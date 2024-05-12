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близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!