Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чемал

Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника

Золотое кольцо Алтая - это великолепная возможность увидеть самые важные достопримечательности Горного Алтая

4.7
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая — это великолепная возможность увидеть самые важные достопримечательности Горного Алтая. За девять дней тура Вы увидите главные достопримечательности региона. И одна из них — цветение маральника, которое приходится на конец апреля и начало мая.

В это время горы вспыхивают розово-лиловым цветом, причем преображаются даже самые суровые каменистые склоны.

Это настоящее волшебство, когда едва освободившиеся от снега горы, еще без зелени, вдруг покрываются нежными цветами, будто пробуждающими Алтай от зимнего сна.
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Золотое кольцо Алтая. Цветение маральника
Ближайшие даты:
30
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Чемальскую ГЭС и каменный остров Патмос;
  • увидим урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки;
  • посетим знаменитый «Алтайский Стоунхендж» и «Алтайский Марс»;
  • увидим бирюзовое Гейзерово озеро;
  • увидим Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры;
  • увидим уникальное природное явление — каменные грибы высотой от 1 до 7 метров.

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чемал

Первый день путешествия начинается со встречи участников тура.

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии».

Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая.

После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая.

Здесь находятся известные туристические точки – слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.

На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала.

Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.

2 день

Чемал - ущелье Чечкыш - Ороктойский мост - водопад Бельтертуюк - Чемал

Сегодня Вам предстоит путешествие в ущелье Чекчыш и осмотр одноименного живописного водопада.

Со смотровой площадки открывается великолепный вид на реку Катунь.

Затем мы посетим Ороктойский мост, через который пролегает множество водных и наземных туристических маршрутов.

В этом месте находится красивое ущелье, а также пороги 3 и 4 категорий сложности — Тельдекпень 1 и Тельдекпень 2, которые в среде водников имеют красноречивое название «Пни».

В переводе с алтайского языка «Тельдекпень» означает «поднявшаяся дорога».

Эти пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.

Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.

После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.

Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.

3 день

Чемал - Чуйский тракт - Семинский перевал - перевал Чике-Таман - Чибит

Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.

Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.

Вскоре пересекаем перевал Чике-Таман, после чего в окнах микроавтобуса после небольшого перерыва появляется Катунь.

В селе Иня мы осмотрим старинный подвесной мост.

Кроме того, неподалеку находится точка слияния рек Катунь и Чуя, которая почитается алтайцами, как священное место. Далее уже следуем вдоль реки Чуя.

Следующая достопримечательность – урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки.

На ночь останавливаемся на базе отдыха, в районе Чибита.

Размещение в домиках.

Авто: 320 км. В дороге 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.

4 день

Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс) - Акташский ретранслятор - Гейзерное озеро

Сегодня у нас ранний подъем, так как день предстоит насыщенный.

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Возвращаемся на базу, обедаем.

После обеда нас ждет поездка на Акташский ретранслятор.

Здесь, с высоты, 3000 м. н.у. м, открываются потрясающие виды на долину реки Чуя и Северо-Чуйский хребет.

А если повезет и погода будет ясной, то можно увидеть главную гору Сибири – Белуху.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.

Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха.

Баня.

Важно: очередность и график экскурсий может быть скорректирован гидом.

Авто (Алтайский марс): 180 км, в дороге 4 часа. Пешая часть 1.5-2 км, 1 час. Экскурсия на Ретранслятор 3-4 часа. Прогулка на Гейзерное озеро 1 час.

5 день

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре

Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.

Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато.

Здесь свой особый мир.

Следующий пункт программы – Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры.

Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык.

Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман.

С перевала спускаемся пешком.

Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины – Куркуре.

К вечеру прибываем на туристическую базу.

Размещение в домиках.

Авто: 140 км. В дороге, 5-6 час. Пешая часть 7-8 км, 3-4 часа.

6 день

Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам.

Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой.

Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.

Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.

После обеда отдых на базе, прогулки в окрестностях.

Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).

Пешая часть 2-3 км, 3-4 часа.

7 день

оз. Телецкое - водопад Корбу - с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера.

