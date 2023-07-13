Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволит вам за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод, но и попасть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

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Совершим джиппинг в Джилы-Су или в Бермамыт

Выселение из отеля до 12:00.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Возвращение в отель в 24:00.

Обед сухой паёк (необходимо брать с собой, доп. плата).

Остановка на завтрак (доп. плата) через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Возвращение в отель в 17:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Возвращение в отель в 13:00.

Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату – хычины, чай).

Выезд на рассвет или утром (по набору группы — набор группы уточняется накануне вечером).

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Возвращение в отель в 18.00.

Питание на маршруте за доп. плату.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Возвращение в отель в 19:30.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Питание на маршруте за доп. плату.

В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Заселение в отель после 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

с 24.04.2024 по 12.05.2024;

с 05.06.2024 по 16.06.2024;

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты) С питанием Без питания Стандарт Комфорт Люкс Семейный Стандарт Комфорт Люкс Семейный Двухместное* 46750 49850 54550 40200 43350 48050 Одноместное 64000 70250 57450 63750 Трехместное 48300 41750 Четырехместное 43600 37050 Доп. место 40750 34250 Бештау (праздничные даты) С питанием Без питания Стандарт Комфорт Люкс Семейный Стандарт Комфорт Люкс Семейный Двухместное* 48300 51450 56150 41750 44900 49600 Одноместное 67150 73400 60600 66850 Трехместное 49550 43050 Четырехместное 44400 37850 Доп. место 40750 34250

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты) С питанием Без питания Эконом Стандарт Комфорт Семейный Эконом Стандарт Комфорт Семейный Двухместное* 39150 40250 49700 35050 36150 45550 Одноместное 47800 49050 43650 44900 Трехместное 42150 47500 38000 43350 Четырехместное 42400 38250 Доп. место 37750 33600 Машук (праздничные даты) С питанием Без питания Эконом Стандарт Комфорт Семейный Эконом Стандарт Комфорт Семейный Двухместное* 41050 41850 53150 36900 37700 49000 Одноместное 50300 53450 46150 49300 Трехместное 44450 53250 40350 49100 Четырехместное 47500 43350 Доп. место 37750 33600

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты) Без питания Стандарт Делюкс Полулюкс Двухместное* 38650 43350 46500 Одноместное 60600 63750 70000 Доп. место 34250 Маск (праздничные даты) Без питания Стандарт Делюкс Полулюкс Двухместное* 38650 43350 46500 Одноместное 60600 63750 70000 Доп. место 34250

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты) Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 35500 38000 Одноместное 38650 48050 53050 Пятигорск (праздничные даты) Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 38000 41150 Одноместное 41750 53050 59350

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты) Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 33300 36150 Одноместное 38000 43650 49300 Доп. место 29200 Южная (праздничные даты) Без питания Стандарт singl Стандарт Джуниор Двухместное* 35500 38650 Одноместное 41150 48050 54300 Доп. место 29200

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты) С питанием Без питания Стандарт Полулюкс Стандарт Полулюкс Двухместное* 38 500 41 000 35 500 38 000 Одноместное 44 800 49 800 41 750 46 800 Трехместное 40 400 37 400 Четырехместное 39 750 36 750

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.