Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
В ходе путешествия по Чечне и Дагестану вы сможете сравнить, чем похожи их жители, а в чём специфика каждого края.
В туре мы покорим перевал Харами, откуда полюбуемся небесным цветом озера Кезенойам, постоим на краю Сулакского каньона, устроим пикник на Ирганайском водохранилище и проникнемся атмосферой старинных сёл Хой и Хунзах.
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Описание
Организационные детали
Желательно взять с собой одежду как на тёплую, так и на прохладную погоду, так как экскурсии проходят на разных высотах над уровнем моря, и погода в течение дня может сильно меняться.
При желании гостей гид может отвезти в магазин или на рынок, чтобы вы могли купить книги и открытки, национальную одежду, сувениры и региональные экологические чистые продукты питания.
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостевом доме, есть все необходимые для комфортного отдыха удобства
Питание. В кафе и гостевом доме
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Хунзах и Тобот
Встречаемся в Грозном в 10:00 и выезжаем к знаменитой достопримечательности Дагестана — Сулакскому каньону, одному из самых глубоких каньонов мира и глубочайшему каньону Европы. Здесь совершим водную прогулку на катере по ярко-бирюзовой реке, желающие прокатятся на зиплайне — яркие эмоции запомнятся надолго!
После знакомства с Сулакским каньоном пообедаем в форелевом хозяйстве «Главрыба», а после отправимся в Горный Дагестан. Проедем сквозь самый длинный тоннель в России — Гимринский. Побываем на Ирганайском водохранилище, где полюбуемся малахитовыми водами и отражением в них необычных чёрных скал. После отправимся к селению Хунзах, расположенному на плато на высоте около 2000 метров и считающемуся столицей Аварского ханства. Вы посмотрите на сверкающий на солнце водопад Тобот. Осмотрим Хунзахскую крепость времён Кавказской войны 19 века.
Затем, следуя программе тура, мы прибудем в село Мочох рядом с одноимённым озером. Прогуляемся по берегу, желающие искупаются, покатаются на лодке или катамаране, порыбачат. Если на ваши даты гостевой дом будет занят, то вечер проведём на горной реке в соседнем селе, где тоже погуляем и искупаемся. Ужин. Ночёвка.
Возвращение в Чечню, озеро Кезенойам, вечерний Грозный
На второй день экскурсионного тура, позавтракав и уже с утра насладившись горным пейзажем, выезжаем из Дагестана в сторону Чечни. Проедем через перевалы по живописной дороге и окажемся у голубого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах. Будет возможность арендовать катамаран и прокатиться по водоёму. Рядом с озером находится город Хой, опустевший после депортации 1944 года, а в советское время бывший памятником архитектуры, через который проходили экскурсионные маршруты. Я расскажу историю этого места, поведаю, почему его называют городом стражников.
Пообедаем в ресторане на озере Кезенойам и отправимся в Грозный. По пути осмотрим мечети в Аргуне и Шали. В столице вас ждёт вечерняя обзорная экскурсия. Посетим основные достопримечательности: мечеть «Сердце Чечни», «Парк цветов», Грозный-сити.
Затем мы отвезём вас либо в гостиницу, либо в аэропорт. Так закончится двухдневный тур по Дагестану и Чечне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: обеды, завтраки, ужины
- Экскурсии по программе
- Помощь в приобретении сувениров и т. п
- Передвижение на комфортабельном джипе Nissan
- Есть возможность проведения тура и в другие даты (по запросу)
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Что не входит в цену
- Проезд до Грозного и обратно
- Поездка на катере по Сулакскому каньону - 3000-4000 руб. за группу в зависимости от маршрута
- Зиплайн - 1000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен.
Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после.
С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.
Отличная организация. Если вы решите немного изменить маршрут, то вам подскажут и составят именно тот, который найдёт наибольший отклик в вашем сердце.
Аслан - превосходный гид, который любит свои родные края, многое о них знает и с радостью делится этим с другими.