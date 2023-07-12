Погружение в Алтай и Нижняя Катунь
А после неспешного общения с алтайскими лошадками, гостей Алтай ждет всплеск адреналина, вы станете покорителями белой воды, отправившись на рафтинг по реке Катунь. Также есть интересные варианты данного тура: Погружение в Алтай. Конный тур и Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до кордона Ару-Кем
Возможно самостоятельно на личном авто, на междугороднем автобусе, заказанной машине или с коллективным трансфером из аэропорта Горно-Алтайска – главное – до 12 часов!
Поскольку после всех мероприятий на Таёжнике группу ждёт переезд на кордон Ару-кем, где гости будут жить ближайшие 5 дней.
Этот увлекательный путь со всеми запланированными остановками занимает не менее 7 часов.
Итак, по прибытии в эко-отель Таёжник гостей встретит гид, познакомит с обстановкой и проводит на завтрак в кафе до 10:30.
Если вся группа в сборе, то закончив сборы выезжаем на маршрут Таёжник –Ару-кем и обедаем по дороге в кафе.
Если не все в сборе – ожидание и обед в кафе “Таежник”, потом выезд по маршруту.
Переезд до кордона Ару-Кем проходит по знаменитому Чуйскому тракту под рассказы о его достопримечательностях.
По дороге запланированы остановки на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с. Кулада.
Также и технические остановки (магазин, заправка, туалет).
К вечеру прибываем на кордон, где заселяемся, согласно выбранным вариантам размещения.
Ужинаем в кафе, моемся в бане.
Вечер знакомств и отдых.
Протяженность: авто – 178 км.
Пещера Арукемская - оз. Ару-Кем
Общий подъём в 8 утра и завтрак в 9:00 в кафе.
Сборы.
Инструктаж по технике безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами.
В этот день участников ожидает не сложный конный переход.
Преимущественно путь пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса.
Свернув с неё на поляну, путники оставят на время коней, чтобы и совершат небольшой подъем к пещере, из которой открывается прекрасный вид на долину реки Арыгем.
Спустившись снова на поляну туристы уже верхом отправляются к чистому горному озеру Ару-Кем.
Здесь уставших ждёт отдых, голодных – обед, желающих – купание.
Насладившись отдыхом у воды, путники продолжают конную прогулку сначала вдоль озера а потом и в сторону кордона, приютившего на неделю.
По прибытии всех возвращение на стоянку всех ожидает ужин в кафе, мытьё в бане и мастер-класс.
Сегодня это национальная игра «Камчи» – сбивание плеткой деревянных болванок.
Протяженность: кони – 15 км, пешком – 2 км.
Перевал Кара-Таш (Черный камень)
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в дорогу.
Сегодня туристам предстоит преодолеть маршрут, пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону, расположенную выше уровня леса, на высоте 2000 м. где погода может значительно отличаться от долинной.
По пути, на священном перевале путешественники увидят повязанные ленты на деревьях.
Здесь они узнают про этот древний обряд и не только.
С перевала Кара-Таш открывается панорама всей Каракольской долины и видны ближайшие два села с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
А при спуске с перевала показывается священная гора Уч-Энмек.
Укрывшись в ближайшем леске на берегу временного русла, группа готовит чай на костре и обед в виде перекуса.
Отдохнув, туристы отправляются на стоянку, теперь их ждёт длинный спуск в долину.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс.
На этот раз – по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Конный переход: 18 км.
Долина курганов и наскальные рисунки
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Зато день насыщен культурными памятниками.
Первым станет урочище Соору – большая долина в которой расположено более 450 археологических объектов.
Среди них стоянка древних людей, скифские курганы, тюркские балбалы.
Здесь гостей ждёт захватывающая экскурсия в прошлое.
Продолжив путь и преодолев небольшой, но крутой перевал, туристы располагаются на пикник у речки на поляне.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на гриву хребта.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая и история о нём.
Спустившись к лошадям, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин, мастер-класс и баня.
В этот раз – мастер-класс по стрельбе из Алтайского лука.
Конный переход: 18 км. Пешком: 1 км.
Конная экскурсия к Башадарским курганам
Завтрак в кафе.
Конная и местами автомобильная дорога идет по территории природного парка Уч-Энмек ровно без подъёмов и спусков, лишь изредка пересекая ручьи и речки вброд или по мостам.
Курганы расположены неподалеку от села Боочи, на на левом береку реки Каракол.
Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.).
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня.
Ужин.
Подготовка к отъезду с кордона
Конный переход: 25 км.
Сплав по реке Катунь. Отъезд
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.
Переезд до места начала сплава.
Знакомство с инструктором по сплаву с. Чепош.
Знакомство с гидом по рафтингу, получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты).
Инструктаж по технике водного туризма.
Прохождение порогов Семинский (2 кат. сложности), Мунинский (2 кат. сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава туристы посетят Камышлинский водопад.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).
Закончится сплав напротив эко-отеля "Таежник".
Ужин в кафе “Таежник”.
Баня.
Выезд для тех кто отправляется до городов Барнаул и Новосибирск примерно в 22:30.
Для тех кто выезжает на следующее утро до аэропорта Горно-Алтайска размещение в палаточном лагере бесплатно.
