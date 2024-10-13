1 день

Гора Кокуя

12:00 Экскурсия-подъем на вершину горы Кокуя 1384 м, прогулка, фотосессия, обед в кафе с потрясающим видом (билет на подъемник и обед не входит в стоимость).

Заезд в магазин.

15:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом и видом на озеро.

Отдых, прогулки на берегу озера, свободное время.

16:00 Дополнительная экскурсия на болотоходах и квадроциклах, по желанию, оплачивается дополнительно.

19:00 BBQ, вечер у костра (готовим вместе, продукты покупаются самостоятельно).