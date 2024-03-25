Сегодня вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа, узнаете о его образовании и природных особенностях. Аргунское ущелье впечатлит вас своими просторами, ведь его длина составляет больше 100 км! Остановимся у родников и сероводородных источников. Попробуем горячий рождённый в горах хлеб в селе Шатой и рассмотрим боевую башню.

Далее прогуляемся у Нихалоевских водопадов, увидим сторожевые башни 12-го века и старую мельницу на реке Аргун. Посетим замковый музейный комплекс Пхакоч, где местный гид проведёт для нас экскурсию. Поднимемся к самому молодому горнолыжному курорту в России, чтобы пообедать в ресторане с красивым видом на вершины.

По дороге к озеру Кезенойам остановимся у Нохчи-Келойского водопада. Разместимся в гостинице на берегу. На ужин вы сможете отведать традиционных блюд. Если будет желание и позволит погода, встретим закат на смотровой точке.