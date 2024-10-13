Программа тура по дням
Гора Кокуя
12:00 Экскурсия-подъем на вершину горы Кокуя 1384 м, прогулка, фотосессия, обед в кафе с потрясающим видом (билет на подъемник и обед не входит в стоимость).
Заезд в магазин.
15:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом и видом на озеро.
Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.
16:00 Дополнительная экскурсия на болотоходах и квадроциклах, по желанию, оплачивается дополнительно.
19:00 BBQ, вечер у костра (готовим вместе, продукты покупаются самостоятельно).
Круиз по Телецкому озеру
9:00 Завтрак.
10:00 Круиз по Телецкому озеру на быстроходном катере.
Мы увидим водопады: Эстюба (с высадкой 25 минут), Корбу (с высадкой 40 минут), Киште (смотрим с воды), чудо природы Каменную обезьянку (смотрим с воды), Каменный залив (смотрим с воды), остров Любви (смотрим с воды).
Продолжительность 3 часа.
13:00 Возвращение в отель, свободное время.
18:00 Дополнительная экскурсия: водный поход на закат на САП-бордах (2 500 руб.).
Водопад Третья речка. Гора Тилан-Туу. Дорога домой
10:00 Завтрак в отеле.
11:00 Трекинг к водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.
Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику.
16:00 Выезд обратно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кёль»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на автобусе 12-19 мест
- Проживание в отеле с завтраком
- Экскурсии: круиз на катере по Телецкому озеруэко-тропа и водопад Третья речкагора Кокуя (кроме билета на подъемник) гора Талан-Туу
- Круиз на катере по Телецкому озеру
- Эко-тропа и водопад Третья речка
- Гора Кокуя (кроме билета на подъемник)
- Гора Талан-Туу
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
- Питание: завтрак в день приезда, средний чек - 500 руб. обеды, ужины, средний чек - 700 руб
- Завтрак в день приезда, средний чек - 500 руб
- Обеды, ужины, средний чек - 700 руб
- Дополнительные экскурсии: поход на САП-бордах - 2 500 руб. экскурсия на болотоходах - 2 500 руб
- Поход на САП-бордах - 2 500 руб
- Экскурсия на болотоходах - 2 500 руб
- Подъемник на г. Кокуя - 700 руб
- Доп. сборы на водопадах - 500 руб. за 2 локации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены;
- документы: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Транспорт в туре, а именно:
- микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter (количество посадочных мест 11-19 мест. Кондиционер есть, размещение в том числе и на последнем ряду).
- По озеру: катер 8-11 мест.
Во сколько начало и окончание тура?
- г. Новосибирск (ЖД вокзал) 02.08.24 в 01:00;
- г. Кемерово (Летний вокзал) 01.08.24 в 23:50;
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) 02.08.24 в 01:00;
- г. Горно-Алтайск (аэропорт) 02.08.24 в 8:30;
- прибытие в Горно-Алтайск 19:00;
- прибытие в Новокузнецк в 01:00;
- прибытие в Кемерово 03:00;
- прибытие в Новосибирск в 02:00.
Перед бронированием обязательно указывайте город свой выезда.
Есть ли скидки в туре?
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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