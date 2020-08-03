Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья. Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.

Описание экскурсии

Русская Финляндия

Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб

Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды (закрыт до осени)

«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк

После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Посетите крепостной вал 12 века, на котором растут величественные сосны с красноватыми стволами. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с зарыбленным прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!

Организационные детали

Важно: так как источник «Никола-ключ» временно закрылся на ремонт и благоустройство, вместо него ездим на Горьковское море (желающие могут искупаться).

Как проходит экскурсия

Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan

Выезд из Городца

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке

Путешественников, прибывающих в Городец по воде, по запросу встречаю на пристани

Что входит в стоимость, а что — нет