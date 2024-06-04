Туры к горам Горно-Алтайска

Найдено 27 туров в категории «Горы» в Горно-Алтайске, цены от 21 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
19 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
9 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Представьте заснеженные верхушки гор, густые хвойные леса, шумные водопады, безлюдные степи, гладь озёр»
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500 за человека
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Трехразовое питание на базе и пикники по дороге — в горах вам не придется думать о еде»
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900 за человека
Горный Алтай. Путешествие на край России
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
«Марсианские горы, панорамные пейзажи и экскурсии по самым отдалённым уголкам Алтая – лишь малая часть впечатлений, которые можно получить, посетив этот невероятный край»
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
80 300 за человека
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь»
1 авг в 10:00
5400048 600 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А еще здесь горы просто повсюду и ими хочется восхищаться каждый день»
30 июня в 10:00
от 6440057 960 за человека
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А еще в наших планах смотровая площадка с видом на самую желанную и загадочную гору Алтая – белоснежную Белуху»
30 июня в 10:00
от 5340048 060 за человека
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь»
6 июля в 10:00
5000045 000 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук)»
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Зима на Алтае — уникальное время затишья природы, заснеженной тайги, белоснежных гор»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Поход подходит для активных людей и детей от 15 лет с минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни»
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Вечером заселимся на базу отдыха в селе Онгудай, среди Алтайских гор, в живописной долине»
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
«Мы отправимся в Горный Алтай, к живописной реке Катунь»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
«Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива»
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Авторский тур
8 дней
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Начало: Г. Усть-Каменогорск, Казахстан
«Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 000 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«По пути будем любоваться горой Белухой, а затем устроим пикник на берегу реки с ароматным травяным чаем»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300 за человека
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу»
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000 за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря»
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500 за человека
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
«Большую часть тура мы будем жить в уютных домиках на базе отдыха с банькой, а две ночи проведём в палатках в горах»
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000 за человека
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
«Этот день начнём с подъёма в горы, откуда вы полюбуетесь панорамой реки Чуя и ледником Актру»
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400 за человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок»
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
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    впала просто всостояние шока и превратилась в глаза/уши/нос. Унесла с собой самые красивые виды и неповторимые запахи алтайской природы. Я была в составе группы из 3 человек, и нас возил по локациям сам гид Алексей. И это было просто волшебно. Настолько эрудированного, подвижного и отзывчивого проводника я еще не встречала. Я считаю, что мне очень повезло с выбором этого тура! Благодарю всех, кто причастен к нему, и обязательно буду рекомендовать!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
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    гид очень интересно рассказывал и про места и истории, связанные с Алтаем, историей, народом, хорошие интересные разговоры в машине тоже были) Заезжали в магазины и останавливались во вкусных аутентичных местах на обед. по надобности. За нами машина приехала прямо в отель и потом также завезли. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
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    Нам безумно повезло застать и жаркую погоду, и грибной дождик, и туман, который парил над землей, обнимая горы колечком. В общем, не описать словами, приезжайте и насладитесь Алтаем воочию! Особенно вам повезет, если окажетесь в надежных руках гида Татьяны! Она прекрасно знает родные места, флору и фауну региона, поэтому с радостью и любовью расскажет об увиденных на склонах растениях и животных. Еще она знает отдаленные уголки и площадки, откуда открываются невероятные виды! А еще с Татьяной не соскучиться, в самом хорошем смысле этого слова, - с ней даже поездка по Чуйскому тракту длинной в 6 часов пролетит незаметно и весело, т. к. у Татьяны есть свои секретики (не будем раскрывать их все:) В общем произошел полный метч и гармония! Казалось, что приехали в гости к старым-добрым друзьям! Немножко жаль, что маральник почти совсем отцвел, так как весна была ранняя, но и в этом были свои плюсы, - все излюбленные туристами места были не такими заполненными, как в жаркий сезон. В общем уехали в полном восторге и с миллионом фотографий, которые навсегда захочется сохранить в сердечке и на пленке, чтобы пересматривать и расплываться в теплом улыбке ☺️ Приезжайте тоже! Вам понравится! 🫶

    Были в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах мая
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все отлично
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
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    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отличное путешествие. Индивидуальный подход и внимательность. Комфортно и не навязчиво! Организатор знает все красивые и значимые места Алтая! Рекомендую
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый день (после 17 градусов
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    тепла накануне- 0 градусов и выпал снег). Но это наши планы не отменило и мы собрав волю в кулак отправились на Телецкое озеро. Зато в следующие 2 дня погода была самой подходящей для длинных путешествий. Все посмотрели, сделали кучу красивых фото. Цветение маральника в мае-это отдельное удовольствие. Команду Константина однозначно рекомендую- четко, слаженно, с заботой о туристах. На все вопросы предварительно ответили, под наши пожелания подстроились. У нас был гид Николай, авто - комфортный минивен Honda. И взрослые, и дети (подростки 15,17 лет) остались очень довольны. Николаю огромное спасибо за заботу.

    Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первыйПрекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Горы»

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  1. Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
  2. Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
  3. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  4. Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
  5. В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
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