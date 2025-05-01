Зимний Алтай — волшебная сказка, оживающая в снежных пейзажах.Вершины гор, укутанные белоснежным покрывалом леса и зеркальные озёра создают атмосферу спокойствия и умиротворения.Здесь можно насладиться катанием на горных лыжах, прогулками на

снегоходах, а также посетить удивительные природные памятники, такие как Камышлинский водопад или Лебединое озеро, слияние Чуи и Катуни и многие другие. Приглашаем вас в новогоднее путешествие с праздничным ужином, зимними забавами и интересными локациями! Мы даже успеем погадать и привлечь удачу в Новом году.

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Описание тура

Организационные детали

Комплект необходимой одежды: тёплый пуховик и брюки, 1–2 тёплых свитера, несколько футболок и термобельё, тёплая шапка, шарф, варежки, комплект одежды для гостиницы.

Также важно иметь тёплую обувь. Оптимальный выбор — валенки. Если в вашем арсенале их нет, советуем взять самые тёплые ботинки/сапоги, достаточно удобные и просторные, чтобы нога в шерстяном носке чувствовала себя свободно.

Не забудьте купальник и большое полотенце, если мечтаете о купании в незамерзающих Голубых озёрах.

Питание: предусмотрено 2-разовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.