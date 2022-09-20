Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур

Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая

4.4
3 отзыва
Увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными достопримечательностями Алтая.

Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы.
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
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Что вас ожидает 🤩

Алтайский Марс
Алтайский Марс
Побываем в удивительном месте, которое напоминает каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Заедем на уникальное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне
Каменные грибы
Каменные грибы
Удивимся причудливой форме каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания и вымывания пород
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прочувствуем особенную атмосферу Телецкого озера во время прогулки через всю его акваторию
Чарующие водопады
Чарующие водопады
Посмотрим как безудержные потоки срываются с горных уступов и с грохотом разбиваются о камни
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проедем по главной транспортной автомагистрали Алтая, которая попала в десятку самых красивых дорог мира

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит

Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.

В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.

Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту.

Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.

Далее пересекаем перевал Чике-Таман.

Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.

Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.

На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита. Размещение в домиках.

Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов. Пешая часть: 2 км (1,5 – 2 часа).

Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - ЧибитНовосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
2 день

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач. До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха. Баня.

Авто: 240 км (5 часов). Пешая часть: 3-4 км (2-3 часа).

Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озероКурайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
3 день

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре

Утром отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.

Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье.

Отправляемся на Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей.

Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины - Куркуре.

К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.

Авто: 140 км (5-6 часов). Пешая часть: 7-8 км (3-4 часа).

Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад КуркуреКрасные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
4 день

Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.

Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.

После обеда – отдых на базе, прогулки в окрестностях, баня.

Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).

Пешая часть: 2-3 км (3-4 часа).

Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»Экскурсия к «Каменным грибам»
5 день

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – “Золотое озеро”. Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. Во время прогулки сделаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.

По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.

Авто до Телецкого озера: 40 км (1,5-2 часа). Катер: 78 км (2-2,5 часа). Пешая часть: 1 км (30 мин).

Телецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. АртыбашТелецкое озеро - Водопад Корбу - с. Артыбаш
6 день

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя

День отдыха на Телецком озере.

Также нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокуя, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую тайгу.

Сплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе КокуяСплав по реке Бия на рафте - Обзорная площадка на горе Кокуя
7 день

Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - Барнаул - Новосибирск

Отправляемся в обратную дорогу.

В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.

Трансфер в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках, раздельное, по 2-4 человека.

Семейные пары размещаются без подселения.

Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере.

Туалет общий, находятся на территории баз отдыха.

В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.

Варианты проживания

Турбаза «Кочевник» или аналогичная

2 ночи

Эко Туристический комплекс "Кочевник" расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.

На территории базы отдыха «Кочевник» вы найдете всё необходимое для отдыха и даже больше! 300 метров береговой зоны оборудовано для безопасного купания и активных водных развлечений.

Также вы можете посетить пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, воспользоваться теннисным кортом, футбольным полем и площадками для игр в баскетбол и волейбол. База разделена на 3 зоны: санаторий, коттеджный посёлок и кемпинг. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.

Турбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичнаяТурбаза «Кочевник» или аналогичная

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичная

2 ночи

Туристическая стоянка «Мешке Таш» находится на берегу реки Чулышман в Горном Алтае.

На базе работает кафе, где готовят вкусную домашнюю еду, а если хотите приготовить сами, то можете воспользоваться мангалом, костровищем или газплитой.

В небольшом магазине вы можете приобрести товары первой необходимости и фермерскую продукцию (молоко, мясо).

Имеется возможность для зарядки телефонов, камер и планшетов. Электричество подается с дизельного генератора в вечернее время.

На территории есть баня и летний душ.

Турбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичнаяТурбаза «Мешке Таш» или аналогичная

База отдыха в с. Артыбаш

2 ночи

Размещаемся на базе отдыха в домиках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе (1180 км. от Бийска)
  • Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека удобства на территории базы отдыха
  • Питание. С ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед-перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Катер на Телецком озере
  • Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопад Куркуре, Каменные грибы)
  • Сплав по реке Бия
  • Кресельный подъёмник на гору Кокуя
  • Баня по программе, два раза
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников).
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места встречи и обратно
  • Питание в придорожных кафе, во время переездов и кафе мест размещения. Средний чек ~ 500 руб.
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Концерт горлового пения
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивная обувь для пеших переходов;
  • сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
  • удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
  • гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где осуществляется встреча туристов?

Начальной точкой нашего маршрута является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.

Встреча туристов осуществляется:

  • На ж/д вокзале г. Новосибирска с 03:00 до 04:00 утра;
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра;
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов;
  • В аэропорту Горно-Алтайска ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов.

Везде указано местное время.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса.

Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

Как будет организован обратный трансфер?

Обратный трансфер включен в стоимость.

Ориентировочное прибытие:

  • в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
  • в Бийск с 20:30 до 21:30;
  • в Барнаул с 23:00 до 00:00;
  • в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.

Время местное.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день, следующий за последним днем тура. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Обратные авиа- и ж/д билеты нужно брать с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске до аэропорта.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы ПАО СК "Росгосстрах", имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.

Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием. Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Большинство маршрутов проходит в горной местности. Сотовая связь на некоторых участках маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти в каждом туре есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.

Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?

Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др, в плановые (сборные) заезды запрещено. Не редки случаи аллергии на шерстьт животных. На многих базах отдыха запрещено размещение с домашними питомцами. Просим отнестись, к ограничению с пониманием. Исключение могут составлять только индивидуальные туры.

