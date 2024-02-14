1 день

Заезд. Посещение врача, назначение процедур

В этот день приезжаете, размещаетесь.

При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона.

Расчетный час – 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.

На ресепшен нужен только паспорт, так как Вы уже оформлены и все документы готовы.

Сообщите менеджеру о Вашем приезде и он скоординирует дальнейшие действия.

В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.

Все назначения будут индивидуального плана.