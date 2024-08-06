Программа тура по дням
Город Горно-Алтайск, музей Рериха, поселок Замульта
09:30-10:00 Сбор группы в центре города и в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Собравшись вместе, едем в горы!
По пути сделаем остановку на обед и обязательно посетим очень интересный музей Николая Рериха.
Музей создан в доме, где давным-давно останавливался Николай со своей семьей.
В музее увидим оригиналы его картин, фотографии сыновей и очень интересной дамы сердца Рериха.
Этот музей впечатляет очень многих наших туристов!
К вечеру приедем в пос. Замульта, где будет жить в течение всего тура.
Активная часть тура на Алтай: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов); 1,5 км пешком.
Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы
Мультинские озера – визитная карточка этих мест и самые настоящие сокровища Алтая!
Любопытно, что на реке Мульта всего родилось около 43 озер!
Но самыми популярными среди туристов стали всего 3 озера: Верхнее, Нижнее и Среднее Мультинское.
Сегодня полюбуемся двумя из них!
Сначала поедем повыше в горы на ГАЗ-66 или УАЗике.
Затем немного пройдем – и вот мы уже возле Нижнего озера!
Оно большое, красивое.
В солнечную погоду озеро синее-синее, но иногда может менять свой оттенок на серый или зеленый.
Около часа пройдем по тропе вдоль Нижнего и выйдем к Среднему озеру.
Этот водоем чаще всего имеет зеленоватый и изумрудный цвет.
Хотя озера находятся совсем рядом, они визуально разные.
А еще возле Среднего озера находится перекат Шумы – это шумная река, которая бежит среди огромных камней.
Посмотрим здесь все любопытные локации и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.
Красная гора и три горных озера
Кроме Мультинских озер, в этом районе пользуются огромной популярностью у туристов озера Красной горы.
Они совершенно не похожи на Мультинские, но у этих водоемов есть своя собственная, горная красота.
Сегодня отправляемся к трем озерам: одно находится в зоне леса, а два других озера – повыше в горах.
И именно верхние озера самые визуально интересные.
Конечно же, мы сегодня снова будем идти вверх!
Увидим небольшой водопад и выйдем сначала ко второму, а затем к третьему озерам.
Водоемы находятся в карах – будто бы каждое в своем роскошном бассейне.
Цвет у них обычно темно-изумрудный.
Трекинг здесь приятный, виды вокруг отличные, поэтому уверены, что Вам точно понравится эта локация!
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 5,5 км пешком, перепад высот 1910-2350 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.
Гора Филаретка
Нам всегда любопытно исследовать места, которые находятся близко от нашего лагеря.
Сегодня пойдем на небольшую местную гору Филаретку.
Свое имя вершина получила благодаря монаху Филарету, который некогда жил в этих местах.
Поднимемся на гору, чтобы полюбоваться селениями Мульта и Замульта, которые просто утопают в зеленых горах!
А еще с вершины увидим долину реки Мульта и красивые горные хребты – Катунский и Теректинский.
Активная часть тура на Алтай: 6,8 км пешком, перепад высот 950-1640 м, продолжительность трекинга 6-7 часов.
Слияние рек Аккема и Катуни
Уймонская долина, где мы с вами отдыхаем, хранит множество достопримечательностей.
Сегодня увидим еще одну – слияние рек Аккема и Катуни.
Представьте, на Алтае около 17 000 рек.
Это регион очень богат чистейшей водой и красивыми речками.
Природа подарила рекам Алтая самые разные цвета, поэтому всегда любопытно смотреть на слияние рек, как на твоих глазах смешиваются два разных цвета.
Река Аккем берет свое начало из Аккемского ледника, который находится на горе Белуха.
Цвет Аккема молочный, с легким зеленоватым оттенком.
Он бежит 36 км, а затем впадает в главную реку этих мест – Катунь.
Катунь, как истинная горная девушка, бывает переменчива: в начале лета надевает коричневый наряд, а ближе к июлю меняет его на изумрудный.
Мы с вами поедем к месту, где встречаются две эти горные реки.
Какое-то время они бегут рядом, пытаясь обогнать друг друга.
И каждая несет вниз по течению свой уникальный цвет!
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (110 км туда и обратно). 5 км пешком, продолжительность маршрута около 9 часов.
Озеро и водопад Куйгук
Честно Вам скажем, это озеро – мечта многих туристов!
Оно находится в потрясающе живописном ущелье, а изюминка озера – это его цвет.
Цвет воды – невероятная бирюза.
Такое ощущение, будто кто-то нарисовал это озеро самыми красивыми акварельными красками.
Но, конечно, к озеру еще нужно доехать и дойти.
Начнется наш путь на внедорожниках, которые доставят к Нижнему Мультинскому озеру.
И уже отсюда по пешей тропе пойдем через лес к нашей заветной цели.
По пути увидим полноводнейший водопад Куйгук.
Мощный, сильный, пенный.
Он просто красавчик.
Чуть выше водопада находится первое, небольшое озерцо.
Отсюда останется пройти совсем чуть-чуть – и выйдем к бирюзовому озеру Куйгук.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 20,8 км пешком, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Башталинское озеро. Панорама на гору Белуха
В некоторые дни тура на Алтай мы как следует будем напрягаться и долго идти в горы.
А сегодня более легкий день!
Уже привычный горный транспорт повезет нас на Башталинское плато, которое может похвастаться Башталинским озером.
У озера очень любопытное расположение – оно находится в своеобразной воронке, словно в жерле вулкана.
К озеру спустимся, сфотографируем его.
Но это еще не всё!
Помните, какая самая знаменитая гора Алтая?
Конечно, же, госпожа Белуха.
В солнечную погоду Она нам покажется!
Далекая, белоснежная, неприступная. Белуха всегда манит и притягивает взгляд туристов.
Поэтому загадываем на сегодня ясную погоду.
Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (около 3 часов в одну сторону). 4 км пешком, перепад высот 2350-2150-2350 м, продолжительность трекинга 3-4 часа.
Возвращение в Горно-Алтайск
Наше путешествие подошло к концу.
Возвращаемся в город Горно-Алтайск.
16:00-17:00 Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Активная часть: 440 км на микроавтобусе (около 7-8 часов).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура на Алтай может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В стоимость тура входит проживание в палатке на платной стоянке. Размещение в палатках по 2-3 человека. На территории лагеря имеются умывальники, душ и туалет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик)
- Проживание в палатке на платной стоянке
- Аренда снаряжения: палатка, спальник, коврик
- Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-8) - шведский столобед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-8) - шведский стол
- Обед (день2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в музей Рериха
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1 - и 8 - день, ужины. Стоимость питания в кафе: 600-800 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- рюкзак/сумка/чемодан для вещей;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- трекинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- резиновые сапоги. Для данного маршрута характерны тропы без набора высота или с минимальным набором. Когда идет дождь, вода остается на тропе, тропа быстро размокает и становится очень грязной. Если во время тура будут дожди, то резиновые сапоги очень пригодятся. Также сапоги удобны для ходьбы в лагере после дождя;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильная связь по маршруту: ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. Инфраструктура. Есть кафе, небольшие магазины.
Какие особенности тура?
В даты 22-29 июня 2024 г. тур экспериментальный. Инструктор Лесничая Александра знает часть маршрута, но некоторые места посетит впервые. Инструктор Александра имеет опыт руководства группами в горах с 2018 г.
В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.