На чем будем передвигаться?

Переезд автотранспортом от места сбора (Новосибирска, либо Барнаула) до Бийска, туристская группа совершает организованно, под руководством водителя. В Бийске участников тура встречает проводник, который будет сопровождать группу на остальной части маршрута.

Выбор транспортного средства (автобус, микроавтобус, автомашина) определяется в зависимости от численности группы. Иногда это может быть ГАЗель, УАЗ, либо другой подготовленный для перевозки пассажиров, но не супер комфортный транспорт.

Как организовано питание?

В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В туре гид-проводник организует трехразовое питание.

Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду.

Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.

В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них.

Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов.

Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко.

Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме.

Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню.

В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание.

Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура.

Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
Л
20 сен 2022
Тур "Автотур. Золотое кольцо Алтая"
В целом тур продуман до мелочей,однако хотелось бы отметить тот факт, что природа на Телецком озере бывает нестабильной. И в случае очень сильной волны не стоит подвергать туристов такой неприятной процедуре, как бешенные скачки в легкомоторном катере по волнам (прогулка по озеру), в результате чего мы отбили себе все, что можно было. В случае таких форс-мажоров организатору тура следует иметь возможность организовать ночевку и ужин туристов на прилегающей к озеру турбазе, либо предложить переправу на пароме. Сумасшедшая поездка по Телецкому озеру испортила впечатления от предыдущих дней. Честно говоря, спина болит до сих пор и синяки на ногах не прошли ((((
В остальном, по организации питания, проживания на турбазах замечаний нет, все было чудесно!
Чуть больше времени хочется на покупку сувениров на Семинском перевале, выделенного времени не хватило и красотой полюбоваться и приобрести сувениры. Просто на этом месте большой выбор сувениров, далее по трассе меньший выбор.
Буду рекомендовать этот тур своим знакомым))
И
22 авг 2022
Были с мужем в туре Золотое кольцо Алтая с 14 августа по 21 августа. Остались незабываемые впечатления, Алтай завораживает своей красотой. Трансфер был организован замечательно. Встретили нас в Барнауле, а уезжали мы из Новосибирска, все было чётко организовано, никаких нареканий нет. Особое спасибо гиду Алексею, постоянно нам рассказывал о том, что мы проезжали. Всегда был рядом, когда был треккинг, помогал во всем. Впечатлений хватит на долго.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Л
20 сен 2022
Принимающей стороной на Алтае была из Бийска. Гид Людмила и водитель Слава.
Людмила очень спортивный инструктор, она не впервой проходит экскурсионными тропами и знает каждый камушек. Поэтому ее средний темп похода (по ее мнению)для новичка- туриста оказывается слишком быстрый (мы- то обходим каждый камушек, дабы нее получит вывих голеностопа), в результате чего часть туристов отстала и вернулась обратно. Стоит отметить, что Людмила заранее предупредила, что подъем к Каменным грибам сложный, но еще труднее будет спуск. И туристы сами для себя решили- испытывать свою судьбу или просто погулять около горного ручья.
Что не понравилось: группа туристов 12 человек. А машина, на которой мы передвигались в течение тура, оборудована полноценными 10-ю посадочными местами. Два оставшихся места - приставные откидывающиеся сиденья. Двум пассажирам было некомфортно на них сидеть; откинуться назад, чтобы подремать во время переезда, не предоставлялось возможным. При этом они оплатили ту же сумму тура, что и остальные. А первый день тура составлял переезд в 620 км!!!!!!
Просим учесть- транспорт должен быть оборудован полноценными сидячими местами согласно количеству туристов!! Понимаем, что хочется заработать больше, но все - таки комфорт должен быть для всех одинаков!! Мне бы не хотелось в следующий раз сидеть на неудобных сиденьях.
Водитель Вячеслав вёл транспорт аккуратно. Когда съехали с асфальтной дороги упаковал наши чемоданы в пакеты, в целях защиты от пыли (молодец!!!), так как наши вещи ехали в прицепе. Помогал с загрузкой и выгрузкой вещей.
Очень хочется, чтобы организаторы запланировали так называемый вечер знакомств в один из свободных вечеров, чтобы коллектив стал более сплоченным.
Отдельное спасибо Людмиле за прекрасную песню про Алтай!
Имею желание вернуться вновь на Алтай со своей семьей. Хочется, чтобы организаторы тура прислушались к нашим пожеланиям. Спасибо!!

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до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
4.9
26 отзывов
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
15 000 за всё до 4 чел.
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
75 730 за 1 человека
Лебединая сказка Алтая
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
2 отзыва
Лебединая сказка Алтая
Побывать на уникальном озере, где зимуют лебеди-кликуны, и пополнить копилку алтайских легенд
в Горно-Алтайске
23 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
от 7 000 за всё до 2 чел.
Топовые места Алтая
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Топовые места Алтая
Побывать на «Алтайском Марсе», проехать по Чуйскому тракту и головокружительным перевалам
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 09:30. ...
7 мая
5 июня
12 июня
3 июля
55 900 за 1 человека
Новогодний сон Алтая
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новогодний сон Алтая
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
31 дек
2 янв
99 900 за 1 человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
20 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
28 ноя
29 ноя
30 ноя
1 дек
от 1400012 600 за всё до 2 чел.
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