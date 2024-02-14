Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Групповой тур в Горно-Алтайске

Перезагрузка на Алтае

5
3 отзыва
Легкий оздоровительный тур – подходит для разного возраста и особенно удачен для семей с детьми.

Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России.

Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае.

А также для вас оздоровительные процедуры и отдых в отличном санатории с большим бассейном! Тур проводится круглогодично под запрос, заезд каждый вторник.
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
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даты

Что вас ожидает:

Оздоровительные процедуры
Оздоровительные процедуры
Мы посетим лечебный корпус, где врач назначит индивидуальный план процедур
Плавание в бассейне
Плавание в бассейне
У нас будет возможность каждый день посещать бассейн санатория
Горный курорт Белокуриха
Горный курорт Белокуриха
Прогуляемся по волшебным терренкурам и источникам с живительной водой
Дендрарий Алтайского Холмогорья
Дендрарий Алтайского Холмогорья
Отдохнем среди благоухающих цветников, а гид вкусно расскажет нам о разновидностях растений
Места Силы
Места Силы
Неспеша поднимемся на г. Круглая, услышим интересные легенды и насладимся великолепными пейзажами
Священный остров Патмос
Священный остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику на удивительный остров с действующим храмом

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Посещение врача, назначение процедур

В этот день приезжаете, размещаетесь.

При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона.

Расчетный час – 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.

На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы.

Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия.

В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.

Все назначения будут индивидуального плана.

Заезд. Посещение врача, назначение процедурЗаезд. Посещение врача, назначение процедурЗаезд. Посещение врача, назначение процедурЗаезд. Посещение врача, назначение процедур
2 день

Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»

Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию "Горная Белокуриха".

Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Заедем в музей истории курорта, где очень интересно повествуют о зарождении и развитии этого прекрасного места.

Обязательно посетим источник с живительной водой.

На этом знакомство с курортом не закончится – далее ждет встреча с Горной Белокурихой.

Это отдельно новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

На месте, где еще в начале “двухтысячных” стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре “кармана” и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода".

Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»
3 день

Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»

После утренних процедур отдых.

После обеда экскурсия в Цветущую долину.

Это удивительное место недалеко от курорта.

Прекрасный дендрарий с большой разновидностью растений.

Волшебный колодец с живительной водичкой.

Дендрарий Алтайского Холмогорья по праву считается лучшим за Уралом!

В нем расположились свыше 1500 видов деревьев, кустарников и цветников.

По дендрарию проходят увлекательные экскурсии.

Наши гиды знают каждый цветок и очень вкусно расскажут вам о его характере, привычках и капризах.

Отдохнуть во время прогулки можно на лавочках и качелях, а утолить жажду из колодца с ключевой водой.

Площадка получила название “Вистерра”, что в переводе с латинского означает “Сила Земли”.

Цель проекта – создание современного производства полного цикла от выращивания лекарственных растений до получения растительных экстрактов и конечного продукта на торговой полке.

Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»Процедуры. Экскурсия «Цветущая долина»
4 день

Свободный день

Предоставим свободный день.

Многие берут дополнительные процедуры.

Поэтому, не в спешке проводим день для себя любимых.

В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.

Для деток есть детская комната.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия «Места Силы»

В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию “Места Силы”.

Подъем на проходимой технике примерно 15 минут в горы, легкая прогулка к скалам “Четыре Брата”.

Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.

Далее подъем на г. Круглая.

Неспеша поднимемся на высоту 801 м.

Вот тут-то наслаждение!

Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают.

Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви.

Конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды.

Экскурсия «Места Силы»Экскурсия «Места Силы»Экскурсия «Места Силы»Экскурсия «Места Силы»
6 день

Экскурсия по Горному Алтаю

Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю на целый день.

Экскурсия будет длиться целый день с 8:30, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных.

Мы путешествуем по этим местам круглый год.

И показываем доступные объекты в каждый сезон.

Алтай демонстрирует свои пейзажи, от которых наши гости произносят: “Вау! ”.

На моторафтах безопасная прогулка к Камышлинскому водопаду по реке Катунь (оплачивается отдельно).

Кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р. Катунь и в с. Чемал.

Это место мы посещаем круглый год.

Оно притягивает своей уникальностью и пейзажностью.

Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (примерно 450 руб. обед).

Покажем в этой экскурсии много красивых пейзажей и уникальных объектов.

Возвращение в санаторий поздно вечером.

Экскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному Алтаю
7 день

Отъезд

В этот день прощаемся с Вами.

Самостоятельный отъезд.

При необходимости можем продлить отдых.

Проживание

Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение1 место в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место
весна-осеньлето (июнь-сентябрь)весна-осеньлето (июнь-сентябрь)весна-осеньлето (июнь-сентябрь)
Санаторий "Беловодье"& SPA 4*
Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00		76 30084 00084 50092 00067 50067 500
Санаторий "Центросоюза РФ" 3*
Расчетный час: заезд в 10:00, выезд в 9:00		63 60067 40089 800100 30048 40051 300

Варианты проживания

Санаторий «Центросоюз»

6 ночей

Санаторий «Центросоюз» расположен в Белокурихе. Он специализируется на лечении заболеваний эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, а также нервной и пищеварительной системы.

В числе удобств номеров собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых из них также имеется балкон.

Гости санатория «Центросоюз» могут посетить спа-салон, фитнес-центр и сауну. Также к услугам гостей сад и прокат велосипедов. По вечерам в санатории проводятся развлекательные мероприятия.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе покататься на лыжах и отправиться в пеший поход. В местах общего пользования работает бесплатный Wi-Fi.

Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»

Санаторий «Беловодье» SPA 4

6 ночей

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр. В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi . Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату.

Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4Санаторий «Беловодье» SPA 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в санатории на курорте Белокуриха
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол» в отеле
  • Посещение бассейна каждый день
  • Оздоровительные процедуры
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Проезд до курорта и обратно (индивидуально, такси)
  • Дополнительное питание, питание на экскурсиях
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб.)
  • Курортный сбор в Белокурихе - 50 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта.

Санаторно-курортная карта (справка 072-у) – это медицинский документ, который содержит персональные данные и информацию о состоянии здоровья. Карта необходима для того, чтобы врач санатория смог назначить подходящее вам лечение и питание. Оформляется у своего терапевта. Можно оформить в санатории, стоимость 2000 руб.

2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.

Какие оздоровительные процедуры включены в тур?

В тур включены следующие процедуры:

  • первичный прием врача;
  • посещение бассейна с сауной и хамамом (замене не подлежит);
  • посещение тренажерного зала (по показаниям);
  • питьевое лечение минеральной водой;
  • одна из общеукрепляющих процедур по показаниям из следующего перечня:
    • физиопроцедуры;
    • аппаратный массаж ног, головы;
    • спелеотерапия;
    • лечебный душ;

Необходимые документы для тура: паспорт, санаторно-курортная карта.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 фев 2024
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Е
13 дек 2023
Нареканий нет.
Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.
Е
20 окт 2023
Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Можно с детьмиМеста силыВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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