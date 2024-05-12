Авторские туры на 6 дней в Грозный

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Грозном, цены от 30 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 900 за человека
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 150 за человека
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
45 000 за человека
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 050 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Активный отдых в Чечне и Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Активный отдых в Чечне и Дагестане
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном
    Поездка прошла отлично 👍
    Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Была в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программа, в каждом новом месте
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    нас сопровождал новый экскурсовод, который рассказывал про особенности места, где мы находимся. Рассказывали очень много про традиции кавказцев раньше и сейчас. Было очень познавательно и интересно. Два дня нас сопровождала прекрасная Рема, которая заботилась о нашей безопасности, разговаривала и танцевала. Особенно покорили сердце горная Ингушетия и Дагестан. Если думаете кататься ли на катере по реке Сулак, то настоятельно рекомендую так и сделать. В Ингушетии нас засели в гостиницу Армхи с потрясающим видом на горы.

    Была в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программаБыла в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программаБыла в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программаБыла в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программа
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Добрый день! Я осталась довольна поездкой по Северному Кавказу! Организаторы Белла тур Кавказ на высшем уровне 👍 Всё прошло успешно, чётко и безопасно)) Я получила массу ярких эмоций и дополнительных знаний! 🤩😎☀️
  • Е
    Егор
    10 мая 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Все было очень классно, честно говоря даже не ожидал такого высокого сервиса за такие небольшие деньги Все, начиная от водителя, гидов, локаций, мест проживания, отношения было на высшем уровне) Единственное подвела погода, но это уже природные факторы)
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие
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    близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!

    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил
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    Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
    Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически
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    сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «6-дневные туры»

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