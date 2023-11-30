Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Можно жить в палаточном лагере (палатки и кемпинговое оборудование мы предоставляем), а можно снять номер в гостинице или деревянный домик на базе отдыха (за доплату). Мы поможем с бронированием проживания в гостиницах или базах отдыха.
Питание. Как правило, останавливаемся в кафе. Если стоим палаточным лагерем, можем сами готовить на огне. Также на некоторых базах отдыха есть общественная зона для приготовления пищи. Часто в гостиницах завтрак входит в стоимость проживания. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно предупредите организаторов заранее.
Мобильная связь. С мобильной связью и возможность выходить в интернет всё хорошо, за исключением нескольких участков. Но отвлекаться на звонки не захочется.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, Усть-Канская пещера, перевалы Ябоганский и Громотуха, Уймонская долина
Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Начнём путь по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту, сделав остановку на Семинском перевале высотой 1717 метров, который разделяет Северный и Центральный Алтай. Вы посмотрите на стелу на вершине, установленную в честь двухсотлетия присоединения Горного Алтая к России.
Затем посетим Усть-Канскую пещеру — широкий грот в горе-скале, где была обнаружена стоянка древних людей, первая подобная на территории Северной Азии. В ходе раскопок здесь были найдены фрагменты орудий труда и останки вымерших животных, в частности винторогой антилопы, исчезнувшей раньше мамонтов.
Преодолеем перевалы Ябоганский и Громотуха, любуясь синей лентой реки Кокса на дне ущелья в окружении почти отвесных склонов, покрытых лесной растительностью. И после окажемся в живописной Уймонской долине, где разместимся в уютном туркомплексе в районе села Усть-Кокса.
Посещение музеев, выставка изделий из кедра, прогулка
Сегодня исследуем достопримечательности и занимательные места Уймонской долины. Заглянем в дом-музей им. Рериха на территории усадьбы конца 19 века: вы узнаете о ставшей легендарной Центрально-Азиатской экспедиции семьи. Побываем на творческой выставке необычных изделий и украшений из кедра и минералов.
Заедем в Музей культуры и истории (старообрядчества), где экспонаты — предметы быта, одежда, книги, которыми пользовались в давние времена местные крестьяне и староверы. Именно здесь находится заветная страна Беловодье, в которую стремились приверженцы старой веры во времена церковного раскола.
Оставим время, чтобы пешком или верхом на лошадях прогуляться до места слияния Коксы и Катуни. Ночь проведём в том же туркомплексе.
Белуха, каменные изваяния в урочище Толоно, сибирская баня
Утром переезжаем в посёлок Тюнгур (50 км). По дороге найдём подходящее место, чтобы полюбоваться мистической Белухой, покрытой снежным одеялом — наивысшей точкой Сибири и Горного Алтая. Ещё через 12 км пути прогуляемся по тропе Тюнгур 7-8 км до урочища Толоно, знаменитого находящимися здесь каменными изваяниями тюркского периода. На большой поляне высоко над Катунью вы увидите несколько мегалитов — по-алтайски они называются «кезер-таш», камень предков. Также их называют «каменными бабами». Тюрки верили, что душа умершего может быть заключена шаманом в камень, и устанавливали их рядом с могилами или жертвенными холмиками.
Завершим день посещением настоящей сибирской баньки.
Программа на выбор
Сегодня у вас есть возможность выбрать, как провести день.
Первый вариант.
После завтрака неспешно прогуляемся, посетим лавки старообрядцев и заглянем на медовую пасеку, где желающие купят натуральный алтайский мёд. После, тем же маршрутом, что и в первый день, вернёмся в Горно-Алтайск. По согласованию, можем
заехать в Каракольскую долину на небольшую экскурсию.
Второй вариант.
Ранний подъём и проезд по маршруту через Денисову пещеру, где были найдены останки вымершего подвида людей — денисовцев, и Белокуриху с прогулкой по курортному городку, знаменитому минеральными водами и ионизированным горным воздухом. Этот путь займёт больше времени, а дорога будет менее комфортная — в основном, грунтовая или плохой асфальт. Но новые места и живописные пейзажи восполнят этот недостаток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе, переезды между локациями на кроссовере или минивене
- Работа гида
- Проживание в палатках
- Общественное кемпинговое снаряжение
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе: 400-600 руб. за один приём
- Проживание в гостинице или на базе отдыха: от 3000 руб. за номер в сутки
- Билеты в музеи: 200-300 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Константину спасибо за прекрасную организацию тура, быстрое реагирование на форс-мажорные обстоятельства.
Гиду Алексею, спасибо за хорошую компанию и трепетное отношение к нашим скромным персонам, чистый и комфортный автомобиль.
Тур прошёл отлично. Описывать смысла нет, всё надо видеть своими глазами.
Рекомендую.