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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«Полюбуемся Тельдекпенскими порогами с подвесного моста в Ороктое, посетим село Чемал и остров Патмос, проедем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту и окажемся на волшебном Гейзеровом озере с необычными узорами»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Прокатимся по знаменитому Чуйскому тракту и послушаем шум воды на порогах»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5250042 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
«За неделю путешествия вы побываете на «Марсе», полюбуетесь бирюзовым озером с необычными узорами, проедете по красивейшему Чуйскому тракту, покатаетесь на пароме по Телецкому озеру и удивитесь устойчивости «каменных грибов» в урочище Аккурум»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
«За два дня мы увидим самую красивую дорогу России — знаменитый Чуйский тракт, — высадимся среди марсианских пейзажей и исследуем древние петроглифы эпохи неолита»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Мобильная связь есть везде, за исключением нескольких отрезков Чуйского тракта»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Приглашаем провести 4 активных дня на Алтае: будем много гулять, поднимемся к Куехтанарским озерам, проедем по Чуйскому тракту и рассмотрим необычные узоры Гейзерного озера»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Начнём путешествие с Чуйского тракта — древнего торгового пути»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
«Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва»
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны – Чуйскому тракту»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Чуйский тракт - древнейший путь из Сибири в Азию»
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
«Вас ждет путешествие по Чуйскому тракту, Вы проедете почти до Монголии»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic»
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера»
22 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира»
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«7:40 Выезд на большую экскурсию по Чуйскому тракту: Семинский перевал, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и бесконечные просторы гор»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Начало: г. Горно-Алтайск
«Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«Доберёмся до Чуйского тракта через Канскую степь и несколько перевалов, а потом свернём в Каракольскую долину»
15 июня в 10:00
103 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Вас также ждут Чуйский тракт, комплекс петроглифов Калбак-Таш, озёра Киделю и Гейзерное и Каракольская долина»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Вы насладитесь красотами Чуйского тракта, узнаете много алтайских легенд и даже познакомитесь с творчеством художника Г»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию»»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»»
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие по Чуйскому тракту до Алтайского Марса
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Мы проедем по Чуйскому тракту, увидим перевалы Семинский и Чике-Таман»
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска с 08:00 до 11:00 и по Чуйскому тракту поедем в село Кош-Агач»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Мы с вами проедем сотни километров по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«В этот день первым делом побываем на Чуйском тракте — одной из самых красивых дорог мира»
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
«После завтрака выселяемся из отеля и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России»
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту»
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
«Отправляемся в путешествие по одной из самых красивых автодорог в мире — по Чуйскому тракту, протянувшемуся до самой Монголии»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
«Позавтракав в отеле, начинаем путь в Каракольскую долину по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии «National Geographic»»
13 июля в 08:00
104 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
«Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва»
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
«Мы восхитимся эстетичным Чуйским трактом, который журнал National Geographic включил в число красивейших дорог мира»
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Мы познакомим вас с лучшими местами Алтая: попетляем по серпантинам Чуйского тракта, прокатимся на катере по Телецкому озеру, познакомимся с маралами, которые живут только на Алтае, и попробуем натуральный горный мед»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
67 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Это путешествие насыщено активностями: вы увидите главные достопримечательности Чуйского тракта, перевал Кату-Ярык, отражение белоснежных вершин в воде озера Киделю»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Восхождение на Белуху через Делоне
Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул
«Попутно полюбуемся красотой Чуйского тракта, наслаждаемся пейзажами Аккемского озера и дышим чистым горным воздухом»
23 июня в 10:00
14 июля в 10:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения6 июня 2024Нашим гидом была Инна. Очень доброжелательная и общительная девушка, легко нашли контакт. Очень интересно рассказывала про местность, на все наши вопросы давала ответ. Путешествовали в семиместном минивэне, было комфортно. Природа великолепная, поездкой все остались довольны
- ССузана4 июня 2024Фантастический тур! Алексей крутой гид, оказался не просто проводником, но и другом на всю поездку. Очень хорошо провели время, заезжали в некоторые места не указанные в туре, если позволяло время. Все мега понравилось, буду советовать друзьям!
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
- ТТатьяна30 мая 2024Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень приятный и интересный собеседник, умеющий создать комфортный микроклимат в группе. Спасибо организаторам за красивый и познавательный тур!
- ВВалентина26 мая 2024Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
- ТТатьяна23 мая 2024Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чуйский тракт»
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