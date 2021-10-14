Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории Т Татьяна 5 Замечательная экскурсия! Думающий, не равнодушный к проблемам истории и города экскурсовод! Рекомендую всем!

О Олеся 5 Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали рецепт. ) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!

Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории О Ольга 5 Нам очень повезло, что мы встретились в Городце с таким замечательным, увлеченным человеком как Галина. Она - настоящий знаток и патриот своего города. Без неё мы бы многого не узнали о Городце. Только такие люди, как Галина и её единомышленники (а я надеюсь, что их много в Городце) могут сохранить историю. Желаю Галине удачи в её просветительской деятельности и побольше туристов пусть приезжает в замечательный Городец!

Отзыв на: Тайны средневекового Городца О Ольга 5 Наталья, провела нам чудесную экскурсию по Городцу. Было очень интересно и увлекательно! Спасибо!

Отзыв на: Теплая встреча с волшебным Городцом О Ольга 5 Нам всё очень понравилось. Спасибо Руслану. Он сделал наш день незабываемым. Ждём следующей встречи)

Отзыв на: Тайны средневекового Городца Е Елена 5 Наталья, замечательный и увлеченный человек! Интересный собеседник, отвечает на любые вопросы. Увлекательный, продуманный до мелочей маршрут. Увидели и узнали много интересного в знакомом с детства Городце.

Отзыв на: Городец как слоеный пирог истории С Светлана 5 Спасибо Галине за прекрасную и очень познавательную экскурсию! Замечательно, что есть такие неравнодушные и знающие свой край люди! Дай Бог им здоровья! Думаю, приедим в Городец ещё.

Отзыв на: Тайны средневекового Городца И Ирина 5 Спасибо большое Наталье за эмоции, интересный рассказ, отличное настроение, за погружение в атмосферу древности! Экскурсия не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых! Наша компания молодых предпенсионеров 😀 осталась в восторге! Ещё раз спасибо замечательной Наталье!

Н Наталья 5 Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.