Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен

Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Чеченская Республика хранит много богатств, начиная от людей и заканчивая изумительным высокогорным озером Кезенойам, Аргунским ущельем и изысканной архитектурой.

В индивидуальном автопутешествии мы доедем до заповедных уголков края, насладимся горячим домашним
читать дальше

хлебом в селе Шатой, увидим боевые башни и город стражников.

Переночуем в горах у озера, встретим закат или рассвет и заедем в Шали полюбоваться роскошной самой большой мечетью в Европе. В Аргуне найдём «Сердце матери» и прогуляемся по Грозному.

5
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

В Чечне нельзя употреблять алкоголь в общественных местах, курить, публично проявлять чувства. Следует носить закрытую одежду. В горах может быть значительно прохладнее, обязательно возьмите тёплые вещи.

Проживание. В гостинице в Грозном и у озера Кезенойам в 2-3-местных номерах с ванными комнатами.

Питание. Включён завтрак в 3-й день в гостинице у озера. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы сможете попробовать национальные блюда.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Грозного

Встретимся в городе или в аэропорту — как вам удобно. Точное время обсуждается индивидуально.

Сегодня вы познакомитесь со столицей Чеченской Республики и увидите её главные достопримечательности: мечеть «Сердце Чечни», высотный комплекс «Грозный-Сити», пешеходную улицу, парк цветов, христианский храм Архангела Михаила, Грозненское море и другие. Вечером город особенно преображается и наряжается в огни. Желающие смогут посетить смотровую.

Заселимся в гостиницу на 1 ночь.

Достопримечательности ГрозногоДостопримечательности ГрозногоДостопримечательности ГрозногоДостопримечательности ГрозногоДостопримечательности ГрозногоДостопримечательности Грозного
2 день

Аргунское ущелье, водопады, башни и озеро Кезенойам

Сегодня вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа, узнаете о его образовании и природных особенностях. Аргунское ущелье впечатлит вас своими просторами, ведь его длина составляет больше 100 км! Остановимся у родников и сероводородных источников. Попробуем горячий рождённый в горах хлеб в селе Шатой и рассмотрим боевую башню.

Далее прогуляемся у Нихалоевских водопадов, увидим сторожевые башни 12-го века и старую мельницу на реке Аргун. Посетим замковый музейный комплекс Пхакоч, где местный гид проведёт для нас экскурсию. Поднимемся к самому молодому горнолыжному курорту в России, чтобы пообедать в ресторане с красивым видом на вершины.

По дороге к озеру Кезенойам остановимся у Нохчи-Келойского водопада. Разместимся в гостинице на берегу. На ужин вы сможете отведать традиционных блюд. Если будет желание и позволит погода, встретим закат на смотровой точке.

Аргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро КезенойамАргунское ущелье, водопады, башни и озеро Кезенойам
3 день

Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"

С желающими отправимся пораньше встречать рассвет — здесь на озере он особенно прекрасен! С холма открывается потрясающий вид на Кезенойам. После завтрака прогуляемся до города стражников Хой. Это восстановленное поселение, где можно увидеть, как жили люди в горах раньше.

Далее нас ждёт живописная дорога до города Шали, в котором находится самая большая мечеть Европы — «Гордость мусульман». Огромный шедевр архитектуры из белого мрамора вмещает в себя 30 000 человек. А в Аргуне посетим ещё одну значимую мечеть — «Сердце матери».

Вечером вернёмся в Грозный.

Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе на автомобиле Kia Rio 2021/Toyota Highlander/Toyota RAV4
  • Работа местного гида
  • Посещение всех локаций по программе
  • Завтрак в 3-й день
  • Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Возможно расширить группу и провести в другие даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Грозного и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
Завершение: Г. Грозный, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
25 мар 2024
Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике. Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат,
читать дальше

как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много

Тур входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыГрозный-СитиПопулярные местаМечеть «Сердце Чечни»Святые местаМечеть «Сердце матери»Озеро Казеной-АмОзеро Кезеной-амМечеть «Гордость мусульман»ВечерниеВодопадыМусульманскиеМечети и Соборы

Похожие туры из Грозного

Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
ХорошоТам