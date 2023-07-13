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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Заезд. Свободное время
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Четверг. Города КМВ
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
- В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
- В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
- В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
- Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
- В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Верхняя Балкария
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
- Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
- Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
Суббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
ВАРИАНТ I
Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
По программе:
Питание на маршруте за доп. плату.
- Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
- Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
- «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
- Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак за доп. плату через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас — хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
- Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
- Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
- Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель в 18.00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
ВАРИАНТ II
Джип-тур на Бермамыт.
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
По программе:
- Возвышенность Абазы-Кишлак — в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
- Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.
- Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Выезд на рассвет или утром (по набору группы — набор группы уточняется накануне вечером).
- Выезд в 02:00 – встреча рассвета.
Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату – хычины, чай).
Возвращение в отель в 13:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
2. Выезд в 06:30 — дневная поездка.
- Завтрак в 08:00 (за доп. плату. хычины, чай).
- Обед в 12:00 (за доп. плату — шашлыки, шурпа, хычины, чай).
Возвращение в отель в 17:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Кезеной-Ам, Шали, Грозный
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак (доп. плата) через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.
- Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
- Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
- Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Обед сухой паёк (необходимо брать с собой, доп. плата).
- Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», Грозный Сити, прогулка по вечернему городу.
- Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно!).
- Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель в 24:00.
Свободное время.
Внимание! Есть доп. расходы.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:
- с 24.04.2024 по 12.05.2024;
- с 05.06.2024 по 16.06.2024;
Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.
|Бештау (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|46750
|49850
|54550
|40200
|43350
|48050
|Одноместное
|64000
|70250
|57450
|63750
|Трехместное
|48300
|41750
|Четырехместное
|43600
|37050
|Доп. место
|40750
|34250
|Бештау (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|48300
|51450
|56150
|41750
|44900
|49600
|Одноместное
|67150
|73400
|60600
|66850
|Трехместное
|49550
|43050
|Четырехместное
|44400
|37850
|Доп. место
|40750
|34250
Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»
|Машук (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|39150
|40250
|49700
|35050
|36150
|45550
|Одноместное
|47800
|49050
|43650
|44900
|Трехместное
|42150
|47500
|38000
|43350
|Четырехместное
|42400
|38250
|Доп. место
|37750
|33600
|Машук (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|41050
|41850
|53150
|36900
|37700
|49000
|Одноместное
|50300
|53450
|46150
|49300
|Трехместное
|44450
|53250
|40350
|49100
|Четырехместное
|47500
|43350
|Доп. место
|37750
|33600
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
|Маск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|38650
|43350
|46500
|Одноместное
|60600
|63750
|70000
|Доп. место
|34250
|Маск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|38650
|43350
|46500
|Одноместное
|60600
|63750
|70000
|Доп. место
|34250
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.
|Пятигорск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|35500
|38000
|Одноместное
|38650
|48050
|53050
|Пятигорск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|38000
|41150
|Одноместное
|41750
|53050
|59350
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
|Южная (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33300
|36150
|Одноместное
|38000
|43650
|49300
|Доп. место
|29200
|Южная (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|35500
|38650
|Одноместное
|41150
|48050
|54300
|Доп. место
|29200
Гостиница «Наутилус»
|Наутилус (все даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|38 500
|41 000
|35 500
|38 000
|Одноместное
|44 800
|49 800
|41 750
|46 800
|Трехместное
|40 400
|37 400
|Четырехместное
|39 750
|36 750
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):2 завтрака, 4 ужина
- 2 завтрака, 4 ужина
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Питание на маршрутах
- Трансфер до гостиницы и обратно
- Входные билеты в музей Домик Лермонтова, подъем по канатной дороге на вершину горы Машук (по желанию)
- Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-Тур "Джилы-Су" - 200 руб. на территории турбазы "Медовые водопады" - 100 руб
- На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Джип-Тур «Джилы-Су» - 200 руб
- На территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Подъем на высотку в Грозном-Сити - 200 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: с детей до 18 лет курортный сбор не взимается. взрослые - 100 руб. /сутки
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Взрослые - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13:00 до 14:00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.
Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице без питания?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека:
|Бештау
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|3000
|3500
|4250
|Одноместное
|6000
|7000
|Трехместное
|3200
|Четырехместное
|2400
|Доп. место
|1800
|Машук
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|2250
|2350
|4150
|Одноместное
|3700
|4200
|Трехместное
|2800
|3700
|Четырехместное
|2750
|Доп. место
|1700
|Маск
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|3000
|3250
|3750
|Одноместное
|6000
|6500
|7500
|Доп. место
|1800
|Пятигорск
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2400
|2900
|Одноместное
|3000
|4800
|5800
|Южная
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2000
|2500
|Одноместное
|2 900
|4000
|5000
|Доп. место
|1000
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.