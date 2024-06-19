В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алтай, и посещение новых природных достопримечательностей. Современное «Золотое кольцо» стало комфортнее, насыщеннее, и интереснее, и засверкало еще ярче!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Онгудайский район
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Каракольская долина
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Курайская степь
- Чуйская степь
- Перевал Чике-Таман
- Улаганский район
- Село Акташ
- Гейзеровое озеро
- Кош-Агачский район
- Марс
- Памятник природы Красные ворота
- Озеро Чейбеккёль
- Село Улаган
- Пазырыкские курганы
- Перевал Кату-Ярык
- Чулышманская долина
- Водопад Куркуре
- Каменные грибы
- Урочище Карасу
- Телецкое озеро
- Поселок Артыбаш
- Место падения метеорита
- Водопад Корбу
- Серебряный источник
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Гора Кокуя
- Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
- Национальный Музей Республики Алтай ИМ.А.В. Анохина
Описание тура
Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
- Начнется наш тур с Онгудайского района — одного из самых больших районов Республики Алтай, где до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Во время экскурсии по Каракольской долине вы познакомитесь с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Вам предоставится уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая.
- В одном старейших сел Каракольской долины мы отведаем с вами блюда алтайской национальной кухни и познакомимся с одним из самых древних искусств Алтая: горловым пением, каем. Издревле считалось, что большинство исполнителей (кайчы) не просто сказители. Во время исполнения кая они могут впадать в транс, видеть будущее и даже лечить болезни.
- Мы посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э.
А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
• А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:
- Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с удивительным «космическим» пейзажем.
- Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.
- Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.
• Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Также вам предстоит:
- Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту.
- Посещение Гейзерного озера.
- Остановка у озера Чейбеккёль.
- Поездка к знаменитым Пазырыкским курганам.
- Пешая экскурсия на водопад Куркуре.
- Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу.
- И еще много других увлекательных мероприятий. Подробнее про все, что вас ожидает в этом туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 9 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:
- В номере «Стандарт» — 9 500 руб.
- В номере «Комфорт» — 18 200 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа). Важная информация: Дорогие путешественники! Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на конкретную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату. Спасибо.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)
|112 000 ₽
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)
|133 400 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)
|105 000 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)
|124 600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Онгудайский район
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Каракольская долина
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Курайская степь
- Чуйская степь
- Перевал Чике-Таман
- Улаганский район
- Село Акташ
- Гейзеровое озеро
- Кош-Агачский район
- Марс
- Памятник природы Красные ворота
- Озеро Чейбеккёль
- Село Улаган
- Пазырыкские курганы
- Перевал Кату-Ярык
- Чулышманская долина
- Водопад Куркуре
- Каменные грибы
- Урочище Карасу
- Телецкое озеро
- Поселок Артыбаш
- Место падения метеорита
- Водопад Корбу
- Серебряный источник
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Гора Кокуя
- Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
- Национальный Музей Республики Алтай ИМ.А.В. Анохина
Что включено
- "Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)", " 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха:
- «Стандарт» - с удобствами на этаже или территории
- Комфорт" - с удобствами в номере", "2-хразовое питание (завтрак и ужин, с ужина в первый день по завтрак в день отъезда) ", "Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
- По запросу возможно одноместное размещение в номерах (за дополнительную плату):, в номерах "Стандарт" - 9 500 руб., в номерах "Комфорт" - 18 200 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дорогие путешественники
- Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на конкретную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату
- Спасибо
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры из Горно-Алтайска
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 89 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека