Экскурсии Городца

Все экскурсии в Городце

Доступно 9 экскурсий 🚌 в Городце на 2021 год, 32 ⭐ отзыва, цены от 520₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите...
Ежедневно
Знакомство с народными промыслами Городца
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Знакомство с народными промыслами Городца
Вы познакомитесь со старинным Городцом, его достопримечательностями и местными промыслами - росписью...
Ежедневно
Тайны средневекового Городца
5
23
2ч 30м
1 000
за 1 чел.
Тайны средневекового Городца
Раскрыть городские секреты и научиться местным ремеслам на иммерсивной квест-экскурсии
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Городец - колоритный представитель русской провинции и древнейший город Нижегородской области
Ежедневно
Теплая встреча с волшебным Городцом
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 000
за 1-4 чел.
Теплая встреча с волшебным Городцом
Вдохновляющая прогулка по одному из древнейших городов на Средней Волге
Городец - перекрёсток веков
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-5 чел.
Городец - перекрёсток веков
Приглашаю вас совершить путешествие по одному из древних городов России - Городцу
По договоренности, в любой свободный день
Городец как слоеный пирог истории
5
6
520
за 1 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00
Древний Городец
Индивидуальная экскурсия
3 125
за 1-19 чел.
Древний Городец
Городец - самый древний город и музейная столица Нижегородской области
По договоренности
В древний Городец
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 200
за 1-10 чел.
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области

Последние отзывы «Экскурсии Городца»

  • Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории
    Т
    Татьяна
    14 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия! Думающий, не равнодушный к проблемам истории и города экскурсовод! Рекомендую всем!
  • О
    Олеся
    25 сентября 2021
    5
    Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали рецепт. ) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!
  • Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории
    О
    Ольга
    14 сентября 2021
    5
    Нам очень повезло, что мы встретились в Городце с таким замечательным, увлеченным человеком как Галина. Она - настоящий знаток и патриот своего города. Без неё мы бы многого не узнали о Городце. Только такие люди, как Галина и её единомышленники (а я надеюсь, что их много в Городце) могут сохранить историю. Желаю Галине удачи в её просветительской деятельности и побольше туристов пусть приезжает в замечательный Городец!
  • Отзыв на: Тайны средневекового Городца
    О
    Ольга
    31 августа 2021
    5
    Наталья, провела нам чудесную экскурсию по Городцу. Было очень интересно и увлекательно! Спасибо!
  • Отзыв на: Теплая встреча с волшебным Городцом
    О
    Ольга
    29 августа 2021
    5
    Нам всё очень понравилось. Спасибо Руслану. Он сделал наш день незабываемым. Ждём следующей встречи)
  • Отзыв на: Тайны средневекового Городца
    Е
    Елена
    11 августа 2021
    5
    Наталья, замечательный и увлеченный человек! Интересный собеседник, отвечает на любые вопросы. Увлекательный, продуманный до мелочей маршрут. Увидели и узнали много интересного в знакомом с детства Городце.
  • Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории
    С
    Светлана
    8 августа 2021
    5
    Спасибо Галине за прекрасную и очень познавательную экскурсию! Замечательно, что есть такие неравнодушные и знающие свой край люди! Дай Бог им здоровья! Думаю, приедим в Городец ещё.
  • Отзыв на: Тайны средневекового Городца
    И
    Ирина
    31 июля 2021
    5
    Спасибо большое Наталье за эмоции, интересный рассказ, отличное настроение, за погружение в атмосферу древности! Экскурсия не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых! Наша компания молодых предпенсионеров 😀 осталась в восторге! Ещё раз спасибо замечательной Наталье!
  • Н
    Наталья
    21 июня 2021
    5
    Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.
  • Л
    Лена
    9 мая 2021
    5
    Добрый день всем. 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным, интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию. Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.
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