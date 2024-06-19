Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур

Золотое кольцо Алтая
В классический, самый старый тур по Алтаю, мы добавили знакомство с культурой и традициями народов, с древних времен населяющих многонациональный Алтай, и посещение новых природных достопримечательностей. Современное «Золотое кольцо» стало комфортнее, насыщеннее, и интереснее, и засверкало еще ярче!
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Онгудайский район
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Каракольская долина
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Курайская степь
  • Чуйская степь
  • Перевал Чике-Таман
  • Улаганский район
  • Село Акташ
  • Гейзеровое озеро
  • Кош-Агачский район
  • Марс
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озеро Чейбеккёль
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Чулышманская долина
  • Водопад Куркуре
  • Каменные грибы
  • Урочище Карасу
  • Телецкое озеро
  • Поселок Артыбаш
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Серебряный источник
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Гора Кокуя
  • Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай ИМ.А.В. Анохина

Описание тура

Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
  • Начнется наш тур с Онгудайского района — одного из самых больших районов Республики Алтай, где до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Во время экскурсии по Каракольской долине вы познакомитесь с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Вам предоставится уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая.
  • В одном старейших сел Каракольской долины мы отведаем с вами блюда алтайской национальной кухни и познакомимся с одним из самых древних искусств Алтая: горловым пением, каем. Издревле считалось, что большинство исполнителей (кайчы) не просто сказители. Во время исполнения кая они могут впадать в транс, видеть будущее и даже лечить болезни.
  • Мы посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э.
А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
• А в самых отдаленных, высокогорных районы Горного Алтая нас ждет знакомство с традициями местных жителей — казахов. В этом туре у вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:
  • Мы с вами посетим Алтайский «Марс» — место с удивительным «космическим» пейзажем.
  • Поднимемся на подьёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открывается потрясающий вид на Прителецкую тайгу.
  • Отправимся в автомобильную экскурсию по долине реки Чулышман - одно из самых живописных и труднодоступных мест на Алтае, отличающееся неповторимой природой и особенной аурой.

• Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами. Также вам предстоит:

  • Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту.
  • Посещение Гейзерного озера.
  • Остановка у озера Чейбеккёль.
  • Поездка к знаменитым Пазырыкским курганам.
  • Пешая экскурсия на водопад Куркуре.
  • Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу.
  • И еще много других увлекательных мероприятий. Подробнее про все, что вас ожидает в этом туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 9 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

  • В номере «Стандарт» — 9 500 руб.
  • В номере «Комфорт» — 18 200 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
  • автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
  • автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа). Важная информация: Дорогие путешественники! Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на конкретную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату. Спасибо.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)112 000 ₽
Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)133 400 ₽
Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)105 000 ₽
Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)124 600 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Онгудайский район
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Каракольская долина
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Курайская степь
  • Чуйская степь
  • Перевал Чике-Таман
  • Улаганский район
  • Село Акташ
  • Гейзеровое озеро
  • Кош-Агачский район
  • Марс
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озеро Чейбеккёль
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Чулышманская долина
  • Водопад Куркуре
  • Каменные грибы
  • Урочище Карасу
  • Телецкое озеро
  • Поселок Артыбаш
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Серебряный источник
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Гора Кокуя
  • Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай ИМ.А.В. Анохина
Что включено
  • "Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)", " 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха:
  • «Стандарт» - с удобствами на этаже или территории
  • Комфорт" - с удобствами в номере", "2-хразовое питание (завтрак и ужин, с ужина в первый день по завтрак в день отъезда) ", "Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
  • По запросу возможно одноместное размещение в номерах (за дополнительную плату):, в номерах "Стандарт" - 9 500 руб., в номерах "Комфорт" - 18 200 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники
  • Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на конкретную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату
  • Спасибо
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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