Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Авторский тур в Грозном

Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы

5
3 отзыва
За два дня экскурсионного тура по Чечне и Дагестану мы познакомим вас с известными достопримечательностями северо-кавказских республик.

В ходе путешествия по Чечне и Дагестану вы сможете сравнить, чем похожи их жители, а в чём специфика каждого края.

В туре мы покорим перевал Харами, откуда полюбуемся небесным цветом озера Кезенойам, постоим на краю Сулакского каньона, устроим пикник на Ирганайском водохранилище и проникнемся атмосферой старинных сёл Хой и Хунзах.
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Ближайшие даты:
3
мая
7
мая
17
мая
24
мая
30
мая
7
июн
14
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.

При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и региональные экологические чистые продукты питания.

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостевом доме, есть все необходимые для комфортного отдыха удобства

Питание. В кафе и гостевом доме

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и Тобот

Встречаемся в Грозном в 10:00 и выезжаем к знаменитой достопримечательности Дагестана — Сулакскому каньону, одному из самых глубоких каньонов мира и глубочайшему каньону Европы. Здесь совершим водную прогулку на катере по ярко-бирюзовой реке, желающие прокатятся на зиплайне — яркие эмоции запомнятся надолго!

После знакомства с Сулакским каньоном пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба», а после отправимся в Горный Дагестан. Проедем сквозь самый длинный тоннель в России — Гимринский. Побываем на Ирганайском водохранилище, где полюбуемся малахитовыми водами и отражением в них необычных чёрных скал. После отправимся к селению Хунзах, расположенному на плато на высоте около 2000 метров и считающемуся столицей Аварского ханства. Вы посмотрите на сверкающий на солнце водопад Тобот. Осмотрим Хунзахскую крепость времён Кавказской войны 19 века.

Затем, следуя программе тура, мы прибудем в село Мочох рядом с одноимённым озером. Прогуляемся по берегу, желающие искупаются, покатаются на лодке или катамаране, порыбачат. Если на ваши даты гостевой дом будет занят, то вечер проведём на горной реке в соседнем селе, где тоже погуляем и искупаемся. Ужин. Ночёвка.

Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и ТоботСулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и Тобот
2 день

Возвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний Грозный

На второй день экскурсионного тура, позавтракав и уже с утра насладившись горным пейзажем, выезжаем из Дагестана в сторону Чечни. Проедем через перевалы по живописной дороге и окажемся у голубого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах. Будет возможность арендовать катамаран и прокатиться по водоёму. Рядом с озером находится город Хой, опустевший после депортации 1944 года, а в советское время бывший памятником архитектуры, через который проходили экскурсионные маршруты. Я расскажу историю этого места, поведаю, почему его называют городом стражников.

Пообедаем в ресторане на озере Кезенойам и отправимся в Грозный. По пути осмотрим мечети в Аргуне и Шали. В столице вас ждёт вечерняя обзорная экскурсия. Посетим основные достопримечательности: мечеть «Сердце Чечни», «Парк цветов», Грозный-сити.

Затем мы отвезём вас либо в гостиницу, либо в аэропорт. Так закончится двухдневный тур по Дагестану и Чечне.

Возвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний ГрозныйВозвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний Грозный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: обеды, завтраки, ужины
  • Экскурсии по программе
  • Помощь в приобретении сувениров и т. п
  • Передвижение на комфортабельном джипе Nissan
  • Есть возможность проведения тура и в другие даты (по запросу)
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Грозного и обратно
  • Поездка на катере по Сулакскому каньону - 3000-4000 руб. за группу в зависимости от маршрута
  • Зиплайн - 1000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гостям
Завершение: Грозный, около 22:00, если гости уезжают вечером, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
4
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1
Елена
28 окт 2022
Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года.
Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен.
Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после.
С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.
Д
16 мая 2022
Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух.
Отличная организация. Если вы решите немного изменить маршрут, то вам подскажут и составят именно тот, который найдёт наибольший отклик в вашем сердце.
Аслан - превосходный гид, который любит свои родные края, многое о них знает и с радостью делится этим с другими.
Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух.
Н
11 апр 2022
Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой и гостеприимством! В Грозном много красивых мест для прогулок, масштабы поражают, а как чисто!!! Финалом экскурсии был Сулакский каньон, это особенное место, место в которое хочется вернуться и насладиться снова шикарными видами! Вообщем экскурсия 10 из 10! Советую
Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан

Тур входит в следующие категории Грозного

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