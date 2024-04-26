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Авторский тур
8 дней
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от 40 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
г. Грозный
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 30 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
24 мая
14 июня
28 июня
12 июля
от 30 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню
г. Грозный
20 мая
24 июня
22 июля
26 авг
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Завтра
12 июня
19 июня
26 июня
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Чеченская Республика, Грозный
Сегодня
7 мая
14 мая
28 мая
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Аэропорт
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
25 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
66 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
г. Грозный
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Ставропольский край, Минеральные Воды
24 мая
21 июня
12 июля
9 авг
16 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
5 янв
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
г. Пятигорск
31 дек
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Чеченская Республика, Грозный
8 мая
24 мая
28 июня
19 июля
от 41 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сегодня
7 мая
14 мая
21 мая
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой
г. Грозный
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
3 мая
7 мая
17 мая
24 мая
56 900₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Чечню зимой
г. Грозный
4 ноя
16 дек
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
15 мая
25 мая
12 июня
1 июля
39 500₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
г. Махачкала
21 авг
25 сен
20 окт
167 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
12 июня
19 июня
26 июня
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
г. Пятигорск
6 мая
20 мая
10 июня
24 июня
от 56 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен
44 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
г. Грозный
10 мая
11 июня
12 июля
16 авг
34 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
г. Грозный
30 дек
от 41 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский активный тур по Кавказу
Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
г. Грозный
3 янв
5 янв
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский антидепрессант
Россия, Чеченская Республика, Грозный
15 мая
29 мая
12 июня
26 июня
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
г. Минеральные воды
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 64 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Чеченская Республика, Грозный
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 51 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Грозный, 09:00
9 мая
16 мая
23 мая
31 мая
131 900₽ за всё до 7 чел.
Авторский тур
6 дней
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Чеченская Республика, Грозный
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Чеченская Республика, Грозный
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
г. Грозный
Завтра
4 мая
8 мая
11 мая
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Чеченская Республика, Грозный
3 ноя
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
6 дек
13 дек
20 дек
27 дек
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
74 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Грозный, до 12:00
Завтра
15 мая
29 мая
12 июня
63 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские выходные
Чеченская Республика, Грозный
Завтра
3 мая
6 мая
8 мая
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур по Кавказу
г. Пятигорск
4 янв
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЕЕвгения26 апреля 2024Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
- ЕЕвгения26 апреля 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений! Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Сулакский каньон попал в самое сердечко ❤ По организации тоже всё потрясающе - номера комфортные, трансфер своевременный, гид веселый и дружелюбный и отвечает абсолютно на все вопросы. В процессе всех передвижений координатор помогла решить вопрос с дополнительным днём проживания, за что особый низкий поклон!!!
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Тур понравился очень, масса впечатлений, практически все - положительные)) Кавказ- это отдельная планета, ранее для нас сыном неизведанная, которую мы с удовольствием открывали для себя. Горы, реки, города, села, люди, еда, - все новое и яркое. Большая благодарность организаторам и исполнителям - гидам и водителю микроавтобуса, - за прекрасную работу. Особая благодарность и привет прекрасному экскурсоводу Рамзану, который заставил посмотреть на горы и горцев по-особенному, с любовью и теплотой рассказывая об Ингушетии и Осетии, где он нас сопровождал. Еда была вкусной, организация гостиничных номеров прекрасной, поездки комфортным (Ваха, спасибо вам!). Надеемся на продолжение знакомства с Большой Страной!
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ЮЮлия18 апреля 2024Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
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Сейчас в Грозном можно забронировать 52 тура от 14 300 ₽ до 167 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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