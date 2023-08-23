Вы посетите все города КМВ, сможете побывать в ущельях Кабардино-Балкарии, полюбуетесь водопадами и озерами, поразитесь масштабам Эльбруса или восхититесь красотой Домбая.
Вы испытаете на себе целительную силу минеральных источников и ощутите настоящее кавказское гостеприимство.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Заезд
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Четверг. Города КМВ
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Города КМВ» ~ в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Суббота. Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» ~в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Озеро Кезеной-Ам, г. Шали и Грозный
Питание на маршруте за доп. плату.
Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска в придорожном кафе.
Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», Грозный Сити, прогулка по вечернему городу.
Обед — сухой паёк (взять с собой дополнительно!).
Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель ~ в 24:00.
Свободное время.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:
- с 24.04.2024 по 12.05.2024;
- с 05.06.2024 по 16.06.2024;
- 30.10.2024 по 10.11.2024.
Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.
|Бештау (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|44850
|48000
|52700
|38300
|41450
|46150
|Одноместное
|62100
|68400
|55600
|61850
|Трехместное
|46400
|39900
|Четырехместное
|41700
|35200
|Доп. место
|38900
|32350
|Бештау (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|46400
|49550
|54250
|39900
|43050
|47750
|Одноместное
|65250
|71500
|58700
|65000
|Трехместное
|47650
|41150
|Четырехместное
|42500
|35950
|Доп. место
|38900
|32350
Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»
|Машук (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|37300
|38400
|47800
|33150
|34250
|43650
|Одноместное
|45900
|47150
|41800
|43050
|Трехместное
|40250
|45600
|36150
|41450
|Четырехместное
|40500
|36350
|Доп. место
|35850
|31750
|Машук (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|39150
|39950
|51250
|35050
|35800
|47100
|Одноместное
|48450
|51550
|44300
|47400
|Трехместное
|42600
|51350
|38450
|47250
|Четырехместное
|45600
|41450
|Доп. место
|35850
|31750
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
|Маск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|36750
|41450
|44600
|Одноместное
|58700
|61850
|68150
|Доп. место
|32350
|Маск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|36750
|41450
|44600
|Одноместное
|58700
|61850
|68150
|Доп. место
|32350
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.
|Пятигорск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33600
|36150
|Одноместное
|36750
|46150
|51200
|Пятигорск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|36150
|39250
|Одноместное
|39900
|51200
|57450
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
|Южная (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|31400
|34250
|Одноместное
|36150
|41750
|47400
|Доп. место
|27350
|Южная (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33600
|36750
|Одноместное
|39250
|46150
|52450
|Доп. место
|27350
Гостиница «Наутилус»
|Наутилус (все даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|36 650
|39 150
|33 600
|36 150
|Одноместное
|42 900
|47 950
|39 900
|44 900
|Трехместное
|38 500
|35 500
|Четырехместное
|37 900
|34 850
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание (для тарифа с питанием): 2 завтрака, 4 ужина
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Канатные дороги на горе Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1800 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. при оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
- На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб
- При оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
- Подъем на высотку в Грозном-Сити - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки:
- Гостиница «Бештау» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
- Гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
- Гостиница «Машук» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «Наутилус» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
- Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Турист должен:
- Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
- Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
- Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
- Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
- Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Бештау
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|3000
|3500
|4250
|Одноместное
|6000
|7000
|Трехместное
|3200
|Четырехместное
|2400
|Доп. место
|1800
|Машук
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|2250
|2350
|4150
|Одноместное
|3700
|4200
|Трехместное
|2800
|3700
|Четырехместное
|2750
|Доп. место
|1700
|Маск
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|3000
|3250
|3750
|Одноместное
|6000
|6500
|7500
|Доп. место
|1800
|Пятигорск
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2400
|2900
|Одноместное
|3000
|4800
|5800
|Южная
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2000
|2500
|Одноместное
|2 900
|4000
|5000
|Доп. место
|1000
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация во время экскурсии в Чечню. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества работы гида. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Прекрасная компания, прекрасные люди, замечательная экскурсия и море завораживающих впечатлений 😍