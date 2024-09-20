Проведите пять дней наедине с природой! Мы отправимся в Горный Алтай, к живописной реке Катунь.
Здесь, в аутентичном этнокомплексе, среди горных просторов, мы будем проводить уникальные практики, которые помогут Вам прочувствовать
Здесь, в аутентичном этнокомплексе, среди горных просторов, мы будем проводить уникальные практики, которые помогут Вам прочувствовать
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЕдинение с природой и собой Каждый день мы будем контактировать с одной из стихий — земля, вода, воздух и огонь. Знакомство и единение с ними будет проходить в особой атмосфере через прямые физические контакты с каждой из них, разного рода практики, танцы и многое другое. Вас ждёт увлекательное путешествие в мир новых ощущений, практических экспериментов в гармонии с природой и с самой собой. В результате этого путешествия вы почувствуете обновление, наполненность ресурсами, заряд энергии и сил на долгое время. Что Вас ждет Мы будем проживать четыре дня в этническом уголке древнего Алтая, который расположен в живописном месте на острове реки Катунь. Мы будем жить в алтайских жилищах времен наших предков — аилах. Тишина и уединение леса, пение птиц и шум ледниковой Катуни гарантируют прекрасный отдых и здоровый сон. Вы сможете поистине соединиться с природой и наполниться сполна всеми стихиями. Размещение в аилах трехместное и четырехместное, на территории базы есть:• Wi-Fi.
- Ресторан этнической и национальной алтайской кухни.
- Баня.
- Душ и места для умывания с теплой водой. Сама территория базы очень красивая, зеленая, везде бегают зайчики.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный Алтай
- Река Катунь
- Этнопарк «Зеленый остров»
Что включено
- Трансфер на всем протяжении тура (Новосибирск - Алтай - Новосибирск)
- Проживание в аилах (5 дней, 4 ночи)
- Включенное питание (Завтраки, один обед, приветственный и завершающий ужины)
- Полет на параплане (~20 мин)
- Все общественные сборы (Визит к шаману, катание на лодке по реке)
- Коллективное парение в бане (2 часа)
- Массаж огнем (~1 час/чел.)
- Индивидуальная фотоссесия (30 мин)
- Приятные сюрпризы и красивые фотографии «Новая Я!»
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска и обратно
- Питание (4 обеда, 2 ужина - во время путешествия)
- Личные покупки, сувениры
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В 06:00 ч утра отправление на Алтай из Новосибирска
- Место встречи и сбора - остановка ГПНТБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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