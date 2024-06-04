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Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Представьте заснеженные верхушки гор, густые хвойные леса, шумные водопады, безлюдные степи, гладь озёр»
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Трехразовое питание на базе и пикники по дороге — в горах вам не придется думать о еде»
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«Экскурсия начинается с подъема на проходимой технике в горы, где вы сможете насладиться прекрасными видами на предгорье»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
«Марсианские горы, панорамные пейзажи и экскурсии по самым отдалённым уголкам Алтая – лишь малая часть впечатлений, которые можно получить, посетив этот невероятный край»
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
80 300₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь»
1 авг в 10:00
5400048 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А еще здесь горы просто повсюду и ими хочется восхищаться каждый день»
30 июня в 10:00
от 6440057 960₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А еще в наших планах смотровая площадка с видом на самую желанную и загадочную гору Алтая – белоснежную Белуху»
30 июня в 10:00
от 5340048 060₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь»
6 июля в 10:00
5000045 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук)»
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Зима на Алтае — уникальное время затишья природы, заснеженной тайги, белоснежных гор»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
«Поход подходит для активных людей и детей от 15 лет с минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни»
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Вечером заселимся на базу отдыха в селе Онгудай, среди Алтайских гор, в живописной долине»
5 июля в 08:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
«Мы отправимся в Горный Алтай, к живописной реке Катунь»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
«Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива»
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Начало: Г. Усть-Каменогорск, Казахстан
«Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
«По пути будем любоваться горой Белухой, а затем устроим пикник на берегу реки с ароматным травяным чаем»
8 июля в 08:00
29 июля в 08:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу»
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря»
12 авг в 08:00
4 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
«Большую часть тура мы будем жить в уютных домиках на базе отдыха с банькой, а две ночи проведём в палатках в горах»
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
«Этот день начнём с подъёма в горы, откуда вы полюбуетесь панорамой реки Чуя и ледником Актру»
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок»
3 сен в 08:00
7 сен в 08:00
79 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ААлина11 мая 2024Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
- ААлексей5 мая 2024Отличное путешествие. Индивидуальный подход и внимательность. Комфортно и не навязчиво! Организатор знает все красивые и значимые места Алтая! Рекомендую
- ООльга4 мая 2024Прекрасно провели 3 дня- интересно, познавательно, вдоволь насладились природой и видами. Подвела только погода в первый день (после 17 градусов
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Горы»
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