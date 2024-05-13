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что я видела Алтай было бы нельзя. Красоты природы восхищают и завораживают, совершенно особенный мир! Дорога не утомительная, скорее удивительно комфортная. Многочисленные остановки в красивейших местах, которые приглянулись мне самой и те, что советовала Ирина, пикник на берегу бурного потока - все это как бы сократили расстояние, поверить, что в оба конца мы преодолели 500 км невозможно! Рассказы сменялись созерцанием природы под звуки национальной музыки и это добавляло волшебства в путешествие. Ирина, как гид, как водитель, как рассказчик и, как просто человек влюбленный в этот мир, сделала поездку познавательной, увлекательной, яркой и запоминающейся. Большое спасибо!