Приглашаю на обзорную фото экскурсию по курорту Горячий Ключ с аттестованным экскурсоводом Погрузитесь в целительную прогулку по бальнеологическому курортному парку, где каждый кадр станет хорошим воспоминанием, а каждый вдох – глотком живительной силы! Наш маршрут – это симфония исцеления и красоты: 🏰 Отель "Старый замок" – страж времени, свидетель вековых историй. 📍 Висячий мост над бурлящим Псекупсом – шаг в бездну, где душа обретает крылья. 📍 Сероводородная ванна – объятия земли, дарующие забвение боли. 📍 Абадзехская гора – восхождение к небесам, где сердце наполняется покоем. 📍 Скала Петушок – каменный страж, взирающий на мир с мудростью веков. 📍 Дантово ущелье – таинственный лабиринт, где тени прошлого танцуют с надеждами будущего. 📍 Железистый источник – 15 минут блаженства, дарованных самой природой. 📍 Иверская часовня XVIII века – тихая обитель веры, согревающая душу. 📍 Контактный зоопарк-океанариум (за доп. плату - 250 р. с чел.) – встреча с миром дикой природы, пробуждающая в нас детскую непосредственность. 📍 Бюст И. П. Павлову – поклон гению, открывшему тайны человеческого тела. 📍 Место исполнения желаний – абадзехский столб XVII века – прикосновение к вечности, шепчущее о надежде. 📍 Питьевая галерея – дегустация минеральной воды – 15 минут живительной влаги, утоляющей жажду души. 📍 Бювет 1924 г.

свидетель эпохи, помнящий голоса прошлого. 📍 Арка со львами (1914 г.) и корпуса санатория – врата в мир здоровья и долголетия. 📍 Японское дерево гинкго-билоба – 5 минут обмена энергией с древним целителем, дарующим гармонию. 📍 📸 Фонтан "Герб города" – символ города, олицетворяющий живую воду курорта и место входа в рай.