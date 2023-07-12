Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом

Остальная доставка за дополнительную плату.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Рекомендации по доставке из Новосибирска.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Рекомендации по доставке из Барнаула.

Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.

Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).