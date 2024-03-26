Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Мы покажем вам природные и этно-культурные достопримечательности Галанчожского района: одноимённое озеро, у которого мы устроим привал с самоваром, комплекс Пешха, где можно погладить живущих там оленей, и невероятно красивые и впечатляющие скалы — Каменное войско. Побываем в захватывающем Аргунском ущелье, а в столице Чечни прогуляемся по её знаковым локациям.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Оплачивается дополнительно.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Грозным, Аргунское ущелье и конная прогулка, ночёвка в селе Итум-Кали
Встречаемся и отправляемся на пешеходную экскурсию по Грозному. Мы покажем вам самые знаковые достопримечательности города. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», одну из крупнейших в России и Европе, и полюбуетесь её монументальностью и архитектурой. Мы прогуляемся по «Парку цветов» и Аллее Славы, поднимемся на смотровую площадку в Грозный-Сити, чтобы посмотреть на столицу республики с высоты.
Затем доедем до захватывающего Аргунского ущелья, где посетим комплекс Нихалойских водопадов и Ушкалойские башни-близнецы. Вы узнаете, какая загадка с ними связана. При подходящей погоде прокатимся на лошадях в окружении гор, покрытых лесом.
На ночь остановимся в горах около старинного села Итум-Кали.
Посещение музея, Шаройский историко-архитектурный комплекс, Нохчи-Келойский водопад
Утром заглянем в этнографический музей в селе Итум-Кали, а после исследуем древние боевые и жилые башни посреди горных вершин в Шаройском историко-архитектурном комплексе.
Затем побываем у водопадов, расположенных неподалёку от села Нохчи-Келой, в том числе и у одного из самых высоких водопадов в Чечне. Вы полюбуетесь его ветвистыми потоками, летящими меж отвесных скал, и послушаете умиротворяющий шум. На ночь вернёмся в Итум-Кали.
Достопримечательности Галанчожского района, пикник у озера, прогулка по Грозному
Сегодня отправляемся в Галанчожский район. По пути побываем в селе Валерик, чья история началась с небольших хуторов, располагавшихся в верховьях одноимённой реки, а сейчас это крупное поселение с кристально-чистыми родниками и артезианскими источниками, где проживает около 10 тысяч человек. Мы расскажем вам интересные факты о его прошлом и обсудим поэму Лермонтова, на которую его вдохновили здешние места.
Затем доедем до живописного Галанчожского озера и устроим пикник с самоваром прямо на берегу. Отдохнув, посетим этно-культурный комплекс Пешха («Шамсудин Гiала») — вы узнаете об этой исторической области и её природе и сможете погладить живущих тут оленей.
Полюбуемся Галанчожской природной аркой — скалой около 20 метров в высоту — и невероятно красивым Каменным войском — природными глыбами, по форме похожими на боевые башни. С ними связана увлекательная легенда, которую мы вам расскажем.
Вечером вернёмся в Грозный. Если останется время и будет желание, перед тем, как попрощаться, немного прогуляемся по городу, посетим смотровую площадку на холмах и «Танцующий водопад» на водохранилище.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на джипе Mitsubishi по программе тура
- Экскурсии по ходу маршрута
- Изменения в программе по вашим пожеланиям
- Трансфер от/в аэропорт/железнодорожный вокзал/автовокзал/отель
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Грозного и обратно
- Проживание: в гостевом доме (до 3-4 человек) - от 1000 руб. с человека, на турбазе в горах - от 2500 руб. с человека, в отеле в горах - цена зависит от типа номера
- Питание
- Конная прогулка - 1000 руб. в час
- Билеты в музеи и национальные парки
- Проведение тура возможно и для большего числа участников, мы можем привлечь к туру дополнительные джипы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (по запросу)