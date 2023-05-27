Отправимся на Горьковское море, где вас ждет 2-часовая прогулка на парусной яхте, шкипер, который будет сопровождать вас во время прогулки поможет вам чувствовать себя комфортно и безопасно. Далее посетим г. Городец — это древний город с богатой историей, который известен своими музеями, галереями и мастерскими.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горьковское море — это уникальное место, которое известно своими живописными пейзажами и чистым воздухом. Прогулка на парусной яхте — это опыт, который поможет вам ощутить атмосферу морских приключений.
Городец — это древний город с богатой историей, который известен своими музеями, галереями и мастерскими. Если вы любите искусство и историю, то посещение музеев Городца обязательно станет для вас интересным и познавательным мероприятием.
По субботам в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Московского вокзала до яхт-клуба
- Прогулка 2 часа по Горьковскому морю на парусной яхте
- Услуги шкипера
- Трансфер из г. Городца до г. Н. Новгорода
- Что не входит
- Обед
- Билеты в музеи Городца (по желанию)
- Место начала и завершения?
- г. Нижний Новгород, Московский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Городца
Необычные
Выездные
На весь день
Водные развлечения
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании