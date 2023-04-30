Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диванчик, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь

Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.

Включены завтраки.

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "МАНСАРДА" 16900Р С ЧЕЛОВЕКА

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "ПОЛУЛЮКС" 18800Р С ЧЕЛОВЕКА