Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволит вам за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод, но и попасть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Ближайшие даты:
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
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даты

Что вас ожидает:

Полное расслабление
Полное расслабление
Искупаемся в горячих термальных источниках
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем вкуснейшие национальные блюда
Активный отдых
Активный отдых
Совершим джиппинг в Джилы-Су или в Бермамыт

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заезд. Свободное время

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Четверг. Города КМВ

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

9:00 Экскурсия «Города КМВ».

По программе экскурсии:

  • В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
  • В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
  • В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
  • Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
  • В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Четверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВ
3 день

Пятница. Верхняя Балкария

В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.

6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

  • Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
  • Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

Пятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя Балкария
4 день

Суббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

ВАРИАНТ I

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

По программе:

Питание на маршруте за доп. плату.

  • Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
  • Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
  • Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак за доп. плату через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас — хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
  • Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
  • Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18.00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II

Джип-тур на Бермамыт.

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

По программе:

  • Возвышенность Абазы-Кишлак — в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
  • Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.
  • Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

Выезд на рассвет или утром (по набору группы — набор группы уточняется накануне вечером).

  1. Выезд в 02:00 – встреча рассвета.

Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату – хычины, чай).

Возвращение в отель в 13:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

2. Выезд в 06:30 — дневная поездка.

  • Завтрак в 08:00 (за доп. плату. хычины, чай).
  • Обед в 12:00 (за доп. плату — шашлыки, шурпа, хычины, чай).

Возвращение в отель в 17:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Суббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Экскурсии на выбор: Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Воскресенье. Кезеной-Ам, Шали, Грозный

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак (доп. плата) через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.

  • Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
  • Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
  • Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.

Обед сухой паёк (необходимо брать с собой, доп. плата).

  • Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», Грозный Сити, прогулка по вечернему городу.
  • Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно!).
  • Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель в 24:00.

Свободное время.

Внимание! Есть доп. расходы.

Воскресенье. Кезеной-Ам, Шали, ГрозныйВоскресенье. Кезеной-Ам, Шали, ГрозныйВоскресенье. Кезеной-Ам, Шали, ГрозныйВоскресенье. Кезеной-Ам, Шали, Грозный
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

  • с 24.04.2024 по 12.05.2024;
  • с 05.06.2024 по 16.06.2024;

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*467504985054550 402004335048050
Одноместное6400070250 5745063750
Трехместное 48300 41750
Четырехместное 43600 37050
Доп. место4075034250
Бештау (праздничные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*483005145056150 417504490049600
Одноместное6715073400 6060066850
Трехместное 49550 43050
Четырехместное 44400 37850
Доп. место4075034250

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*391504025049700 350503615045550
Одноместное4780049050 4365044900
Трехместное 4215047500 3800043350
Четырехместное 42400 38250
Доп. место3775033600
Машук (праздничные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*410504185053150 369003770049000
Одноместное5030053450 4615049300
Трехместное 4445053250 4035049100
Четырехместное 47500 43350
Доп. место3775033600

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*386504335046500
Одноместное606006375070000
Доп. место34250
Маск (праздничные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*386504335046500
Одноместное606006375070000
Доп. место34250

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3550038000
Одноместное386504805053050
Пятигорск (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3800041150
Одноместное417505305059350

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3330036150
Одноместное380004365049300
Доп. место29200
Южная (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3550038650
Одноместное411504805054300
Доп. место29200

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты)
С питаниемБез питания
СтандартПолулюксСтандартПолулюкс
Двухместное*38 50041 00035 50038 000
Одноместное44 80049 80041 75046 800
Трехместное 40 400 37 400
Четырехместное 39 750 36 750

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):2 завтрака, 4 ужина
  • 2 завтрака, 4 ужина
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Питание на маршрутах
  • Трансфер до гостиницы и обратно
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова, подъем по канатной дороге на вершину горы Машук (по желанию)
  • Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-Тур "Джилы-Су" - 200 руб. на территории турбазы "Медовые водопады" - 100 руб
  • На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Джип-Тур «Джилы-Су» - 200 руб
  • На территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити - 200 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: с детей до 18 лет курортный сбор не взимается. взрослые - 100 руб. /сутки
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Взрослые - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13:00 до 14:00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.

Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице без питания?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека:

Бештау
Без питания
СтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*300035004250
Одноместное60007000
Трехместное 3200
Четырехместное 2400
Доп. место1800
Машук
Без питания
ЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*225023504150
Одноместное37004200
Трехместное 28003700
Четырехместное 2750
Доп. место1700
Маск
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*300032503750
Одноместное600065007500
Доп. место1800
Пятигорск
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 24002900
Одноместное300048005800
Южная
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 20002500
Одноместное2 90040005000
Доп. место1000
Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
O
13 июля 2023
Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4
Ю
10 мая 2023
Спасибо, всё прошло хорошо и организованно)
Т
11 окт 2022
Все было замечательно!! Интересные экскурсии, очень интересная и разнообразная программа.

Тур входит в следующие категории Грозного

На автобусеМожно с детьмиАктивный отдыхДжип-турыВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

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16 авг
34 000 за человека
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