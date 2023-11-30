Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Авторский тур в Горно-Алтайске

Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд

5
7 отзывов
В путешествии мы будем чередовать пешие прогулки и переезды на машине.

Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Ближайшие даты:
4
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Можно жить в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем), а можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха (за доплату). Мы поможем с бронированием проживания в гостиницах или базах отдыха.

Питание. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Часто в гостиницах завтрак входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.

Мобильная связь. С мобильной связью и возможность выходить в интернет всё хорошо, за исключением нескольких участков. Но отвлекаться на звонки не захочется.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долина

Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Начнём путь по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту, сделав остановку на Семинском перевале высотой 1717 метров, который разделяет Северный и Центральный Алтай. Вы посмотрите на стелу на вершине, установленную в честь двухсотлетия присоединения Горного Алтая к России.

Затем посетим Усть-Канскую пещеру — широкий грот в горе-скале, где была обнаружена стоянка древних людей, первая подобная на территории Северной Азии. В ходе раскопок здесь были найдены фрагменты орудий труда и останки вымерших животных, в частности винторогой антилопы, исчезнувшей раньше мамонтов.

Преодолеем перевалы Ябоганский и Громотуха, любуясь синей лентой реки Кокса на дне ущелья в окружении почти отвесных склонов, покрытых лесной растительностью. И после окажемся в живописной Уймонской долине, где разместимся в уютном туркомплексе в районе села Усть-Кокса.

Чуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долинаЧуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долинаЧуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долинаЧуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долина
2 день

Посещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулка

Сегодня исследуем достопримечательности и занимательные места Уймонской долины. Заглянем в дом-музей им. Рериха на территории усадьбы конца 19 века: вы узнаете о ставшей легендарной Центрально-Азиатской экспедиции семьи. Побываем на творческой выставке необычных изделий и украшений из кедра и минералов.

Заедем в Музей культуры и истории (старообрядчества), где экспонаты — предметы быта, одежда, книги, которыми пользовались в давние времена местные крестьяне и староверы. Именно здесь находится заветная страна Беловодье, в которую стремились приверженцы старой веры во времена церковного раскола.

Оставим время, чтобы пешком или верхом на лошадях прогуляться до места слияния Коксы и Катуни. Ночь проведём в том же туркомплексе.

Посещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулкаПосещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулкаПосещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулкаПосещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулка
3 день

Белуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баня

Утром переезжаем в посёлок Тюнгур (50 км). По дороге найдём подходящее место, чтобы полюбоваться мистической Белухой, покрытой снежным одеялом — наивысшей точкой Сибири и Горного Алтая. Ещё через 12 км пути прогуляемся по тропе Тюнгур 7-8 км до урочища Толоно, знаменитого находящимися здесь каменными изваяниями тюркского периода. На большой поляне высоко над Катунью вы увидите несколько мегалитов — по-алтайски они называются «кезер-таш», камень предков. Также их называют «каменными бабами». Тюрки верили, что душа умершего может быть заключена шаманом в камень, и устанавливали их рядом с могилами или жертвенными холмиками.

Завершим день посещением настоящей сибирской баньки.

Белуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баняБелуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баняБелуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баняБелуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баня
4 день

Программа на выбор

Сегодня у вас есть возможность выбрать, как провести день.

Первый вариант.
После завтрака неспешно прогуляемся, посетим лавки старообрядцев и заглянем на медовую пасеку, где желающие купят натуральный алтайский мёд. После, тем же маршрутом, что и в первый день, вернёмся в Горно-Алтайск. По согласованию, можем
заехать в Каракольскую долину на небольшую экскурсию.

Второй вариант.
Ранний подъём и проезд по маршруту через Денисову пещеру, где были найдены останки вымершего подвида людей — денисовцев, и Белокуриху с прогулкой по курортному городку, знаменитому минеральными водами и ионизированным горным воздухом. Этот путь займёт больше времени, а дорога будет менее комфортная — в основном, грунтовая или плохой асфальт. Но новые места и живописные пейзажи восполнят этот недостаток.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе, переезды между локациями на кроссовере или минивене
  • Работа гида
  • Проживание в палатках
  • Общественное кемпинговое снаряжение
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе: 400-600 руб. за один приём
  • Проживание в гостинице или на базе отдыха: от 3000 руб. за номер в сутки
  • Билеты в музеи: 200-300 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по договорённости, утро
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
30 ноя 2023
Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
И
20 сен 2023
Огромное спасибо команде Константина!!!! Всё супер!!! Спасибо гиду Николаю!!! Спасибо Алтаю!!! Спасибо всем кто подарил прекрасные пять дней счастья! Всем кто не был на Алтае - НАДО ЕХАТЬ!
Алла
24 авг 2023
Нашим гидом был Дмитрий. Путешествовали женской компанией (6человек). Дима показал нам множество локаций, слушали его, открыв рот. На любые просьбы быстро реагировал. Путешествовать с ним безопасно и увлекательно!
Татьяна
31 июля 2023
Наша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие от четырехдневного путешествия по Чуйскому тракту и Уймонской долине. Прекрасные виды гор, невообразимая красота Катуни, Коксы, водопадов Большой Громатухи, быстроходный катер и бережно шагающие кони оставили самые яркие впечатления от поездки. Отдельная благодарность гиду Николаю за сопровождение экскурсии и веселье в поездке. Также выражаем признательность Ирине за прекрасную логистику и Константину за разработку маршрута путешествия! Если вы захотите получить первое представление о Горном Алтае, то непременно воспользуйтесь этим вариантом тура. Мы пониманием, что увидели малую толику всех красот мистического и завораживающего Горного Алтая, но тем сильнее стало наше желание посетить и другие места силы уже полюбившегося нам региона.
Наша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие отНаша небольшая, но очень любопытствующая, интересующаяся, выносливая группа получила ни с чем не сравнимое удовольствие от
С
30 июня 2023
Алтай великолепен.
Константину спасибо за прекрасную организацию тура, быстрое реагирование на форс-мажорные обстоятельства.
Гиду Алексею, спасибо за хорошую компанию и трепетное отношение к нашим скромным персонам, чистый и комфортный автомобиль.
Тур прошёл отлично. Описывать смысла нет, всё надо видеть своими глазами.
Рекомендую.
И
30 мая 2023
Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид - Дмитрий. Встретил в аэропорту и помчались знакомиться с Алтаем. Получилось замечательное путешествие: мы не встречали толпы туристов и никуда не торопились, маршрут продуман комфортно. Очень повезло увидеть цветение Маральника в горах, т. к. в этом году он зацвел поздно (20 мая!). Красота невероятная 😍. Дмитрий влюблен в Алтай, поэтому мы увидели самое интересное и попробовали самое вкусное 🙂. Отдельный респект за кофе на природе - восхитительно! Обязательно приедем еще раз, чтобы посмотреть на бирюзовую Катунь (в этот раз она была не очень бирюзовая) и посетить другие маршруты. Однозначно выберем Константина и его команду👍
Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -Всё прошло идеально! Константин предложил маршрут, порекомендовал отели/локации для проживания. Все четко. Нас сопровождал гид -
А
25 фев 2023
Всё понравилось. Помимо согласованной программы получили и ещё несколько дополнительных объектов. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Дмитрию за путешествие и Константину за организацию.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места3-дневные туры4-дневные турыГора БелухаПрирода и пейзажиГоры

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