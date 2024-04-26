Авторские туры в Грозном

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от 40 950 за человека
Чеченская классика. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченская классика. Тур выходного дня
г. Грозный
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 30 600 за человека
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
г. Пятигорск
24 мая
14 июня
28 июня
12 июля
от 30 950 за человека
Добро пожаловать в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню
г. Грозный
20 мая
24 июня
22 июля
26 авг
от 34 500 за человека
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
г. Пятигорск
Завтра
12 июня
19 июня
26 июня
от 33 300 за человека
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Чеченская Республика, Грозный
Сегодня
7 мая
14 мая
28 мая
от 67 500 за человека
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Аэропорт
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
25 000 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
66 500 за человека
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
г. Грозный
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 32 500 за человека
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Ставропольский край, Минеральные Воды
24 мая
21 июня
12 июля
9 авг
16 900 за человека
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
5 янв
от 14 300 за человека
Новогодний активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний активный тур по Кавказу
г. Пятигорск
31 дек
от 29 700 за человека
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Чеченская Республика, Грозный
8 мая
24 мая
28 июня
19 июля
от 41 900 за человека
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
35 000 за человека
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
г. Грозный
Сегодня
7 мая
14 мая
21 мая
45 000 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
г. Грозный
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 43 600 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
3 мая
7 мая
17 мая
24 мая
56 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Чечню зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Чечню зимой
г. Грозный
4 ноя
16 дек
от 34 500 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
15 мая
25 мая
12 июня
1 июля
39 500 за человека
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вдоль Кавказского хребта. Экскурсионный тур
г. Махачкала
21 авг
25 сен
20 окт
167 000 за человека
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
12 июня
19 июня
26 июня
от 31 400 за человека
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весь Кавказ: от Кавминвод до Дагестана
г. Пятигорск
6 мая
20 мая
10 июня
24 июня
от 56 050 за человека
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Аэропорт Грозного, 13:00
6 сен
44 000 за человека
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
г. Грозный
10 мая
11 июня
12 июля
16 авг
34 000 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
г. Грозный
30 дек
от 41 300 за человека
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 800 за человека
Рождественский активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский активный тур по Кавказу
Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв
от 29 700 за человека
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
г. Грозный
3 янв
5 янв
от 32 000 за человека
Кавказский антидепрессант
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский антидепрессант
Россия, Чеченская Республика, Грозный
15 мая
29 мая
12 июня
26 июня
59 900 за человека
Гамма-тур: Чечня за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамма-тур: Чечня за три дня
Экскурсионный тур «Гамма-тур: Чечня за три дня» на 3 дня
Чеченская Республика, городской округ Грозный, аэр...
29 900 за человека
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
г. Минеральные воды
8 июня
6 июля
3 авг
7 сен
от 64 800 за человека
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Чеченская Республика, Грозный
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
от 22 500 за человека
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 51 900 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Грозный, 09:00
9 мая
16 мая
23 мая
31 мая
131 900 за всё до 7 чел.
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 30 150 за человека
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Чеченская Республика, Грозный
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
от 67 500 за человека
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Чеченская Республика, Грозный
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 48 500 за человека
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
г. Грозный
Завтра
4 мая
8 мая
11 мая
от 41 500 за человека
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Чеченская Республика, Грозный
3 ноя
от 34 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
г. Грозный
6 дек
13 дек
20 дек
27 дек
от 43 600 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
74 900 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Грозный, до 12:00
Завтра
15 мая
29 мая
12 июня
63 000 за человека
Чеченские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Чеченские выходные
Чеченская Республика, Грозный
Завтра
3 мая
6 мая
8 мая
25 000 за человека
Рождественский тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур по Кавказу
г. Пятигорск
4 янв
от 28 200 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Кавказский антидепрессант
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    Кавказский антидепрессант
    Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений! Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Сулакский каньон попал в самое сердечко ❤ По организации тоже всё потрясающе - номера комфортные, трансфер своевременный, гид веселый и дружелюбный и отвечает абсолютно на все вопросы. В процессе всех передвижений координатор помогла решить вопрос с дополнительным днём проживания, за что особый низкий поклон!!!
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Тур понравился очень, масса впечатлений, практически все - положительные)) Кавказ- это отдельная планета, ранее для нас сыном неизведанная, которую мы с удовольствием открывали для себя. Горы, реки, города, села, люди, еда, - все новое и яркое. Большая благодарность организаторам и исполнителям - гидам и водителю микроавтобуса, - за прекрасную работу. Особая благодарность и привет прекрасному экскурсоводу Рамзану, который заставил посмотреть на горы и горцев по-особенному, с любовью и теплотой рассказывая об Ингушетии и Осетии, где он нас сопровождал. Еда была вкусной, организация гостиничных номеров прекрасной, поездки комфортным (Ваха, спасибо вам!). Надеемся на продолжение знакомства с Большой Страной!
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!
    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному

Самые популярные туры в Грозном
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
  2. Чеченская классика. Тур выходного дня
  3. Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
  4. Добро пожаловать в Чечню
  5. Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Что посмотреть в Грозном
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Озеро Казеной-Ам
  3. Грозный-Сити
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
Сколько стоит тур в Грозном в апреле 2024
Сейчас в Грозном можно забронировать 52 тура от 14 300 ₽ до 167 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на экскурсионные туры в Грозном в 2024 году! У нас есть множество вариантов для любого бюджета и предпочтений. Мы предлагаем детские, групповые и индивидуальные туры по музеям и достопримечательностям города по ценам от 14300₽. Наши гиды расскажут вам о культурном наследии Грозного и покажут интересные места. Забронируйте тур уже сейчас
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