Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Можно жить в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем), а можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха (за доплату). Мы поможем с бронированием проживания в гостиницах или базах отдыха.

Питание. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Часто в гостиницах завтрак входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Мобильная связь. С мобильной связью и возможность выходить в интернет всё хорошо, за исключением нескольких участков. Но отвлекаться на звонки не захочется.