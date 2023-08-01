Наш новый тур позволяет, живя в деревянных домиках, совершать увлекательные конные экскурсии с погружением в природу Алтая и его древнюю историю.
А по вечерам гостей ждет знакомство с бытом и традициями жителей Алтайских гор, ну и конечно же жаркая банька и посиделки у костра.
Также есть интересные варианты данного тура: Погружение в Алтай и Нижняя Катунь и Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг.
мая
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Переезд до кордона Ару-Кем
Прибытие в эко-отель «Таёжник».
Возможно самостоятельно на личном авто, на междугороднем автобусе, заказанной машине или с коллективным трансфером из аэропорта Горно-Алтайска – строго до 12 часов!
Поскольку после всех мероприятий на Таёжнике группу ждёт переезд на кордон Ару-кем, где гости будут жить ближайшие 5 дней.
Этот увлекательный путь со всеми запланированными остановками занимает не менее 7 часов.
По прибытии в эко-отель Таёжник гостей встретит гид, познакомит с обстановкой и проводит на завтрак в кафе до 10:30.
Если вся группа в сборе, то закончив сборы выезжаем на маршрут Таёжник – Ару-кем и обедаем по дороге в кафе.
Если не все в сборе – ожидание и обед в кафе “Таежник”, потом выезд по маршруту.
Переезд до кордона Ару-Кем проходит по знаменитому Чуйскому тракту под рассказы о его достопримечательностях.
По дороге запланированы остановки на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с. Кулада.
Также и технические остановки (магазин, заправка, туалет).
К вечеру прибываем на кордон, где заселяемся, согласно выбранным вариантам размещения.
Ужинаем в кафе, баня.
Вечер знакомств и отдых.
Расстояние: авто 178 км.
Пещера Арукемская - озеро Арукем
Общий подъём в 8 утра и завтрак в 9:00 в кафе.
Сборы.
Инструктаж по технике безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами.
В этот день участников ожидает не сложный конный переход.
Преимущественно путь пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса.
Свернув с неё на поляну, путники оставят на время коней, чтобы и совершат небольшой подъем к пещере, из которой открывается прекрасный вид на долину реки Арыгем.
Спустившись снова на поляну туристы уже верхом отправляются к чистому горному озеру Ару-Кем.
Здесь уставших ждёт отдых, голодных – обед, желающих – купание.
Насладившись отдыхом у воды, путники продолжают конную прогулку сначала вдоль озера а потом и в сторону кордона, приютившего на неделю.
По прибытии всех возвращение на стоянку сех ожидает ужин в кафе, мытьё в бане и мастер-класс.
Сегодня это национальная игра «Камчи» – сбивание плеткой деревянных болванок.
Расстояние: кони 15 км, пешком 2 км.
Конная экскурсия на перевал Кара-Таш (Черный камень)
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в дорогу.
Сегодня туристам предстоит преодолеть маршрут, пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону, расположенную выше уровня леса, на высоте 2000 м. где погода может значительно отличаться от долинной.
По пути, на священном перевале путешественники увидят повязанные ленты на деревьях.
Здесь они узнают про этот древний обряд и не только.
С перевала Кара-Таш открывается панорама всей Каракольской долины и видны ближайшие два села с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
А при спуске с перевала показывается священная гора Уч-Энмек.
Укрывшись в ближайшем леске на берегу временного русла, группа готовит чай на костре и обед в виде перекуса.
Отдохнув, туристы отправляются на стоянку, теперь их ждёт длинный спуск в долину.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс.
На этот раз – по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Расстояние: кони 18 км
Конная экскурсия в долину курганов и к наскальным рисункам
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Зато день насыщен культурными памятниками.
Первым станет урочище Соору – большая долина в которой расположено более 450 археологических объектов.
Среди них стоянка древних людей, скифские курганы, тюркские балбалы.
Здесь гостей ждёт захватывающая экскурсия в прошлое.
Продолжив путь и преодолев небольшой, но крутой перевал, туристы располагаются на пикник у речки на поляне.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на гриву хребта.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая и история о нём.
Спустившись к лошадям, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин, мастер-класс и баня.
В этот раз – мастер-класс по стрельбе из Алтайского лука.
Расстояние: кони 18 км, пешком 1 км.
Конная экскурсия к Башадарским курганам
Завтрак в кафе.
Конная и местами автомобильная дорога идет по территории природного парка Уч-Энмек ровно без подъёмов и спусков, лишь изредка пересекая ручьи и речки вброд или по мостам.
Курганы расположены неподалеку от села Боочи, на на левом береку реки Каракол. Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.).
