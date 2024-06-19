Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:

Начнется наш тур с Онгудайского района — одного из самых больших районов Республики Алтай, где до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Во время экскурсии по Каракольской долине вы познакомитесь с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Вам предоставится уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая.

В одном старейших сел Каракольской долины мы отведаем с вами блюда алтайской национальной кухни и познакомимся с одним из самых древних искусств Алтая: горловым пением, каем. Издревле считалось, что большинство исполнителей (кайчы) не просто сказители. Во время исполнения кая они могут впадать в транс, видеть будущее и даже лечить болезни.

Мы посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э.

А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.

А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.

• А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:

Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с удивительным «космическим» пейзажем.

Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.

Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.

• Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Также вам предстоит:

Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту.

Посещение Гейзерного озера.

Остановка у озера Чейбеккёль.

Поездка к знаменитым Пазырыкским курганам.

Пешая экскурсия на водопад Куркуре.

Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу.

И еще много других увлекательных мероприятий. Подробнее про все, что вас ожидает в этом туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 9 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение: