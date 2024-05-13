1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«К водопадам Корбу (12,8 м), Чедор (8 м) мы отправимся на теплоходе или катере (в зависимости от того, какой водный транспорт в этот день будет доступен)»
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда13 мая 2024Прекрасное озеро, природа, водопады
- РРуслан5 мая 2024В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
- ЕЕвгений16 февраля 2024Ирина отлично знает местные достопримечательности, историю и культуру Алтая. Во время наших экскурсий она была очень профессиональна, дружелюбна и заботлива.
- ННина9 сентября 2023Замечательное путешествие! В республике Алтай я провела 8 дней, но, если бы я не поехала на Чуйский тракт, то сказать,
- ААлена19 мая 2023Насыщенная, интереснейшая экскурсия, где каждый километр - неописуемое эстетическое удовольствие! Спасибо большое Ирине за погружение в культуру и обычаи Алтая, за
- ЕЕлена8 сентября 2022«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катереУ меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии! Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым! Спасибо за эмоции!
- ААнгелина18 мая 2022Нам безумно понравилось,это удивительное место силы! Волшебное терлецкое озеро!!! Экскурсия невероятная, очень советую всем кто думает!
- ААлексей10 августа 2021Экскурсия по Телецкому озеру очень понравилась, прекрасные виды, много остановок, чтобы полюбоваться водопадами и съесть вкусные чебуреки.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Горно-Алтайске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024