По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – «Золотое озеро».

Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.

По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.

По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.

Авто до Телецкого озера 40 км (1.5-2 часа). Катер 78 км, 2-2.5 часа. Пешая часть 1 км, 30 мин.

8 день

Сплав по реке Бия на рафте - кресельный подъёмник на гору Кокую, обзорная площадка

День отдыха на Телецком озере.

Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу.

Сплав по реке Бия 2-3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником 2-3 часа.

9 день

с. Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - г. Барнаул - Новосибирск

Заключительный день тура, отправляемся в обратную дорогу.

В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Переезд в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.

Проживание

Размещение во время тура на базах отдыха по пути следования.

Варианты проживания

Базы отдыха по пути следования

8 ночей

в домиках, раздельное, по 2-4 человека. Семейные пары размещаются без подселения. Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере. Туалет общий, находятся на территории баз отдыха. В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня. Одиночное размещение в плановых турах невозможно, только с подселением, на раздельных кроватях.

Базы отдыха по пути следованияБазы отдыха по пути следования

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно, внутри маршрутные переезды по программе (1490 км от Бийска)
  • Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека, удобства на территории базы отдыха
  • Питание. С ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Аренда авто повышенной проходимости
  • Катер на Телецком озере
  • Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопады Куркуре, Каменные грибы)
  • Сплав по реке Бия
  • Кресельный подъёмник на гору Кокуя
  • Баня по программе, два раза
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты
  • Питание в придорожных кафе, во время переездов и кафе мест размещения. Средний чек ~ 500 руб.
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Концерт горлового пения
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь для пеших переходов, лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки. Избегайте новой не разношенной обуви.
  • Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
  • Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом.
  • Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
  • Термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна).
  • Теплый свитер.
  • Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  • Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  • Кепка или панама.
  • Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
  • Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
  • Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена.
  • Купальный костюм.
  • Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  • Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
  • Маленький фонарик (налобный).
  • Индивидуальные лекарственные средства.
  • Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию.
  • Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
  • Сидение туристическое (хоба).
  • Личная посуда (миска, кружка, ложка).
  • Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Что необходимо взять в индивидуальную аптечку?

Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины)
рулонный пластырь (1 шт.)
бинт среднего размера (1 шт.)
обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.)
Аспирин (1 уп.)
Цитрамон (1 уп.)
капли, снимающие заложенность носа (1 шт.)
глазные капли (Альбуцид) (1 шт.)
средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.)
антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.)
средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.)
эластичный бинт (1 шт.)
средство от боли в горле (1-2 уп.)
быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.)
энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.)
антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.)
поливитамины (по желанию).

Как происходит встреча с группой в первый день тура?

Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).

Встреча туристов осуществляется:

На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В оговоренное время вас будет встречать наш автобус на автопарковке возле Ж/Д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.

Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи. Обычно это происходит в 14:00 – 15:00 по местному времени, иногда 16:00 по местному времени, по объективным причинам (поломка автобуса, смена водителя) небольшая задержка в рассылке возможна, но оповещение обязательно рассылается.

Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.

Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.

Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации по телефону 8 (800) 250-42-84 (бесплатно по России) для принятия решения о координации дальнейших действий.

Погодные условия на маршруте

Температурный диапазон в горах очень большой: от +35 днем до 0 ночью, возможны заморозки в мае. В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер.

На какое время брать билеты после окончания тура?

Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

В Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное)
В Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное)
В Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное)
В Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Что нужно взять для профилактики укуса клеща?

Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание: с ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Готовит гид. Всего 6 завтраков, 6 обедов и 6 ужинов. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости).

Питание во время переездов в придорожных кафе за дополнительную плату.

В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В туре гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.

