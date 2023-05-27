Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся на Горьковское море, где вас ждет 2-часовая прогулка на парусной яхте, шкипер, который будет сопровождать вас во время прогулки поможет вам чувствовать себя комфортно и безопасно. Далее посетим г. Городец — это древний город с богатой историей, который известен своими музеями, галереями и мастерскими.
Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю
Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю
Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю
Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю
Прогулка на парусной яхте по Горьковскому морю
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Горьковское море — это уникальное место, которое известно своими живописными пейзажами и чистым воздухом. Прогулка на парусной яхте — это опыт, который поможет вам ощутить атмосферу морских приключений.
Городец — это древний город с богатой историей, который известен своими музеями, галереями и мастерскими. Если вы любите искусство и историю, то посещение музеев Городца обязательно станет для вас интересным и познавательным мероприятием.

По субботам в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Московского вокзала до яхт-клуба
  • Прогулка 2 часа по Горьковскому морю на парусной яхте
  • Услуги шкипера
  • Трансфер из г. Городца до г. Н. Новгорода
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музеи Городца (по желанию)
Место начала и завершения?
г. Нижний Новгород, Московский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Городца

Необычные
Выездные
На весь день
Водные развлечения
Обратите внимание на другие экскурсии в Городце
Все экскурсии в Городце
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