Ешь. Восхищайся. Люби

В этом туре мы постарались собрать всё, чтобы вы сказали: «Ух ты! Это невероятно!»

5
3 отзыва
В этом туре мы постарались собрать всё, чтобы вы сказали: «Ух ты! Это невероятно!».

Мы покажем равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, города Магас, Владикавказ, Грозный, а также поедем в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону. Будем пробовать вкусные национальные блюда и устраивать чаепития на свежем воздухе. Эти шесть дней покажутся вам одним днём и вечностью одновременно!
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
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даты

Что вас ожидает 🤩

Вкус кавказской кухни
Вкус кавказской кухни
Познакомимся с блюдами национальной кухни и обязательно её полюбим
Оздоровительный курорт «Армхи»
Оздоровительный курорт «Армхи»
Отправимся на горнолыжный курорт, где вас ждут дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Увидим один из древнейших христианских храмов на территории России
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю
Магия Грозного
Магия Грозного
Посетим Грозный-Сити, церкви, мечети и красивейший цветочный парк
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся самой красивой локацией Дагестана — каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Начало тура с 13:00

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Трансфер в г. Магас.

13:00 Обед в ресторане «Лучи».

14:00 Экскурсия поравниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин (за доп. плату).

Переезд в Армхи.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи)

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед в этно-кафе «Легенды гор».

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

Завтрак в отеле.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами старинной башне Курта и Тага.

Обед в ресторане «Тиволи Парк».

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Люкс" или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по г. Грозный

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.

Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.

Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.

Мечеть «Сердце Чечни» одна из самых больших мечетей мира.

Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

14:00 Обед в ресторане «Гриль Хаус»

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»)

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Шали.

Мечеть «Гордрость мусульман».

Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

19:00 Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
5 день

Дагестан. Сулакский каньон

Завтрак.

Выезд в Дагестан.

Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоём, был образован для возведения Чиркейской ГЭС.

На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки.

Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.

Обед в ресторане в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Возвращение в Грозный.

Ужин (за доп. плату).

Дагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньон
6 день

Трансфер в аэропорт г. Грозный

Завтрак.

Выселение из отеля.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

11:00-12:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
42 900 50 40038 610

Варианты проживания

Отель «Планета Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает ресторан.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Гостиница «Армхи»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

«Владикавказ» 3*

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*

Отель «Чайка»

2 ночи

Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.

В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»

Гостевой дом в Джейрахе

2 ночи

Апартаменты в Армхи

2 ночи

Планета-Люкс

1 ночь

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

Люкс

1 ночь

Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.

В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

ЛюксЛюксЛюксЛюксЛюкс

Мини-гостиница «Central City»

2 ночи

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.

Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»

Дона

2 ночи

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДона

Нохчо Стар

2 ночи

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (полупансион) – завтраки и обеды
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Грозный
  • Медицинская страховка
  • Питание (ужины и доп. приёмы пищи)
  • Проезд в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено питание полупансион с завтраками и обедами. Вы можете взять с собой деньги для ужинов и других дополнительных расходов, не входящих в стоимость тура.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 дек 2022
Спасибо за Кавказские каникулы "Ешь. Люби. Восхищайся"! А восхищают прежде всего люди: замечательные гиды: Муса и Адам и очень внимательные менеджеры агентства. Ада контролировала и уточняла все пункты программы! И путешествие организовано очень интересно, в программе продуманно все, чтобы насладиться природой, отдохнуть и конечно вкусно поесть (кавказская кухня выше всяких похвал). Очень рекомендую тур, Кавказ восхищает и влюбляет в себя! Красота горной Ингушетии, Осетии, Дагестана и Чечни не передается словами, надо лететь, смотреть и наслаждаться отдыхом!
И
21 ноя 2022
Прекрасный тур! С удовольствием поедем ещё, с этой же турфирмой, выбрав другое направление. Красивые места, вкусная еда и очаровательные люди!!! Спасибо всем организаторам, за не забываемые впечатления! Кавказское гостеприимство проверено и оценено на отлично)))
Е
27 окт 2022
Я путешествовала по программе «Ешь. Восхищайся. Люби.» Посетила четыре замечательных республики Кавказа: Ингушетию, Северную Осетию, Чечню и Дагестан.
Замечательная программа, включающая в себя чарующие пейзажи, национальный колорит, просвещение, историю. Мне очень понравилось! Рекомендую всем!

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Побывать в одном из самых глубоких ущелий мира
у вашего места пребывания
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
11 000 за всё до 3 чел.
Стою на вершине, весь мир подо мной. «Ведучи»
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Стою на вершине, весь мир подо мной. «Ведучи»
Мы отправимся на горный хребет Данедук, на склонах которого, расположен туристический комплекс «Ведучи»
Мы заберем вас с места проживания
9 500 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
5
2 отзыва
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Горы Чеченской Республики могут стать ближе
Я за вами заеду в отель
11 900 за всё до 5 чел.
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