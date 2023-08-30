Активная программа «Чарующий Кавказ»
Вам предстоит погулять по самым популярным городам-курортам, попробовать минеральную воду в Ессентуках, посетить Чегемское ущелье и съездить в Грозный. А еще вы сможете провести день в горах и подышать свежим воздухом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Свободный день
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Четверг. Города КМВ
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Города КМВ» ~ в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Суббота. Джилы-Су или Бермамыт
ВАРИАНТ I
Джип-тур на Джилы-Су ~ в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы. Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.
Питание на маршруте за доп. плату.
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас – хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель ~ в 18.00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ II
Джип-тур на Бермамыт.
Бермамыт – дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус! Бермамыт – место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Выезд на рассвет или утром по набору группы. Набор группы уточняется накануне вечером.
Выезд ~ в 02:00 – встреча рассвета.
Поздний завтрак ~ в 09:00. (за доп. плату – хычины, чай).
Возвращение в отель ~ в 13:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Или
Выезд ~ в 06:30 – дневная поездка.
Завтрак ~ в 08:00 (за доп. плату – хычины, чай).
Обед ~ в 12:00. (за доп. плату – шашлыки, шурпа, хычины, чай).
Возвращение в отель ~ в 17:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Грозный, Шали, Аргун
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» ~ в 6:00.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, Грозный Сити, прогулка по центру города.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Обед в Грозном в местных кафе или столовых.
Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель ~ около 22:00.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:
- с 24.04.2024 по 12.05.2024;
- с 05.06.2024 по 16.06.2024;
- 30.10.2024 по 10.11.2024.
Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.
|Бештау (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|45500
|48600
|53300
|38950
|42100
|46800
|Одноместное
|62750
|69000
|56200
|62500
|Трехместное
|47050
|40500
|Четырехместное
|42350
|35800
|Доп. место
|39500
|33000
|Бештау (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|47050
|50200
|54900
|40500
|43650
|48350
|Одноместное
|65850
|72150
|59350
|65600
|Трехместное
|48300
|41750
|Четырехместное
|43150
|36600
|Доп. место
|39500
|33000
Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»
|Машук (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|37900
|39000
|48400
|33750
|34850
|44300
|Одноместное
|46550
|47800
|42400
|43650
|Трехместное
|40900
|46250
|36750
|42100
|Четырехместное
|41150
|37000
|Доп. место
|36500
|32350
|Машук (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|39800
|40600
|51900
|35650
|36450
|47750
|Одноместное
|49050
|52200
|44900
|48050
|Трехместное
|43200
|52000
|39050
|47850
|Четырехместное
|46250
|42100
|Доп. место
|36500
|32350
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
|Маск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|37400
|42100
|45200
|Одноместное
|59350
|62500
|68750
|Доп. место
|33000
|Маск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|37400
|42100
|45200
|Одноместное
|59350
|62500
|68750
|Доп. место
|33000
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.
|Пятигорск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|34250
|36750
|Одноместное
|37400
|46800
|51800
|Пятигорск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|36750
|39900
|Одноместное
|40500
|51800
|58100
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
|Южная (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|32050
|34850
|Одноместное
|36750
|42400
|48050
|Доп. место
|27950
|Южная (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|34250
|37400
|Одноместное
|39900
|46800
|53050
|Доп. место
|27950
Гостиница «Наутилус»
|Наутилус (все даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|37 250
|39 750
|34 250
|36 750
|Одноместное
|43 550
|48 550
|40 500
|45 550
|Трехместное
|39 150
|36 150
|Четырехместное
|38 500
|35 500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание (для тарифа с питанием): 2 завтрака, 4 ужина
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор – 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 300 руб.
- Экологический сбор на территории Джилы-Су – 200 руб. /чел.
- Местный экскурсовод, высотка и музей на экскурсии «Грозный, Аргун, Шали» – 600 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки:
- Гостиница «Бештау» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
- Гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
- Гостиница «Машук» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «Наутилус» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
- Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Турист должен:
- Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
- Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
- Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
- Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
- Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
- Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
- Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
- Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
- Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
- Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Бештау Без питания Стандарт Комфорт Люкс Семейный Двухместное* 3000 3500 4250 Одноместное 6000 7000 Трехместное 3200 Четырехместное 2400 Доп. место 1800 Машук Без питания Эконом Стандарт Комфорт Семейный Двухместное* 2250 2350 4150 Одноместное 3700 4200 Трехместное 2800 3700 Четырехместное 2750 Доп. место 1700 Маск Без питания Стандарт Делюкс Полулюкс Двухместное* 3000 3250 3750 Одноместное 6000 6500 7500 Доп. место 1800 Пятигорск Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 2400 2900 Одноместное 3000 4800 5800 Южная Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 2000 2500 Одноместное 2 900 4000 5000 Доп. место 1000
- Какое будет питание в тарифе с питанием?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол».
В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.