Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)

Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья.

Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Русская Финляндия

Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб

Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды (закрыт до осени)
«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк

После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Посетите крепостной вал 12 века, на котором растут величественные сосны с красноватыми стволами. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с зарыбленным прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!

Организационные детали

Важно: так как источник «Никола-ключ» временно закрылся на ремонт и благоустройство, вместо него ездим на Горьковское море (желающие могут искупаться).

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
  • Выезд из Городца
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
  • Путешественников, прибывающих в Городец по воде, по запросу встречаю на пристани

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: экскурсия по конному клубу, небольшая верховая прогулка (с сопровождением инструктора), чаепитие, дегустация городецких пряников
  • В программе предусмотрено время на обед в кафе или блинной (30–50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь у Кольцова колодца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Городце
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного. Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.

Отзывы и рейтинг

С
Светлана
3 авг 2020
Проживали в клубном отеле Акватория 6 дней, поэтому заранее решили забронировать экскурсию по Городцу. Попалась на глаза программа Русская Финляндия. Прочитав пункты, которые предстоит посетить, сразу же остановились на ней.
День выдался солнечный, поэтому осматривать достопримечательности было вдвойне интереснее. Очень впечатлил Городец, маленький, но красивый судоходный город с долгой историей, которую очень интересно подал гид Олег. Где можно было пройти и сфоткать и посмотреть, Олег нас провел и рассказал все в подробностях. Где можно было проехать на автомобиле, просто притормаживали и смотрели, а также слушали рассказ. Нам также была устроена экскурсия в музей городецкого пряника с дегустацией. Олег никого не торопил, если нужно было где-то остановиться пофоткаться или по санитарным делам, всегда пожалуйста. Даже заехали в местный ТЦ купить ребенку игрушку. Информация подается легко и увлекательно. Не устали, а это было важно, потому что с нами был 10летний ребенок. Также заезжали в конный клуб Курцево и на местный святой источник. История клуба очень интересная. Вообще для меня лично формат индивидуальной экскурсии в новинку, все понравилось! Рекомендую)))

