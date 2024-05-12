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Авторский тур
6 дней
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
Начало: г. Грозный
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активный отдых в Чечне и Дагестане
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Поездка прошла отлично 👍
- ЕЕкатерина11 мая 2024Была в туре по Кавказу. Спасибо компании за прекрасный отдых. Каждый день была очень насыщенная программа, в каждом новом месте
- ММария10 мая 2024Добрый день! Я осталась довольна поездкой по Северному Кавказу! Организаторы Белла тур Кавказ на высшем уровне 👍 Всё прошло успешно, чётко и безопасно)) Я получила массу ярких эмоций и дополнительных знаний! 🤩😎☀️
- ЕЕгор10 мая 2024Все было очень классно, честно говоря даже не ожидал такого высокого сервиса за такие небольшие деньги Все, начиная от водителя, гидов, локаций, мест проживания, отношения было на высшем уровне) Единственное подвела погода, но это уже природные факторы)
- ЮЮлия18 апреля 2024Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ГГузель21 февраля 2024Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «6-дневные туры»
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