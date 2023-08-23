Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню

Групповой тур в Грозном
4.7
3 отзыва
Программа тура позволит вам за считанные дни максимально познакомиться с Кавказом.

Вы посетите все города КМВ, сможете побывать в ущельях Кабардино-Балкарии, полюбуетесь водопадами и озерами, поразитесь масштабам Эльбруса или восхититесь красотой Домбая.

Вы испытаете на себе целительную силу минеральных источников и ощутите настоящее кавказское гостеприимство.
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Ближайшие даты:
1
мая
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
17
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в минеральном источнике в селе Аушигер
Блюда по-кавказски
Блюда по-кавказски
Попробуем аппетитную национальную кухню
Озеро Кезеной-Ам
Озеро Кезеной-Ам
Отправитесь к красивейшему озеру и полюбуетесь водной гладью в обрамлении живописных гор

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заезд

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Среда. ЗаездСреда. Заезд
2 день

Четверг. Города КМВ

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» ~ в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Четверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВЧетверг. Города КМВ
3 день

Пятница. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Пятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя БалкарияПятница. Верхняя Балкария
4 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» ~в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Суббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или Домбай
5 день

Воскресенье. Озеро Кезеной-Ам, г. Шали и Грозный

Питание на маршруте за доп. плату.

Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.

Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», Грозный Сити, прогулка по вечернему городу.

Обед — сухой паёк (взять с собой дополнительно!).

Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель ~ в 24:00.

Свободное время.

Воскресенье. Озеро Кезеной-Ам, г. Шали и ГрозныйВоскресенье. Озеро Кезеной-Ам, г. Шали и ГрозныйВоскресенье. Озеро Кезеной-Ам, г. Шали и Грозный
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

  • с 24.04.2024 по 12.05.2024;
  • с 05.06.2024 по 16.06.2024;
  • 30.10.2024 по 10.11.2024.

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*448504800052700 383004145046150
Одноместное6210068400 5560061850
Трехместное 46400 39900
Четырехместное 41700 35200
Доп. место3890032350
Бештау (праздничные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*464004955054250 399004305047750
Одноместное6525071500 5870065000
Трехместное 47650 41150
Четырехместное 42500 35950
Доп. место3890032350

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*373003840047800 331503425043650
Одноместное4590047150 4180043050
Трехместное 4025045600 3615041450
Четырехместное 40500 36350
Доп. место3585031750
Машук (праздничные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*391503995051250 350503580047100
Одноместное4845051550 4430047400
Трехместное 4260051350 3845047250
Четырехместное 45600 41450
Доп. место3585031750

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*367504145044600
Одноместное587006185068150
Доп. место32350
Маск (праздничные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*367504145044600
Одноместное587006185068150
Доп. место32350

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3360036150
Одноместное367504615051200
Пятигорск (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3615039250
Одноместное399005120057450

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3140034250
Одноместное361504175047400
Доп. место27350
Южная (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3360036750
Одноместное392504615052450
Доп. место27350

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты)
С питаниемБез питания
СтандартПолулюксСтандартПолулюкс
Двухместное*36 65039 15033 60036 150
Одноместное42 90047 95039 90044 900
Трехместное 38 500 35 500
Четырехместное 37 900 34 850

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

5 ночей

Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

5 ночей

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание (для тарифа с питанием): 2 завтрака, 4 ужина
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Канатные дороги на горе Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1800 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. при оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб
  • При оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити - 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки:

  • Гостиница «Бештау» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
  • Гостиница «Машук» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Наутилус» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
  • Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Турист должен:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Бештау
Без питания
СтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*300035004250
Одноместное60007000
Трехместное 3200
Четырехместное 2400
Доп. место1800
Машук
Без питания
ЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*225023504150
Одноместное37004200
Трехместное 28003700
Четырехместное 2750
Доп. место1700
Маск
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*300032503750
Одноместное600065007500
Доп. место1800
Пятигорск
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 24002900
Одноместное300048005800
Южная
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 20002500
Одноместное2 90040005000
Доп. место1000
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.

В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
23 авг 2023
Поездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горную Чечню. Очень не интересный, скучный рассказ экскурсовода. Конечно, тяжелая дорога по горным серпантинам, так что у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом, необходимо запастись препаратами. А в целом, очень насыщенный тур. Скучать не приходилось.
Поездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горнуюПоездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горнуюПоездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горную
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена Дмитриевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация во время экскурсии в Чечню. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества работы гида. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Л
29 июля 2023
Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна- женщина с прекрасным голосом и дикцией, слушать ее просто сказка! Также, хотелось бы отметить наших прекрасных водителей Геннадий с прекрасным музыкальным вкусом и виртуозным вождением транспорта, и Гранта!)
Прекрасная компания, прекрасные люди, замечательная экскурсия и море завораживающих впечатлений 😍
Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-
А
19 июля 2023
Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.
Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.

Тур входит в следующие категории Грозного

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыОзеро Кезеной-амПопулярные местаПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

Похожие туры из Грозного

Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
35 000 за человека
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
г. Пятигорск
Завтра
12 июня
19 июня
26 июня
от 33 300 за человека
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
г. Грозный
10 мая
11 июня
12 июля
16 авг
34 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
All Airlines
ХорошоТам