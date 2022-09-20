Принимающей стороной на Алтае была из Бийска. Гид Людмила и водитель Слава.

Людмила очень спортивный инструктор, она не впервой проходит экскурсионными тропами и знает каждый камушек. Поэтому ее средний темп похода (по ее мнению)для новичка- туриста оказывается слишком быстрый (мы- то обходим каждый камушек, дабы нее получит вывих голеностопа), в результате чего часть туристов отстала и вернулась обратно. Стоит отметить, что Людмила заранее предупредила, что подъем к Каменным грибам сложный, но еще труднее будет спуск. И туристы сами для себя решили- испытывать свою судьбу или просто погулять около горного ручья.

Что не понравилось: группа туристов 12 человек. А машина, на которой мы передвигались в течение тура, оборудована полноценными 10-ю посадочными местами. Два оставшихся места - приставные откидывающиеся сиденья. Двум пассажирам было некомфортно на них сидеть; откинуться назад, чтобы подремать во время переезда, не предоставлялось возможным. При этом они оплатили ту же сумму тура, что и остальные. А первый день тура составлял переезд в 620 км!!!!!!

Просим учесть- транспорт должен быть оборудован полноценными сидячими местами согласно количеству туристов!! Понимаем, что хочется заработать больше, но все - таки комфорт должен быть для всех одинаков!! Мне бы не хотелось в следующий раз сидеть на неудобных сиденьях.

Водитель Вячеслав вёл транспорт аккуратно. Когда съехали с асфальтной дороги упаковал наши чемоданы в пакеты, в целях защиты от пыли (молодец!!!), так как наши вещи ехали в прицепе. Помогал с загрузкой и выгрузкой вещей.

Очень хочется, чтобы организаторы запланировали так называемый вечер знакомств в один из свободных вечеров, чтобы коллектив стал более сплоченным.

Отдельное спасибо Людмиле за прекрасную песню про Алтай!

Имею желание вернуться вновь на Алтай со своей семьей. Хочется, чтобы организаторы тура прислушались к нашим пожеланиям. Спасибо!!