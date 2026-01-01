Найдено 2 экскурсии в Горячом Ключ , цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа Индивидуальная до 15 чел. Обзорная по Горному парку «Дыхание гор» Начало: Отель «Старый замок» трасса М4, окраина города Гор... Расписание: в любой день 6000 ₽ за всё до 15 чел. 2 часа Индивидуальная до 25 чел. Обзорная по курорту Горячий Ключ с дегустацией минеральных источников Начало: Г. Горячий Ключ ул. Псекупская 2К Расписание: По заказу с 8-00 до 17-00 6000 ₽ за всё до 25 чел.

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