Круиз по водопадам Телецкого озера на Алтае

Тур в Горный Алтай на Телецкое озеро – ТОП-3 в России! Телецкое озеро – жемчужина Алтая, окруженная величественными горами и живописными лесами. Кристально чистые воды отражают небо, создавая ощущение покоя. Водопады, сбегающие с крутых скал, добавляют озеру динамичности. Смотровые площадки открывают захватывающие панорамы, которые завораживают и вдохновляют. Всю эту красоту мы увидим в туре!
5
3 отзыва
Круиз по водопадам Телецкого озера на Алтае
Круиз по водопадам Телецкого озера на Алтае
Круиз по водопадам Телецкого озера на Алтае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Гора Кокуя

12:00 Экскурсия-подъем на вершину горы Кокуя 1384 м, прогулка, фотосессия, обед в кафе с потрясающим видом (билет на подъемник и обед не входит в стоимость).

Заезд в магазин.

15:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом и видом на озеро.

Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.

16:00 Дополнительная экскурсия на болотоходах и квадроциклах, по желанию, оплачивается дополнительно.

19:00 BBQ, вечер у костра (готовим вместе, продукты покупаются самостоятельно).

Гора КокуяГора КокуяГора КокуяГора КокуяГора КокуяГора КокуяГора Кокуя
2 день

Круиз по Телецкому озеру

9:00 Завтрак.

10:00 Круиз по Телецкому озеру на быстроходном катере.

Мы увидим водопады: Эстюба (с высадкой 25 минут), Корбу (с высадкой 40 минут), Киште (смотрим с воды), чудо природы Каменную обезьянку (смотрим с воды), Каменный залив (смотрим с воды), остров Любви (смотрим с воды).

Продолжительность 3 часа.

13:00 Возвращение в отель, свободное время.

18:00 Дополнительная экскурсия: водный поход на закат на САП-бордах (2 500 руб.).

Круиз по Телецкому озеруКруиз по Телецкому озеруКруиз по Телецкому озеруКруиз по Телецкому озеруКруиз по Телецкому озеруКруиз по Телецкому озеру
3 день

Водопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домой

10:00 Завтрак в отеле.

11:00 Трекинг к водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.

Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику.

16:00 Выезд обратно.

Водопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домойВодопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домойВодопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домойВодопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домойВодопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кёль»

2 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком.

Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»Отель «Алтын-Кёль»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на автобусе 12-19 мест
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсии: круиз на катере по Телецкому озеруэко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Талан-Туу
  • Круиз на катере по Телецкому озеру
  • Эко-тропа и водопад Третья речка
  • Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
  • Гора Талан-Туу
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
  • Питание: завтрак в день приезда, средний чек - 500 руб. обеды, ужины, средний чек - 700 руб
  • Завтрак в день приезда, средний чек - 500 руб
  • Обеды, ужины, средний чек - 700 руб
  • Дополнительные экскурсии: поход на САП-бордах - 2 500 руб. экскурсия на болотоходах - 2 500 руб
  • Поход на САП-бордах - 2 500 руб
  • Экскурсия на болотоходах - 2 500 руб
  • Подъемник на г. Кокуя - 700 руб
  • Доп. сборы на водопадах - 500 руб. за 2 локации
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены;
  • документы: паспорт, полис ОМС.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса не предусмотрены.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Транспорт в туре, а именно:

  • микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter (количество посадочных мест 11-19 мест. Кондиционер есть, размещение в том числе и на последнем ряду).
  • По озеру: катер 8-11 мест.
Во сколько начало и окончание тура?
Сборы группы:
  • г. Новосибирск (ЖД вокзал) 02.08.24 в 01:00;
  • г. Кемерово (Летний вокзал) 01.08.24 в 23:50;
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 02.08.24 в 01:00;
  • г. Горно-Алтайск (аэропорт) 02.08.24 в 8:30;
Прибытие домой: время указано ориентировочно!
  • прибытие в Горно-Алтайск 19:00;
  • прибытие в Новокузнецк в 01:00;
  • прибытие в Кемерово 03:00;
  • прибытие в Новосибирск в 02:00.

Перед бронированием обязательно указывайте город свой выезда.

Есть ли скидки в туре?
В тур допускаются дети от 5 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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