В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
20 сен 2022
Принимающей стороной на Алтае была из Бийска. Гид Людмила и водитель Слава.
Людмила очень спортивный инструктор, она не впервой проходит экскурсионными тропами и знает каждый камушек. Поэтому ее средний темп похода (по ее мнению)для новичка- туриста оказывается слишком быстрый (мы- то обходим каждый камушек, дабы нее получит вывих голеностопа), в результате чего часть туристов отстала и вернулась обратно. Стоит отметить, что Людмила заранее предупредила, что подъем к Каменным грибам сложный, но еще труднее будет спуск. И туристы сами для себя решили- испытывать свою судьбу или просто погулять около горного ручья.
Что не понравилось: группа туристов 12 человек. А машина, на которой мы передвигались в течение тура, оборудована полноценными 10-ю посадочными местами. Два оставшихся места - приставные откидывающиеся сиденья. Двум пассажирам было некомфортно на них сидеть; откинуться назад, чтобы подремать во время переезда, не предоставлялось возможным. При этом они оплатили ту же сумму тура, что и остальные. А первый день тура составлял переезд в 620 км!!!!!!
Просим учесть- транспорт должен быть оборудован полноценными сидячими местами согласно количеству туристов!! Понимаем, что хочется заработать больше, но все - таки комфорт должен быть для всех одинаков!! Мне бы не хотелось в следующий раз сидеть на неудобных сиденьях.
Водитель Вячеслав вёл транспорт аккуратно. Когда съехали с асфальтной дороги упаковал наши чемоданы в пакеты, в целях защиты от пыли (молодец!!!), так как наши вещи ехали в прицепе. Помогал с загрузкой и выгрузкой вещей.
Очень хочется, чтобы организаторы запланировали так называемый вечер знакомств в один из свободных вечеров, чтобы коллектив стал более сплоченным.
Отдельное спасибо Людмиле за прекрасную песню про Алтай!
Имею желание вернуться вновь на Алтай со своей семьей. Хочется, чтобы организаторы тура прислушались к нашим пожеланиям. Спасибо!!
О
7 сен 2022
Маршрут не сложный, но для неподготовленного человека все равно будет тяжеловато. Расстояния проходили побольше, чем указано в описании. Рекомендую взять лёгкую рубашку с длинным рукавом и воротником, потому что крем даже с сильной защитой все равно не спасает от обгорания на солнце. Обязательно головной убор и трекинговые палки. На маршруте довольно высокая влажность и даже в жаркое время ночью холодно, обязательно взять тёплые и непромокаемые вещи и обувь. В целом погода в горах постоянно меняется, то дождь, то солнце, периодически сильный холодный ветер, температура была от +5 до +25 (конец июля). Связи нет вообще и это прекрасно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
Н
23 авг 2022
Отличные гиды! Хорошее оборудование. Хорошо организован трансфер.
Организаторы работают четко.
Все очень понравилось.

Похожие туры в Горно-Алтайске

Большое Золотое кольцо Алтая
11 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.9
12 отзывов
Большое Золотое кольцо Алтая
Почему люди едут на Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Сегодня
4 янв
3 000 за 1 человека
Алтай. Зимняя сказка
6 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Алтай. Зимняя сказка
Этот зимний экскурсионный тур - это возможность насладиться зимней красотой Алтая
Горно-Алтайск
41 800 за 1 человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
20 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
Завтра
21 дек
22 дек
23 дек
от 1200010 800 за всё до 2 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
4.9
27 отзывов
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
15 000 за всё до 4 чел.
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
25 дек
1 700 за 1 человека
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Алтаем
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ivan
Ivan
Нет отзывов
Первое знакомство с Алтаем
Экскурсия по Чемальскому району позволит прикоснутся к великолепному миру Горного Алтая
Аэропорт, 1
10 000 за всё до 5 чел.
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
30 дек
75 730 за 1 человека
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
День на горных курортах Алтая
10 часов
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
День на горных курортах Алтая
Полюбоваться зимним Алтаем и прокатиться на лыжах, сноуборде, снегоходе или собачьей упряжке
Горно-Алтайск, аэропорт или отель недалеко от горо...
19 дек
21 дек
22 дек
23 дек
от 10 000 за всё до 6 чел.
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Алтай с фотографом: марсианские пейзажи и розовые горы маральника
Сделать удивительные снимки с бирюзовой водой Катуни и полюбоваться цветущими горами
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
17 мая
55 000 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
1 отзыв
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
5 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