Перезагрузка на Алтае
Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России.
Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае.
А также для вас оздоровительные процедуры и отдых в отличном санатории с большим бассейном! Тур проводится круглогодично под запрос, заезд каждый вторник.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Посещение врача, назначение процедур
В этот день приезжаете, размещаетесь.
При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона.
Расчетный час – 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.
На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы.
Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия.
В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.
Все назначения будут индивидуального плана.
Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»
Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию "Горная Белокуриха".
Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Заедем в музей истории курорта, где очень интересно повествуют о зарождении и развитии этого прекрасного места.
Обязательно посетим источник с живительной водой.
На этом знакомство с курортом не закончится – далее ждет встреча с Горной Белокурихой.
Это отдельно новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
На месте, где еще в начале “двухтысячных” стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре “кармана” и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода".
Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»
После утренних процедур отдых.
После обеда экскурсия в Цветущую долину.
Это удивительное место недалеко от курорта.
Прекрасный дендрарий с большой разновидностью растений.
Волшебный колодец с живительной водичкой.
Дендрарий Алтайского Холмогорья по праву считается лучшим за Уралом!
В нем расположились свыше 1500 видов деревьев, кустарников и цветников.
По дендрарию проходят увлекательные экскурсии.
Наши гиды знают каждый цветок и очень вкусно расскажут вам о его характере, привычках и капризах.
Отдохнуть во время прогулки можно на лавочках и качелях, а утолить жажду из колодца с ключевой водой.
Площадка получила название “Вистерра”, что в переводе с латинского означает “Сила Земли”.
Цель проекта – создание современного производства полного цикла от выращивания лекарственных растений до получения растительных экстрактов и конечного продукта на торговой полке.
Свободный день
Предоставим свободный день.
Многие берут дополнительные процедуры.
Поэтому, не в спешке проводим день для себя любимых.
В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.
Для деток есть детская комната.
Экскурсия «Места Силы»
В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию “Места Силы”.
Подъем на проходимой технике примерно 15 минут в горы, легкая прогулка к скалам “Четыре Брата”.
Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.
Далее подъем на г. Круглая.
Неспеша поднимемся на высоту 801 м.
Вот тут-то наслаждение!
Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают.
Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви.
Конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды.
Экскурсия по Горному Алтаю
Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю на целый день.
Экскурсия будет длиться целый день с 8:30, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных.
Мы путешествуем по этим местам круглый год.
И показываем доступные объекты в каждый сезон.
Алтай демонстрирует свои пейзажи, от которых наши гости произносят: “Вау! ”.
На моторафтах безопасная прогулка к Камышлинскому водопаду по реке Катунь (оплачивается отдельно).
Кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р. Катунь и в с. Чемал.
Это место мы посещаем круглый год.
Оно притягивает своей уникальностью и пейзажностью.
Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (примерно 450 руб. обед).
Покажем в этой экскурсии много красивых пейзажей и уникальных объектов.
Возвращение в санаторий поздно вечером.
Отъезд
В этот день прощаемся с Вами.
Самостоятельный отъезд.
При необходимости можем продлить отдых.
Проживание
Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1 место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|весна-осень
|лето (июнь-сентябрь)
|весна-осень
|лето (июнь-сентябрь)
|весна-осень
|лето (июнь-сентябрь)
|Санаторий "Беловодье"& SPA 4*
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
|76 300
|84 000
|84 500
|92 000
|67 500
|67 500
|Санаторий "Центросоюза РФ" 3*
Расчетный час: заезд в 10:00, выезд в 9:00
|63 600
|67 400
|89 800
|100 300
|48 400
|51 300
Варианты проживания
Санаторий «Центросоюз»
Санаторий «Центросоюз» расположен в Белокурихе. Он специализируется на лечении заболеваний эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, а также нервной и пищеварительной системы.
В числе удобств номеров собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых из них также имеется балкон.
Гости санатория «Центросоюз» могут посетить спа-салон, фитнес-центр и сауну. Также к услугам гостей сад и прокат велосипедов. По вечерам в санатории проводятся развлекательные мероприятия.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе покататься на лыжах и отправиться в пеший поход. В местах общего пользования работает бесплатный Wi-Fi.
Санаторий «Беловодье» SPA 4
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр. В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi . Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в санатории на курорте Белокуриха
- Трехразовое питание по системе «шведский стол» в отеле
- Посещение бассейна каждый день
- Оздоровительные процедуры
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Проезд до курорта и обратно (индивидуально, такси)
- Дополнительное питание, питание на экскурсиях
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб.)
- Курортный сбор в Белокурихе - 50 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта.
Санаторно-курортная карта (справка 072-у) – это медицинский документ, который содержит персональные данные и информацию о состоянии здоровья. Карта необходима для того, чтобы врач санатория смог назначить подходящее вам лечение и питание. Оформляется у своего терапевта. Можно оформить в санатории, стоимость 2000 руб.
2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
Какие оздоровительные процедуры включены в тур?
В тур включены следующие процедуры:
- первичный прием врача;
- посещение бассейна с сауной и хамамом (замене не подлежит);
- посещение тренажерного зала (по показаниям);
- питьевое лечение минеральной водой;
- одна из общеукрепляющих процедур по показаниям из следующего перечня:
- физиопроцедуры;
- аппаратный массаж ног, головы;
- спелеотерапия;
- лечебный душ;
Необходимые документы для тура: паспорт, санаторно-курортная карта.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.