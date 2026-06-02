Индивидуальная
до 20 чел.
В трендеДобро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
от 4250 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец в историях
О купцах, богатырях, Букингемском дворце и Змее Горыныче
Начало: У Кольцова колодца
11 авг в 14:00
12 авг в 10:00
от 4285 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Городец ремесленный (из Городца)
Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны древнего Городца
Городец - это место, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя тайны древних улиц и купеческих традиций. Погрузитесь в прошлое
Начало: В музейном квартале
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайный Городец: когда главное уже посмотрели
Изучить редкие коллекции, локальные вкусы и промыслы, которые формируют характер и душу города
Начало: В сквере Ленина
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
В древний Городец
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Откройте для себя Городец, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по улицам и набережной раскроет тайны древнего города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6750 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального Городца (на вашем авто)
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Городец - город купцов и мастеров
А ещё неторопливости, красивых легенд и вдохновляющих пейзажей
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
с
Дата посещения: 2 июн 2026
Очень интересно и познавательно. Наверное маловато 2-х часов для этой экскурсии, особенно если хорошая погода. Экскурсоводу Юлии 5+, профессионал, отвечает на вопросы, рекомендую
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Е
Дата посещения: 25 апр 2026
Отличная экскурсия, спасибо Юлии огромное. Много увидели, много узнали, и даже влюбились в город. И хотя погода нам сильно препятствовала
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Ю
Дата посещения: 25 мар 2026
прекрасно все прошло! мы приехали раньше чем договаривались, думали будем целый час ходить по улицам..но нет нам пошли навстречу и
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Ч
Дата посещения: 29 мар 2026
Спасибо Светлане, нам очень понравилось. Чувствуется, что человек любит свой родной город и гордится им и его жителями.
Экскурсия не затянута, но мы познакомились со всеми главными достопримечательностями. Рекомендуем.
Экскурсия не затянута, но мы познакомились со всеми главными достопримечательностями. Рекомендуем.
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М
Дата посещения: 17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
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Т
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия очень интересная. Большое спасибо Галине
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Очень познавательно и интересно! рекомендую!
+2
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Прекрасная прогулка, очень познавательная вместе с тем легкая и приятная. Рекомендую всем путешественникам
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Все понравилось, Светлана, отличный экскурсовод
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Ж
Экскурсия очень понравилась. Любовь у своему городу и интерес к его истории в сочетании с эмоциональным рассказом делают совместную прогулку по Гороховцу уютно теплой и занимательной 😊. Благодаря экскурсоводу мы узнали, что и как стоит изучить в городе более подробно.
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Всего 426 отзывов в Городце
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Ответы на вопросы от путешественников по Городцу
Самые популярные экскурсии в Городце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Сколько стоит экскурсия по Городцу в августе 2026
Сейчас в Городце можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3700 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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