6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 38 350₽ за человека
скидка
14%
3 дня
Добро пожаловать в Чечню. Этнографический тур
Начало: Г. Грозный
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 7600065 000₽ за человека
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
23 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 32 050₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 октября 2024Незабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величием. В Грозный надо съездить каждому человеку, хотя бы раз в жизни.
- ООлеся17 октября 2024Добрый день) всё было организовано отлично 👍, максимально активно. Как мы и хотели с подругой
- ССангалова12 октября 2024Очень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель "Бештау". Отличный ресторан при нём. Короче, перезагрузка произошла успешно. Спасибо огромное!!!
- ААлексей12 октября 2024Спасибо!
- ППереверзева6 октября 2024Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
- ААнна30 августа 2024Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
- OOlga13 июля 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниПрекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
- ЮЮлия10 мая 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниСпасибо, всё прошло хорошо и организованно)
- ТТатьяна11 октября 2022Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниВсе было замечательно!! Интересные экскурсии, очень интересная и разнообразная программа.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Джип-туры»
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