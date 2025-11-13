Описание экскурсииПриглашаем на живописную фото-прогулку в горном парке "Дыхание гор" в районе Горячего Ключа, включающую пеший маршрут по горному хребту Котх до места исполнения желания - Столб Мира и обзорной площадке на вершине горы Сапун (440м) Подъем и спуск в парк осуществляются по канатной дороге протяженностью 772 метра, время в пути – 20 минут в каждую сторону, что позволит насладиться захватывающими видами. В парке можно прокатиться на колесе обозрения на вершине горы, откуда открываются панорамы Горячего Ключа и горных хребтов. Особое внимание стоит уделить арт-объектам:"Рука Бога","Груз мыслей" и "Выше только любовь", которые станут отличным фоном для фотографий. Стоимость билета на канатную дорогу: 600 рублей для детей до 13 лет и 1400 рублей для взрослых. Посещение парка "Дыхание гор" – это возможность насладиться первозданной природой, сделать уникальные фотографии и получить заряд энергии. Важная информация: Многие туристы выбирают этот маршрут именно для того, чтобы загадать свое желание на месте Силы у столба Мира на вершине горы.
в любой день
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абадзехская гора/ Скала Петушок/ р. Псекупс
- Горный хребет Котх
- Столб Мира
- Обзорная площадка на вершине горы Сапун
- Лесной источник
Что включено
- Услуги гида за прописанный маршрут в билете
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу гиду 1400 р., /n+ 1400 р гостю взрослый, 600 р. - детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель «Старый замок» трасса М4, окраина города Горячий Ключ
Завершение: Отель «Старый замок» на трассе Краснодар - Джубга М4
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Многие туристы выбирают этот маршрут именно для того
- Чтобы загадать свое желание на месте Силы у столба Мира на вершине горы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
