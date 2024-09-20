читать дальше на себе силу всех четырех стихий — огня, воды, земли и воздуха.



Также в процессе нашего духовного путешествия мы прогуляемся по местам Горного Алтая, прокатимся на лодке, посетим настоящего шамана и пролетим над окрестностями на параплане.

Проведите пять дней наедине с природой! Мы отправимся в Горный Алтай, к живописной реке Катунь.Здесь, в аутентичном этнокомплексе, среди горных просторов, мы будем проводить уникальные практики, которые помогут Вам прочувствовать