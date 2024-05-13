Экскурсии по воде в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Горно-Алтайске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600 за всё до 4 чел.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
🚤 На катере
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за человека
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«К водопадам Корбу (12,8 м), Чедор (8 м) мы отправимся на теплоходе или катере (в зависимости от того, какой водный транспорт в этот день будет доступен)»
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    Прекрасное озеро, природа, водопады
  • Р
    Руслан
    5 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
  • Е
    Евгений
    16 февраля 2024
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
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    Ирина сделала наше путешествие по Алтаю незабываемым и запоминающимся. Благодаря ей мы узнали много интересного о этом крае и его жителях. Очень рекомендую Ирину как гида для путешествия по Алтаю!

  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
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    что я видела Алтай было бы нельзя. Красоты природы восхищают и завораживают, совершенно особенный мир! Дорога не утомительная, скорее удивительно комфортная. Многочисленные остановки в красивейших местах, которые приглянулись мне самой и те, что советовала Ирина, пикник на берегу бурного потока - все это как бы сократили расстояние, поверить, что в оба конца мы преодолели 500 км невозможно! Рассказы сменялись созерцанием природы под звуки национальной музыки и это добавляло волшебства в путешествие. Ирина, как гид, как водитель, как рассказчик и, как просто человек влюбленный в этот мир, сделала поездку познавательной, увлекательной, яркой и запоминающейся. Большое спасибо!

    Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала наЗамечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на
  • А
    Алена
    19 мая 2023
    Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие! Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
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    музыкальное сопровождение и живописнейший пикничок:) С Ириной с первой минуты сложилась очень комфортная и дружелюбная атмосфера! Хочется обязательно вернуться и побывать во многих других местах Алтая! Буду также обращаться к Ирине, тк у нее разнообразная программа! Экскурсию, однозначно, рекомендую!!!

    Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие!
  • Е
    Елена
    8 сентября 2022
    «По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
    У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!
  • А
    Ангелина
    18 мая 2022
    Прогулка по Телецкому озеру на катере
    Нам безумно понравилось,это удивительное место силы! Волшебное терлецкое озеро!!! Экскурсия невероятная, очень советую всем кто думает!
  • А
    Алексей
    10 августа 2021
    Прогулка по Телецкому озеру на катере
    Экскурсия по Телецкому озеру очень понравилась, прекрасные виды, много остановок, чтобы полюбоваться водопадами и съесть вкусные чебуреки.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
  2. Прогулка по Телецкому озеру на катере
  3. Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Горно-Алтайске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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