с собой ни рации, ни аптечки, спускали упавшую другие члены группы, Владимир просто повел оставшихся двух человек дальше. В целом по маршруту очень много переездов - три часа на буханке в одну сторону, там небольшой обед и потом обратно столько же, эта история не продумана, надо чередовать переезды и достопримечательности. Из интересного была экскурсия к травнику, в музей Рериха и к Раисе Павловне, краеведу. Алтай прекрасен, но если вам попадется хороший гид.