Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Приглашаем на живописную фото-прогулку в горном парке "Дыхание гор" в районе Горячего Ключа, включающую пеший маршрут по горному хребту Котх до места исполнения желания - Столб Мира и обзорной площадке на вершине горы Сапун (440м) Подъем и спуск в парк осуществляются по канатной дороге протяженностью 772 метра, время в пути – 20 минут в каждую сторону, что позволит насладиться захватывающими видами. В парке можно прокатиться на колесе обозрения на вершине горы, откуда открываются панорамы Горячего Ключа и горных хребтов. Особое внимание стоит уделить арт-объектам:"Рука Бога","Груз мыслей" и "Выше только любовь", которые станут отличным фоном для фотографий. Стоимость билета на канатную дорогу: 600 рублей для детей до 13 лет и 1400 рублей для взрослых. Посещение парка "Дыхание гор" – это возможность насладиться первозданной природой, сделать уникальные фотографии и получить заряд энергии. Важная информация: Многие туристы выбирают этот маршрут именно для того, чтобы загадать свое желание на месте Силы у столба Мира на вершине горы.