Размещение в номерном фонде эко-отеля Таежник за доп. плату при наличии свободных мест.
Предварительное бронирование возможно только в номерах на втором этаже двухэтажного коттеджа, с удобствами на этаже (в наличии всего 5 номеров).
Также Вы можете забронировать номера на соседних тур. комплексах Любава или Манжерок, либо в любом из отелей Горно-Алтайска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках или домиках.
Стоимость тура в зависимости от выбранного варианта размещения:
- При размещении в палатке – 54 000 руб. /чел., доплата за одноместное размещение 3 000 руб. к стоимости тура;
- При размещении в домиках, удобства на территории – 59 500 руб. /чел., доплата за одноместное размещение в 2-хместном домике без печки3 500 руб. к стоимости тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение на базовой стоянке конной части в палатках.
Размещение по возвращению с конной части в палатках на территории эко-отеля Таежник.
На стоянке постоянно есть эл. энергия
Всегда можно выйти на связь, на стоянке (МТС – мобильная связь без интернета).
Летние домики
Размещение на базовой стоянке конной части в деревянных домиках (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается).
Размещение по возвращению с конной части в летних домика эко-отеля Таежник или летних домиках отеля Любава.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные перевозки по программе
- Аренда коней
- Аренда необходимого снаряжения
- Размещение согласно выбранного варианта
- 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин в кафе, обед в виде перекуса в полевых условиях
- Работа гида
- Работа конюхов
- Рекреационные сборы, входные билеты
- Баня каждый день
- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка из всех городов до т/к «Таежник», кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
- Питание, не указанное в программе тура
- Проживание до начала тура и после
- Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год (оформляется и оплачивается заранее)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:
- Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава, или быстросохнущая обувь на шнурках или липучках.
- Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.
Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
Требования к подготовке и возрасту участников
Тур оптимален как для опытных всадников, так и для новичков, а также для путешествующих с детьми
Дети до 10 лет на маршрут не допускаются. Дети с 10 лет – только в сопровождении родителей.
Конная часть маршрута легкая, не требует специальной подготовки, для участия в водной части маршрута нужна хорошая физическая форма.
Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
- гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
- брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
- гидроноски;
- спасательный жилет;
- каска;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте
Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов. Во время водной части обед в виде перекуса.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Зачем нам резиновые сапоги? Можно ли взять короткие сапоги (галоши, полусапоги)? Можно вместо сапогов взять непромокаемые треккинговые ботинки?
Резиновые сапоги нужно взять обязательно. Практика показывает, что даже самые хорошие треккинговые ботинки не заменяют резиновые сапоги. В конном туре резиновые сапоги будут очень полезны по следующим причинам:
- на маршруте есть броды. Броды преодолеваются верхом. Но вода в реках бурная, сильное течение (особенно после дождей) и даже при прохождении брода верхом вода будет заливаться в обувь;
- при езде верхом сапоги самый удобный вариант – так как стременной ремень сильно натирает ноги при долгой езде, а высокие сапоги (в идеале почти до колена) спасут туриста от синяков на икрах;
- после дождей трава мокрая, ходить по лагерю без сапогов не комфортно, ноги сразу намокают.
Сапоги обязательно брать, лучше высокие. Короткие галоши не удобны, все равно промокнут. При этом сапоги не должны быть единственной обувью туриста, кроме них обязательно взять кроссовки или треккинговые ботинки (для пеших радиалок, для отдыха в лагере в сухую погоду). А еще резиновые сапоги отлично сохнут у костра и не деформируются, в отличае от треккинговых ботинок, они могут испортиться.
В чем мне везти вещи? Как мы их повезем на маршруте? Где оставить ненужные для похода вещи? Когда мы будем перекладывать вещи?
Из дома вы можете везти вещи в рюкзаке любого размера, чемодане, дорожной сумке (хоть в чем). На стартовой стоянке все личные вещи перекладываются в арчимаки – переметные сумки, которые крепятся на коня. Они вместительные, туда влезут все вещи туриста и часть продуктов питания. Продукты распределяются равномерно между всеми участниками. Палатка, спальный мешок, коврик выдаются на месте и убираются в драйбег, он тоже крепится на коня. Свои пустые чемоданы/рюкзаки туристы оставляют на стартовой стоянке (стоянка «Тюте»). Там же можно оставить ненужные вещи, городскую одежду.
После конной части арчимаки и драйбеги моются и сдаются. На сплавной части маршрута туристам вновь выдается драйбег (один на двоих, теперь уже большой) и туда перекладывается все, что понадобится на водной части. Драйбеги с вещами плывут вместе с туристами в рафте, крепятся в центральной части рафта обвязкой.
* Полезно будет взять с собой упаковку мусорных мешков, упаковывать в них вещи для дополнительной защиты от влаги.
А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
Как организована страховка на воде?
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Жить в отдалении от поселений без интернета несколько дней также мне помогло перезагрузиться и отдохнуть, чтобы после окончания отпуска с новыми силами вернуться в работу.
Алтай прекрасен своей красотой и самобытностью, покорил мое сердце. Теперь хочется побывать еще раз. Спасибо!