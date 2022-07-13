Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь

Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине

4.4
3 отзыва
Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине.

Особенностью программы являются ежедневные пешие походы, разные по уровню сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков!
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Целебные свойства трав Горного Алтая
Целебные свойства трав Горного Алтая
Встретимся с травником за чайной церемонией, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом
Культура старообдрядцев
Культура старообдрядцев
Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне
Высокогорное озеро Куйгук
Высокогорное озеро Куйгук
Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу прекрасного озера, полюбуемся одноименным водопадом
Мультинские озера
Мультинские озера
Поднимемся до Мультинских озер, полюбуемся зеркальной гладью, отражающей плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер оплачивается отдельно).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Размещение.

Инструктаж.

Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.

Ужин.

Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-Кокса
2 день

Пешеходная прогулка на Башталинское озеро

Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато.

По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху.

Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м).

Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь.

В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.

По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала.

Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.

Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана.

Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Пешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озеро
3 день

Встреча с травником и музей самоцветов

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.

После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.

Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Встреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветов
4 день

Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).

Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.

Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.

Пикник на нижнем озере.

Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору Красная
5 день

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам

Переезд до села Мульта-Маральник на автомобиле высокой проходимости.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.

Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерам
6 день

Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).

Здесь группа может разделиться.

Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру Куйгук
7 день

Спуск с Мультинских озер

Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км).

Переезд на базу в с. Усть-Кокса.

Ужин.

Отдых.

Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км.

Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.

Спуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озер
8 день

С. Верхний Уймон

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Освобождение номеров/палаток в 12:00.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер оплачивается отдельно)

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно, не входит в стоимость)

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р.)

Протяженность: авто – 24 км + 375 км.

Питание: завтрак – завтрак, обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на Эко-Туркомплексе «Альтаир» (5 ночей) в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на Мультинских озерах (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб. /чел:

Тип размещенияОбычная стоимостьСтоимость по акции до 31.03.23
2-х,3-хместные палатки 39 80035 820
1 сутки (руб. /чел.)4 9754 475

По запросу возможно размещение в гостиницах в с. Усть-Кокса за дополнительную плату. Уточняйте наличие мест у менеджера.

Варианты проживания

Эко-Туркомплекс «Альтаир»

7 ночей

Расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 м протекает красивейшая река Алтая – Катунь. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь.

На территории лагеря созданы максимально комфортные условия: летнее кафе с настоящей русской печью, благоустроенные туалеты и умывальники, душевые кабины, костровое место для вечерних посиделок, баня на 10-12 человек, беседка, бесплатный Wi-Fi.

2-х,3-хместные палатки – 2-хместные палатки, туристические коврики, спальники, вкладыши в спальники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
  • Размещение на территории палаточного лагеря
  • Душ на территории т/к
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (8-й день)
  • Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
  • Все трансферы согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге до Усть-Коксы
  • Медицинская страховка
  • Баня
  • Стирка (1 закладка – 300 руб.)
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Дополнительные активности и развлечения:конно-верховые прогулкисплав по Катуни или КоксеАпидомик (уникальная оздоровительная процедура – сон на пчелах)массажбаня.
  • Конно-верховые прогулки
  • Сплав по Катуни или Коксе
  • Апидомик (уникальная оздоровительная процедура – сон на пчелах)
  • Массаж
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
  • Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
  • Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
  • куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
  • Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
  • Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
  • Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
  • Теплые носки для сна – 1 пара;
  • Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
  • Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
  • КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
  • Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
  • Сидушка (подпопник);
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
  • Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
  • Фонарик налобный лёгкий;
  • Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
  • Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каков распорядок дня в городке?

8:00 – 8:45 – зарядка (для желающих – ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу Катуни.

9:00 – завтрак.

10:00 – Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте).

17:00 – 19:00 – возвращение с треккинга, время для отдыха.

19:00 – ужин.

20:00 – вечерний костер, песни под гитару.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

Питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе: на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикники.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Можно ли будет зарядить гаджеты во время тура?

На базе Альтаир в Усть-Коксе, в летнем кафе множество розеток.

Когда группа уходит на Мультинские озера на 2 дня, там нет связи. Обычно все переводят телефоны в авиарежим, чтобы не тратить заряд на поиск сети.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
В
13 июля 2022
Выбрали этот тур, поскольку были с ребенком, не хотели заморачиваться с ношением рюкзаков, палаток и тд. По прилету встретили вовремя, довезли с комфортом (почти 400 км), палатки и спальники чистые и новые, сама база Альтаир, где лагерь, очень приятная. Чистые туалеты, душ, прекрасно и вкусно организовано питание. Но увы нам не повезло с гидом. Владимир Коротаев, который занимался нашей группой был абсолютно равнодушен к своим туристам, ни одного факта об Алтае, даже из Википедии, пофигизм во время подъема группы на гору, гид просто идет и сам по себе гуляет. О том, чтобы присматривать за группой нет и речи. Во время подъема на Верхнее Мультинское озеро упала женщина в возрасте, сильно на спину, у гида не было с собой ни рации, ни аптечки, спускали упавшую другие члены группы, Владимир просто повел оставшихся двух человек дальше. В целом по маршруту очень много переездов - три часа на буханке в одну сторону, там небольшой обед и потом обратно столько же, эта история не продумана, надо чередовать переезды и достопримечательности. Из интересного была экскурсия к травнику, в музей Рериха и к Раисе Павловне, краеведу. Алтай прекрасен, но если вам попадется хороший гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Валерия, благодарим вас за высокую оценку туркомплекса.
Мы сожалеем, что у вас не возникло должного контакта с гидом. По работе Владимира ранее у нас не было возражений от туристов.
Экскурсионные объекты, включенные в программу тура, действительно находятся на большом расстоянии от туркомплекса. Чтобы их посмотреть нужно до них доехать. Асфальтированных дорог практически нет, поэтому, конечно, многих утомляет длительные переезды по неровным дорогам.
Наверное поэтому вам наиболее понравились экскурсионные объекты, которые находятся поблизости (травник, посещение музеев в с. Верхний Уймон).
Многие туристы как раз и выбирают это тур из-за возможности посетить отдаленные достопримечательности (г. Красная, Мультинские озера, Башталинское плато), и не ходить с рюкзаком.
Для экскурсии на Мультинские озера нет необходимости в наличии рации у гида. Есть точки, где ловит моб. связь, каждый день (утром и вечером) курсируют газ-66. У гида есть набор для оказания первой помощи, но он не врач и выдать препарат туристу, не зная реакцию его организма, он не может. Поэтому каждый турист собирает свою аптечку индивидуально.
С Владимиром мы провели дополнительную беседу по работе с группой.
А
24 июля 2022
Мы только добрались до своего дома. Впечатление от тура самые лучшие и не проходят. Получили какой-то заряд энергии, который хочется реализовать и на своей малой Родине. Сегодня, например, планируем велосипедную прогулку, пока в отпуске. Так что у Вас все хорошо, рекомендуем Вас всем родственникам и друзьям. Огромное спасибо за тур🥰.
К
22 июня 2022
Все было прекрасно 👍🏻

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи

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Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 000 за всё до 5 чел.
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