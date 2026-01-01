Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная по Горному парку «Дыхание гор»
Начало: Отель «Старый замок» трасса М4, окраина города Гор...
Расписание: в любой день
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Обзорная по курорту Горячий Ключ с дегустацией минеральных источников
Начало: Г. Горячий Ключ ул. Псекупская 2К
Расписание: По заказу с 8-00 до 17-00
6000 ₽ за всё до 25 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Горячому Ключ
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