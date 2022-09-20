1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чемал

Первый день путешествия начинается со встречи участников тура.

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии».

Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая.

После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая.

Здесь находятся известные туристические точки – слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.

На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала.

Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.