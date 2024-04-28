Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Вы побываете на душевном застолье, где вас познакомят с тонкостями чеченской кухни, сыграют на национальных музыкальных инструментах, погрузят в местную культуру и непременно вкусно накормят.
А ещё мы покажем вам природные красоты республики, древние и современные архитектурные сооружения, проведём по улочкам заброшенного селения и посоветуем, где купить лучшие сладости на рынке.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча, прогулка по Грозному и ужин в гостевом доме с мастер-классом
Встретим вас в аэропорту Грозного и отвезём в отель. После обеда отправимся знакомиться с городом: пройдёмся по проспекту Путина, погуляем по набережной реки Сунжа и посетим удивительной красоты мечеть «Сердце Чечни». Поднимемся на 31 этаж небоскрёба Грозный-Сити и полюбуемся открывающимся со смотровой площадки видом. А ещё пройдёмся по аллеям Цветочного парка.
Ужинать будем в гостевом доме в селе. Хозяева проведут для вас мастер-класс по изготовлению лепёшек. А ещё послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, познакомимся с бытом и жизнью чеченцев.
Озеро Казеной-Ам, селение Хой и мечеть «Сердце Матери»
Утром отправимся к озеру Казеной-Ам, самому высокогорному на Северном Кавказе. По пути заедем в Шали и осмотрим небоскрёбы Шали-Сити и мечеть «Гордость мусульман».
Закупимся местными сладостями на рынке в Ведено. А на обед остановимся в музее-ресторане на берегу озера. Здесь можно попробовать традиционную кухню вайнахов.
Прогуляемся по древнему поселению Хой, которое жители покинули ещё в 40-е годы 20 века. С тех пор здесь никто не живёт, улочки и старинные дома опустели. Мы поднимемся на башню и полюбуемся открывающейся панорамой.
Дальше поедем в Аргун и посетим мечеть «Сердце Матери» в непривычном для святынь стиле хай-тек.
По возвращении в Грозный поужинаем на улице Южной. Здесь каждый двор — шашлычная с самым вкусным, сочным и ароматным мясом!
Аргунское ущелье, Царский мост и Ушкалойские сторожевые башни
Начнём путешествие по Аргунскому ущелью. Виды здесь невероятные: суровые отвесные скалы, шумная бурная речка Аргун и разноцветные серные источники.
В начале прогуляемся у Царского моста, который построили по указу Александра II, затем — по стеклянному мосту через реку Аргун, а любители острых ощущений смогут пощекотать нервы и пройти по верёвочному мосту.
Доберёмся до самого узкого места ущелья, ширина здесь всего 36 метров! А рядом находятся уникальные Ушкалойские сторожевые башни, которые мы обязательно осмотрим.
Пообедаем на горнолыжном курорте «Ведучи» в окружении горных хребтов, а затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Грозного, 13:00Завершение: Аэропорт Грозного, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.