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня.
Ужин.
Подготовка к отъезду.
Расстояние: кони 25 км.
Переезд до эко-отеля Таежник, отъезд
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.
Следуем до эко-отеля Таежник, где заканчивается программа тура.
В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска на рейсах с вылетом после обеда, а также уехать до городов Барнаул (выезд ориентировочно в 16:00) и Барнаул и Новосибирск вечером в 22:30, возможно либо уехать в Горно-Алтайск, откуда можно уехать до данных городов в более раннее время.
Переночевать на территории эко-отеля Таежник возможно в палаточном лагере без дополнительной оплаты, в номерном фонде только при наличии свободных мест за дополнительную плату.
Для тех кто остается на территории эко-отеля Таежник до вечера возможно организовать экскурсию в национальный музей имени Анохина за дополнительную плату, также можно подняться пешком на гору Черепан, либо совершить экскурсию в ГЛК Манжерок, где на гондольном подъемнике можно подняться на обзорную площадку на горе Малая Синюха, откуда открывается вид на долину Катуни.
На территории отеля находится кафе в котором можно заказать блюда по меню.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках или в деревянных домиках (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- в палатке – 50 000 руб. /чел., доплата за одноместное размещение 3 000 руб.;
- в домиках на 4-5 чел., удобства на территории – 56 000 руб. /чел., доплата за двух, -одноместное размещение в 2-хместном домике без печки 5 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение на базовой стоянке конной части в палатках.
Размещение по возвращению с конной части в палатках.
Летние домики
Теплый домик с печкой по 4-5 чел в домике, если хотите проживать вдвоем (под запрос) в летнем доме без печки (в горах бывает холодно), удобства (туалет, баня) на территории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска с временем прилета до 12:00
- Транспортные перевозки по программе
- Аренда коней
- Аренда необходимого снаряжения
- Размещение согласно выбранного варианта
- 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин в кафе, обед в виде перекуса в полевых условиях
- Работа гида
- Работа конюхов
- Рекреационные сборы, входные билеты
- Баня каждый день
- Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
- Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год, оформляется и оплачивается заранее
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце (приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуется иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входит ли трансфер до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Требования к подготовке и возрасту участников
На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).
Особенности маршрута
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок.
- Внимание! При приобретении билетов на самолет выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 12:00 по местному времени!
- Размещение на базовой стоянке конной части в двух вариантах: палатки и деревянные домики (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается). Размещение по возвращению с конной части в палатках или летних домика эко-отеля Таежник или летних домиках отеля Любава.
- Конная часть маршрута легкая, не требует специальной подготовки
- Подойдет для семейного отдыха, на маршрут допускаются дети от 10 лет.
- Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов.
- Баня каждый день.
- На стоянке постоянно есть эл. энергия
- Всегда можно выйти на связь, на стоянке (МТС – мобильная связь без интернета)
- В один из вечеров – концерт горлового пения
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Несмотря на довольно прохладную погоду для лета - в горах ощутимо холоднее, чем, скажем, в городе - и частую смену дождя и солнца нужно воспринимать спокойно. Один единственный дружеский совет я бы дала всем, кто раздумывает: домик или палатка? - берите проживание в домике! И только если вы закалённый холодом и походами, тогда можно и в палатке пожить.
Очень нам повезло с нашим гидом Андреем, ему отдельная моя благодарность за ответы на все вопросы, ответственность и собранность, за настольные игры и готовность поддержать коллектив в своём желании/нежелании что-то делать:)
И, конечно, большая теплая благодарность Учуралу Николаевичу, в гостях у которого нам начал открываться такой удивительный Алтай ⛰️💚🏞️
Нас дождались на турбазе, накормили обедом и настоящее путешествие по Алтаю началось.
От турбазы мы поехали на кордон Ару-Кем, место нашей постоянной дислокации на все время нашего знакомства с Алтаем.
Будущим туристам могу сказать однозначно - в туре с вами рядом всегда будут профессионалы! Чувствуется, что они любят свое дело, любят свой край и готовы всем показать, как прекрасен Алтай.
На протяжении всего тура вам не придется скучать, вы сможете оценить красоту Алтайских гор, узнать обычаи и историю коренных жителей горного Алтая. Активный отдых вам обеспечен.
Благодарим нашего гида Антона и сотрудников кордона Ару-Кем, без которых это путешествие по Алтаю не было бы таким насыщенным и интересным.
Однозначно, рекомендую всем активное погружение в Алтай.
Ни одна фотография, ни одно видео, не передает то, что видишь собственными глазами.
Мы были, и мы ещё вернемся)