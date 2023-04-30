Цветение маральника и Нижняя Катунь

Экскурсионный тур «Цветение маральника и Нижняя Катунь» на 4 дня

Описание
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Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Цветение маральника и Нижняя Катунь
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает 🤩

«Алтайская сакура»
«Алтайская сакура»
Розово-фиолетовый благоухающий маральник подарит яркие эмоции и красочные фотографии
Конная прогулка
Конная прогулка
Во время неспешной прогулки на лошадях насладитесь весенними пейзажами Алтая
Фестиваль «Цветение маральника»
Фестиваль «Цветение маральника»
Концерты, мастер-классы, торговые ряды, спортивные активности и многое другое
Свидание с маралами
Свидание с маралами
Благородные олени предстанут перед вами во всей красе
Тавдинские пещеры
Тавдинские пещеры
Захватывающая прогулка внутри скал по оборудованным проходам
Сердце Катуни
Сердце Катуни
Увидите остров с высоты птичьего полета и узнаете его легенду

Описание

Тур для тех, кто хочет полюбоваться цветением маральника и пейзажами весеннего Алтая, активно провести мини-отпуск и зарядиться энергетикой гор!

Вас ждет:

  • Камышлинский водопад
  • Остров Патмос
  • Слияние горных рек
  • Ворота Сартакпая
  • Чемальская ГЭС с тарзанками и качающимися мостами
  • Долина Горных Духов, водопад Чеч-Кыш и остров сердце Катуни с высоты птичьего полета
  • Маральник, конная экскурсия, пантовые ванны (по желанию)
  • Потрясающие локации с благоухающим маральником

Программа тура по дням

1 день

Фестиваль «Цветение маральника»

8.00 Завтрак в кафе
9.00 Фестиваль Цветение маральника на Бирюзовой Катуни и экскурсия в Тавдинские пещеры
13.00 Заселение на базу отдыха
15.00 Отдых свободное время
18.00 Совместный ужин на мангале
20.00 Баня для желающих
Фестиваль «Цветение маральника»Фестиваль «Цветение маральника»Фестиваль «Цветение маральника»Фестиваль «Цветение маральника»
2 день

Большой экскурсионный день

9.00 Завтрак
10.00 Большой экскурсионный день: Маральник и конная экскурсия к месту пастбища маралов
о. Патмос и Чемальская ГЭС, козья тропа, Долина горных духов
19.00 Баня
BBQ. Посиделки у костра
Большой экскурсионный деньБольшой экскурсионный деньБольшой экскурсионный деньБольшой экскурсионный деньБольшой экскурсионный деньБольшой экскурсионный день
3 день

Камышлинский водопад

9.00 Завтрак. Сбор вещей
11.00 Выезд на экскурсию на Камышлинский водопад (моторафтинг по желанию)
16.00 Выезд домой.
Прибытие ориентировочно в 1.00
Камышлинский водопадКамышлинский водопад

Проживание

Тур предусматривает размещение в одной из трех баз отдыха в туристическом районе «Нижняя Катунь»: парк-отель «Кедровый остров», отель «Золотые пески», ЭКО-отель «Алтика».

Стоимость тура зависит от условий размещения.

РазмещениеСтоимость тура, рублей с человека
«Кедровый остров», номер класса «Турист»13900
«Кедровый остров», номер класса «Стандарт»17300
«Золотые пески», номер класса «Мансарда»16900
«Золотые пески», номер класса «Полулюкс»18800
«Алтика», номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс»21500

Предполагается 2-3 местное размещение. В стоимость включены завтраки.

Скидки на детей рассчитываются индивидуально. Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 30%, без доп. места до 7 лет - 50%.

Варианты проживания

Кедровый остров

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь

Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец.

На три номера чайник, телевизор, санузел.

Включены завтраки.

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "ТУРИСТ" 13900Р С ЧЕЛОВЕКА

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "СТАНДАРТ" 17300Р С ЧЕЛОВЕКА

Кедровый островКедровый островКедровый островКедровый остров

Золотые пески

2 ночи

Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.

Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диванчик, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь

Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.

Включены завтраки.

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "МАНСАРДА" 16900Р С ЧЕЛОВЕКА

СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "ПОЛУЛЮКС" 18800Р С ЧЕЛОВЕКА

Золотые пескиЗолотые пескиЗолотые пескиЗолотые пески

Алтика

2 ночи

Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.

Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.

В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, мини-холодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.

Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.

СТОИМОСТЬ ТУРА 21500Р

АлтикаАлтикаАлтикаАлтикаАлтика

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание на базах отдыха (2-3 местное размещение)
  • Завтраки
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Завтрак в день приезда - средний чек 400р
  • Обеды и ужины - средний чек 700р в день
  • Тавдинские пещеры - 250р
  • Прыжки с тарзанки - от 400р
  • Долина Горных Духов, Камышлинский водопад - 200р
  • Моторафтинг - 500р
  • Конная экскурсия (по согласованию)
Место начала и завершения?
г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Пледы и подушечки для шеи в автобус, одежду по сезону, теплую одежду (носки, свитер, ветровку), 2 пары удобной обуви на ребристой подошве без каблука, пижаму, сланцы, купальник, солнцезащитный крем, очки, головной убор, гигиеническую помаду, средства личной гигиены, большое банное полотенце, термос, набор одноразовой посуды (для пикника), внешнее зарядное устройство, фонарик, маленький коврик-пенку, чтобы сидеть на привале. Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы), берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий, закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.

Места сбора групп
г. Кемерово 28.04.23 в 22.30 Летний вокзал
г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 29.04.23 в 01.00
г. Новосибирск 28.04.23 в 23.00 ЖД Вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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