Экскурсионный тур «Цветение маральника и Нижняя Катунь» на 4 дня
апр
Что вас ожидает 🤩
Описание
Тур для тех, кто хочет полюбоваться цветением маральника и пейзажами весеннего Алтая, активно провести мини-отпуск и зарядиться энергетикой гор!
Вас ждет:
- Камышлинский водопад
- Остров Патмос
- Слияние горных рек
- Ворота Сартакпая
- Чемальская ГЭС с тарзанками и качающимися мостами
- Долина Горных Духов, водопад Чеч-Кыш и остров сердце Катуни с высоты птичьего полета
- Маральник, конная экскурсия, пантовые ванны (по желанию)
- Потрясающие локации с благоухающим маральником
Программа тура по дням
Фестиваль «Цветение маральника»
Большой экскурсионный день
Камышлинский водопад
Проживание
Тур предусматривает размещение в одной из трех баз отдыха в туристическом районе «Нижняя Катунь»: парк-отель «Кедровый остров», отель «Золотые пески», ЭКО-отель «Алтика».
Стоимость тура зависит от условий размещения.
|Размещение
|Стоимость тура, рублей с человека
|«Кедровый остров», номер класса «Турист»
|13900
|«Кедровый остров», номер класса «Стандарт»
|17300
|«Золотые пески», номер класса «Мансарда»
|16900
|«Золотые пески», номер класса «Полулюкс»
|18800
|«Алтика», номера класса «Стандарт» и «Стандарт плюс»
|21500
Предполагается 2-3 местное размещение. В стоимость включены завтраки.
Скидки на детей рассчитываются индивидуально. Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 30%, без доп. места до 7 лет - 50%.
Варианты проживания
Кедровый остров
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть пантолечебница, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать, или две односпальных, есть возможность поставить доп. место, шкаф набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
Номера класса "Турист", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец.
На три номера чайник, телевизор, санузел.
Включены завтраки.
СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "ТУРИСТ" 13900Р С ЧЕЛОВЕКА
СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "СТАНДАРТ" 17300Р С ЧЕЛОВЕКА
Золотые пески
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично. На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Полулюкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диванчик, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь
Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.
Включены завтраки.
СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "МАНСАРДА" 16900Р С ЧЕЛОВЕКА
СТОИМОСТЬ С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ КЛАССА "ПОЛУЛЮКС" 18800Р С ЧЕЛОВЕКА
Алтика
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, мини-холодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.
Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж.
СТОИМОСТЬ ТУРА 21500Р
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание на базах отдыха (2-3 местное размещение)
- Завтраки
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Завтрак в день приезда - средний чек 400р
- Обеды и ужины - средний чек 700р в день
- Тавдинские пещеры - 250р
- Прыжки с тарзанки - от 400р
- Долина Горных Духов, Камышлинский водопад - 200р
- Моторафтинг - 500р
- Конная экскурсия (по согласованию)
- Место начала и завершения?
- г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Новосибирск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Пледы и подушечки для шеи в автобус, одежду по сезону, теплую одежду (носки, свитер, ветровку), 2 пары удобной обуви на ребристой подошве без каблука, пижаму, сланцы, купальник, солнцезащитный крем, очки, головной убор, гигиеническую помаду, средства личной гигиены, большое банное полотенце, термос, набор одноразовой посуды (для пикника), внешнее зарядное устройство, фонарик, маленький коврик-пенку, чтобы сидеть на привале. Вещи складываем в мягкие дорожные сумки (не чемоданы), берем с собой маленькие рюкзаки для экскурсий, закрытую обувь на резиновой подошве для сплава.
- Места сбора групп
- г. Кемерово 28.04.23 в 22.30 Летний вокзалг. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 29.04.23 в 01.00г. Новосибирск 28.04.23 в 23.00 ЖД Вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.