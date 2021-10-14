Все экскурсии в Городце
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Городце на 2021 год, 32 ⭐ отзыва, цены от 520₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением источника Никола-ключ
Во время экскурсии вы посетите монастырь, полюбуетесь неповторимыми волжскими пейзажами, посмотрите...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Знакомство с народными промыслами Городца
Вы познакомитесь со старинным Городцом, его достопримечательностями и местными промыслами - росписью...
Ежедневно
2ч 30м
1 000₽
за 1 чел.
Тайны средневекового Городца
Раскрыть городские секреты и научиться местным ремеслам на иммерсивной квест-экскурсии
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Городец - колоритный представитель русской провинции и древнейший город Нижегородской области
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Теплая встреча с волшебным Городцом
Вдохновляющая прогулка по одному из древнейших городов на Средней Волге
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Городец - перекрёсток веков
Приглашаю вас совершить путешествие по одному из древних городов России - Городцу
По договоренности, в любой свободный день
2ч
520₽
за 1 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 13:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 125₽
за 1-19 чел.
Древний Городец
Городец - самый древний город и музейная столица Нижегородской области
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-10 чел.
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области
Последние отзывы «Экскурсии Городца»
- ТТатьяна14 октября 2021Замечательная экскурсия! Думающий, не равнодушный к проблемам истории и города экскурсовод! Рекомендую всем!
- ООлеся25 сентября 2021Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали рецепт. ) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!
- ООльга14 сентября 2021Нам очень повезло, что мы встретились в Городце с таким замечательным, увлеченным человеком как Галина. Она - настоящий знаток и патриот своего города. Без неё мы бы многого не узнали о Городце. Только такие люди, как Галина и её единомышленники (а я надеюсь, что их много в Городце) могут сохранить историю. Желаю Галине удачи в её просветительской деятельности и побольше туристов пусть приезжает в замечательный Городец!
- ООльга31 августа 2021Наталья, провела нам чудесную экскурсию по Городцу. Было очень интересно и увлекательно! Спасибо!
- Отзыв на: Теплая встреча с волшебным ГородцомООльга29 августа 2021Нам всё очень понравилось. Спасибо Руслану. Он сделал наш день незабываемым. Ждём следующей встречи)
- ЕЕлена11 августа 2021Наталья, замечательный и увлеченный человек! Интересный собеседник, отвечает на любые вопросы. Увлекательный, продуманный до мелочей маршрут. Увидели и узнали много интересного в знакомом с детства Городце.
- ССветлана8 августа 2021Спасибо Галине за прекрасную и очень познавательную экскурсию! Замечательно, что есть такие неравнодушные и знающие свой край люди! Дай Бог им здоровья! Думаю, приедим в Городец ещё.
- ИИрина31 июля 2021Спасибо большое Наталье за эмоции, интересный рассказ, отличное настроение, за погружение в атмосферу древности! Экскурсия не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых! Наша компания молодых предпенсионеров 😀 осталась в восторге! Ещё раз спасибо замечательной Наталье!
- ННаталья21 июня 2021Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.
- ЛЛена9 мая 2021Добрый день всем. 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным, интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию. Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.