Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Чеченская Республика хранит много богатств, начиная от людей и заканчивая изумительным высокогорным озером Кезенойам, Аргунским ущельем и изысканной архитектурой.
В индивидуальном автопутешествии мы доедем до заповедных уголков края, насладимся горячим домашним читать дальше
хлебом в селе Шатой, увидим боевые башни и город стражников.
Переночуем в горах у озера, встретим закат или рассвет и заедем в Шали полюбоваться роскошной самой большой мечетью в Европе. В Аргуне найдём «Сердце матери» и прогуляемся по Грозному.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
В Чечне нельзя употреблять алкоголь в общественных местах, курить, публично проявлять чувства. Следует носить закрытую одежду. В горах может быть значительно прохладнее, обязательно возьмите тёплые вещи.
Проживание. В гостинице в Грозном и у озера Кезенойам в 2-3-местных номерах с ванными комнатами.
Питание. Включён завтрак в 3-й день в гостинице у озера. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы сможете попробовать национальные блюда.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Грозного
Встретимся в городе или в аэропорту — как вам удобно. Точное время обсуждается индивидуально.
Сегодня вы познакомитесь со столицей Чеченской Республики и увидите её главные достопримечательности: мечеть «Сердце Чечни», высотный комплекс «Грозный-Сити», пешеходную улицу, парк цветов, христианский храм Архангела Михаила, Грозненское море и другие. Вечером город особенно преображается и наряжается в огни. Желающие смогут посетить смотровую.
Заселимся в гостиницу на 1 ночь.
2 день
Аргунское ущелье, водопады, башни и озеро Кезенойам
Сегодня вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа, узнаете о его образовании и природных особенностях. Аргунское ущелье впечатлит вас своими просторами, ведь его длина составляет больше 100 км! Остановимся у родников и сероводородных источников. Попробуем горячий рождённый в горах хлеб в селе Шатой и рассмотрим боевую башню.
Далее прогуляемся у Нихалоевских водопадов, увидим сторожевые башни 12-го века и старую мельницу на реке Аргун. Посетим замковый музейный комплекс Пхакоч, где местный гид проведёт для нас экскурсию. Поднимемся к самому молодому горнолыжному курорту в России, чтобы пообедать в ресторане с красивым видом на вершины.
По дороге к озеру Кезенойам остановимся у Нохчи-Келойского водопада. Разместимся в гостинице на берегу. На ужин вы сможете отведать традиционных блюд. Если будет желание и позволит погода, встретим закат на смотровой точке.
3 день
Селение Хой, "Гордость мусульман" и "Сердце матери"
С желающими отправимся пораньше встречать рассвет — здесь на озере он особенно прекрасен! С холма открывается потрясающий вид на Кезенойам. После завтрака прогуляемся до города стражников Хой. Это восстановленное поселение, где можно увидеть, как жили люди в горах раньше.
Далее нас ждёт живописная дорога до города Шали, в котором находится самая большая мечеть Европы — «Гордость мусульман». Огромный шедевр архитектуры из белого мрамора вмещает в себя 30 000 человек. А в Аргуне посетим ещё одну значимую мечеть — «Сердце матери».
Все переезды по программе на автомобиле Kia Rio 2021/Toyota Highlander/Toyota RAV4
Работа местного гида
Посещение всех локаций по программе
Завтрак в 3-й день
Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Возможно расширить группу и провести в другие даты
Что не входит в цену
Билеты до Грозного и обратно в ваш город
Остальное питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
Завершение: Г. Грозный, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hamzat — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат. Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
25 мар 2024
Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике. Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, читать дальше
как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️